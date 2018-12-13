FotoÄŸraf: DHA
Fabrikada kimyasal maddeden zehirlenen 1 iÅŸÃ§i hayatÄ±nÄ± kaybetti
Menderes'te bir fabrikada meydana gelen kimyasal sÄ±zÄ±ntÄ± nedeniyle rahatsÄ±zlanan 4 iÅŸÃ§i hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸÃ§ilerden biri hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Ä°TOB Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikada meydana gelen kimyasal sÄ±zÄ±ntÄ± nedeniyle, 4 iÅŸçi kimyevi maddelerden zehirlendi. Ä°ÅŸçilerden 3’ü durumun bildirilmesiyle gelen saÄŸlÄ±k ekiplerince, ambulanslarla Gaziemir Nevvar Salih Ä°ÅŸgören Devlet Hastanesi’ne, 1’i ise torbalÄ± ilçesindeki özel bir hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
3 iÅŸçinin getirildiÄŸi Gaziemir Nevvar Salih Ä°ÅŸgören Devlet Hastanesi'nin acil servisindeki hasta kabulü geçici olarak durdurulurken, hastane personelleriyle acil servisten çÄ±kamayacak durumdaki hastalar maske taktÄ±.
Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan 4 iÅŸçiden 1'i, kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± TorbalÄ±'daki özel hastanede, doktorlarÄ±n müdahalesine raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybetti. Olay yerinde AFAD ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± incelemede, iÅŸçilerin hidrojen sülfür gazÄ±ndan etkilendiÄŸi belirlendi. Olayla ilgili soruÅŸturmanÄ±n sürdürüldüÄŸü bildirildi. (Ä°zmir/DHA)