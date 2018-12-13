â€˜SarÄ± yeleklilerâ€™den hÃ¼kÃ¼mete yanÄ±t: Eylemler Ã¼lke genelinde sÃ¼recek

â€˜SarÄ± Yeleklilerâ€™in Ã¶nde gelen isimlerinden Maxime Nicolle hÃ¼kÃ¼metin iptal Ã§aÄŸrÄ±larÄ±na karÅŸÄ± cumartesi gÃ¼nÃ¼ eylemlere devam edeceklerini aÃ§Ä±kladÄ±.

Fransa'da ‘sarÄ± yeleklilerin’ önemli isimlerinden biri olarak gösterilen Maxime Nicolle, hükümetin iptal çaÄŸrÄ±larÄ±na raÄŸmen cumartesi günü ülke genelinde gösteri düzenleyeceklerini açÄ±kladÄ±.

Nicolle ve “sarÄ± yeleklilerin” sözcülerinden Priscillia Ludosky, Versay SarayÄ±'nÄ±n yakÄ±nÄ±nda bulunan ve 1789 FransÄ±z ihtilalinin sembollerinden Jeu de Paume Caddesi'nde basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi.

Hükümetin iptal çaÄŸrÄ±larÄ±na raÄŸmen cumartesi günü ülke genelinde gösteri yapacaklarÄ±nÄ± belirten Nicolle, insanlarÄ±n gösteriler için daha fazla kenetlendiÄŸini ve CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'un pazartesi akÅŸamÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmadan sonra gösterilere katÄ±lmayanlarÄ±n da cumartesi günkü eylem için sokaklara çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

SarÄ± yelek hareketinin tüm FransÄ±zlara hitap ettiÄŸini belirten Ludosky, Macron'a hitaben öfkeli olduklarÄ±nÄ± ve öfkelerini ancak bu ÅŸekilde dile getirebildiklerini kaydetti.

Ludosky, vatandaÅŸlarÄ±n üzerlerine yüklenen vergileri artÄ±k kaldÄ±ramadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve adaletsizliÄŸin had safhada olduÄŸunu ifade etti.

FransÄ±zlarÄ±n artÄ±k bu durumu kabul etmediÄŸini vurgulayan Ludosky, halkÄ±n daha insani koÅŸullarda yaÅŸayabilmesi için vergilerin ciddi manada düÅŸürülmesi gerektiÄŸini belirtti.

Ludosky, CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'un FransÄ±zlarÄ±n yaÅŸadÄ±klarÄ± zorluklarÄ± anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemesine raÄŸmen ekonomik ÅŸartlarÄ±nÄ± iyileÅŸtirecek somut ve kalÄ±cÄ± adÄ±mlar atmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Halka, anayasada bazÄ± maddelerin deÄŸiÅŸtirilmesi ve parlamentonun çÄ±karacaÄŸÄ± yasalar için referandum hakkÄ± verilmesini, ayrÄ±ca Macron'un imzalamak istediÄŸi uluslararasÄ± anlaÅŸmalarÄ±n da halk oylamasÄ±na götürülmesini talep ettiklerini aktaran Ludosky, hükümetten bu konuda cevap beklediklerini ifade etti.

Ludosky, Macron'un açÄ±klamalarÄ±ndan tatmin olmadÄ±klarÄ±nÄ±, bu nedenle gösterilere devam edeceklerini kaydetti.

FRANSIZ HÜKÜMETÄ°: EYLEMLERÄ° Ä°PTAL EDÄ°N

Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, Strazburg’daki silahlÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± gerekçe göstererek SarÄ± Yelekliler’den cumartesi günü yeni bir eylem düzenlememelerini istemiÅŸti.

Fransa Hükümet Sözcüsü Griveaux, CNEWS televizyonuna yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, hükümetin, sarÄ± yeleklilerin gösterilerini yasaklamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak gösteriyi iptal etmenin ‘mantÄ±klÄ±’ olacaÄŸÄ±nÄ± çünkü polisin son haftalarda ‘çok fazla görev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±’ söylemiÅŸti.

Çevre BakanÄ± François de Rugy de Public Senat televizyonuna yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, SarÄ± Yeleklilerin düzenlediÄŸi gösterilerin artÄ±k ‘tamamen bitmesi gerektiÄŸi’ni savundu.

Ulusal Meclis BaÅŸkanÄ± Richard Ferrand da France Inter radyosuna yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Macron’un, sarÄ± yeleklilerin taleplerine cevap verdiÄŸini ileri sürerek, ‘eylemlerin sonlandÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi’ni savundu.

FRANSA, BELÇÄ°KA VE HOLLANDA’DA CUMARTESÄ° EYLEMLER SÜRECEK

Öte yandan Fransa'da ‘sarÄ± yelekliler’ sosyal medya üzerinden baÅŸta baÅŸkent Paris olmak üzere ülke genelinde cumartesi günü yeniden sokakta olacaklarÄ±nÄ± duyururken, Belçika ve Hollanda'da da eylemler için çaÄŸrÄ± yapÄ±ldÄ±.

Fransa’da CumhurbaÅŸkanÄ± Macron’un asgari ücrete 2019 itibarÄ±yla aylÄ±k 100 avro zam ve 2 bin avronun altÄ±ndaki emeklilik maaÅŸlarÄ±ndan vergi kesintisi yapÄ±lmayacaÄŸÄ± açÄ±klamalarÄ±nÄ± yetersiz bulan eylemciler, baÅŸta baÅŸkent Paris olmak üzere ülke genelinde cumartesi günü yeniden eylem düzenleyeceklerini açÄ±kladÄ±.

Hollanda’da iki haftadÄ±r, genellikle ülkedeki aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± gruplarÄ±n çaÄŸrÄ±sÄ± üzerine toplanan sarÄ± yelekliler, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Göçmen PaktÄ±, emeklilik yaÅŸÄ±, saÄŸlÄ±k ve eÄŸitimdeki pahalÄ±lÄ±k ve göçmen sorunu gibi konularda hükümetin politikalarÄ±nÄ± protesto ediyor. 'SarÄ± Yelekliler'in ardÄ±ndan 'KÄ±rmÄ±zÄ± Yelekliler' de sokaÄŸa çÄ±kmaya hazÄ±rlanÄ±yor. "KÄ±rmÄ±zÄ± yelekliler" 13 Ocak'ta eylem düzenleme kararÄ± aldÄ±.

Hollandaâ€™daÂ â€˜kÄ±rmÄ±zÄ± yeleklilerâ€™ eylem yapacak

Belçika’da da "sarÄ± yelekliler" baÅŸkent Brüksel’de cumartesi günü Avrupa Parlamentosunun bulunduÄŸu Lüksemburg MeydanÄ±'nda eylem yapmak için polise baÅŸvuruda bulundu. Ä°ki haftadÄ±r polis tarafÄ±ndan eylemlere izin verilmezken, eylemciler kent merkezinde ve Avrupa BirliÄŸi kurumlarÄ±nÄ±n yakÄ±nlarÄ±nda eylemler düzenlenmeye devam etti.

BaÅŸta Paris ve Brüksel olmak üzere akaryakÄ±t zamlarÄ± ve ülkedeki genel ekonomik koÅŸullarÄ± protesto eden eylemcilere polis geçen haftalarda tazyikli su ve biber gazÄ±yla saldÄ±rmÄ±ÅŸ, yüzlerce kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. (DIÅž HABERLER)

Tunusâ€™ta â€˜kÄ±rmÄ±zÄ± yeleklilerâ€™ hareketi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

MÄ±sÄ±r'da sarÄ± yelek giyen avukat gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 AralÄ±k 2018 21:19

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