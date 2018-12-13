Hukuksuz ceza AÄ°HMâ€™den dÃ¶ndÃ¼

AÄ°HM, KESK Ã¼yesi iki kiÅŸi hakkÄ±nda greve Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± iÃ§in verilen idari para cezasÄ±nÄ±, toplanma Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n ihlali olarak deÄŸerlendirdi.

Volkan PEKAL

Adana

AÄ°HM, 21 AralÄ±k 2011 grevine katÄ±ldÄ±klarÄ± için idari para cezasÄ± verilen EÄŸitim Sen Eski Yöneticileri Mehmet AkarsubaÅŸÄ± ve YalçÄ±n Alçiçek’in toplanma özgürlüÄŸü haklarÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸine karar verdi. Alçiçek ve AkarsubaÅŸÄ±’ya kesilen cezalarÄ±n tazmini için 260 avro ödenmesine karar verildi.

KESK 21 AralÄ±k 2011’de grev ve toplusözleÅŸme hakkÄ±nÄ±n bulunduÄŸu bir sendika, haksÄ±z hukuksuz gözaltÄ±larÄ±n ve tutuklamalarÄ±n son bulmasÄ± ve insanca yaÅŸayacak asgari ücret talebiyle greve çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Grev günü bir meslek lisesi önünde grev pankartÄ± asarak basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapan emekçilere kabahatler kanununa göre para cezasÄ± kesilmiÅŸti. O dönem her basÄ±n açÄ±klamasÄ±na davalar açÄ±lmÄ±ÅŸ, idari para cezalarÄ± kesilmiÅŸti.

Alçiçek ile birlikte kendisinin de OHAL KHK’si ile ihraç edildiÄŸini hatÄ±rlatan EÄŸitim Sen Eski Yöneticileri Mehmet AkarsubaÅŸÄ±, dönemin valisine bu kararlarÄ±n hukuksuz olduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±klarÄ±nÄ± belirterek “Bizi cezalarla yÄ±ldÄ±ramadÄ±klarÄ± için ihraç ettiler. 8 yÄ±l sonra verilen bu karar gibi hukuksuz ÅŸekilde verilen ihraç kararlarÄ±mÄ±z da geri dönecektir” dedi. O dönemde her basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± suç olarak deÄŸerlendiren Adana ValiliÄŸinin 21 AralÄ±k grevini de suç olarak deÄŸerlendirdiÄŸini ifade eden dosya avukatlarÄ±ndan Sevil AracÄ±, “Bu toplanma ve örgütlenme hakkÄ±nÄ±n ihlalidir. Bu anlayÄ±ÅŸ bugün de devam etmektedir. ToplantÄ± ve gösteri hakkÄ± temel hak ve hürriyetler arasÄ±ndadÄ±r. Valilik yetkilerini aÅŸarak temel kÄ±sÄ±tlamaya dönük hukuksuz kararlar veriyor. Ä°fade ve düÅŸünce hakkÄ± açÄ±sÄ±ndan da insanlarÄ±n toplanma ve örgütlenme haklarÄ± vardÄ±r. KararÄ± olumlu buluyoruz” dedi.

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