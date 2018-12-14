İşçi mektubu: Seçimi bırak asgari ücrete bak

Bir işçi

Dilovası/Kocaeli

Gebze Dilovası EMİS sanayisinde küçük bir fabrikada çalışıyorum. Sayımız 30 civarında. Çoğumuz asgari ücretli. Asgari ücret arttı mı aldığımız ücret artıyor, bunun dışında bir şey almıyoruz. Bir de fazla mesai alıyoruz. Günde 12 saat çalışıyoruz. Sabah 8 akşam 8. Bekarım evlenmem de bu gidişle. Ama ailem sıkıştırıyor evlen diye. Çalıştığım işte bir gelecek görmüyorum, bu nedenle başka işler bakıyorum. Ama ortaokulu bitirdim iş yok, en ufak bir iş için bile torpil lazım. Liseyi okuyamadık, iyi bir meslek sahibi olmayı beceremedik ama böyle diye düşük asgari ücrete talim etmek zorunda mıyız?

Bizi çalıştıranların durumları çok iyi. Güzel evlerde oturuyorlar, pahalı arabalara biniyorlar, lüks içinde yaşıyorlar. Tamam para koymuşlar, fabrika iş yapar mı yapmaz mı diye risk almışlar fakat neticede çok para kazanıyorlar. Durum buyken bize niye asgari ücret veriyorlar, mesaimizden kırpıyorlar. Allah’tan bile korkmuyorlar. Çalışma süremiz sözde 8 saat, gel bunu patrona anlat. “Niye 12 saat çalışıyoruz, çünkü para yetmiyor” dediğimizde “İşe girmek için sırada bekleyenler var işte kapı” deyip kestirip atıyor.

Üniversite mezunları bile işsiz, iş bulmakta zorluk çekiyor. Mecburen sesimizi çıkarmıyoruz. İşsiz kalmak daha zor. Böyle yaşamaya alışacağız gibi. Ücret azlığı, mesai fazlalığı... Doğrusu yorulsak da fazla mesaiye mecbur kalıyoruz. Bütün bunlara karşı çık demek kolay. Gel bir de benim tarafımdan bak, hiçbir mesleğim yok. Hadi bu işten çıktık diyelim sanki Dilovası EMİS’teki başka fabrikalar farklı mı? Dünya dolusu işsiz varken bu işler zor gibi geliyor bana.

Fabrika biz işçilerin iflahını kesiyor, her dakika koşturuyorlar bizi. İşe git gel günde 13 saati buluyor. Geriye kalan vakitte ne yapalım eş dost akrabalarımız var, uyumamız da gerekiyor. Memlekette neler olup bittiğinden habersiz yaşıyoruz. En iyi yaptığımız şey televizyon seyredip arkadaşlarla kahvede okey oynamak. Başımızdakiler adalet, kalkınma, hakkaniyet laflarını dillerinden düşürmüyorlar. Fakir fukara dostu olduklarını söylemelerine de alıştık. Şimdiye dek pek bi’şey yapmasalar da bu yıl ki asgari ücret için bir şeyler yapmalarını bekliyoruz. Hem Müslüman zulmetmez, çalışanın hakkını yemez, biz ailemizden ağzı az çok laf yapanlardan öğrendiğimiz bu. Ama işin içine para girdi mi işler biraz karışıyor gibi geliyor bana. Bizde birçok arkadaşımız asgari ücret en az 2 bin 300 olmalı diyor.