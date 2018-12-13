BandÄ±rma'da yaÄŸ fabrikasÄ±nda yangÄ±n

BandÄ±rma'da bir bitkisel yaÄŸ fabrikasÄ±nda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Ä°tfaiye ekiplerinin kontrol altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± yangÄ±nda, maddi hasar meydana geldi.

BalÄ±kesir BandÄ±rma Edincik Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir bitkisel yaÄŸ fabrikasÄ±nda yangÄ±n çÄ±ktÄ±. FabrikanÄ±n elektrik odasÄ±nda bulunan elektrik panosunun patlamasÄ± sonucu çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± öne sürülen yangÄ±na itfaiye ekipleri, müdahale etti. YangÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±. Ölen ya da yaralananÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± yangÄ±n, fabrikada maddi hasara yol açtÄ±. YangÄ±nÄ±n kesin çÄ±kÄ±ÅŸ nedeninin belirlenmesi için soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. (BalÄ±kesir/DHA)

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