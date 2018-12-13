FransÄ±z hÃ¼kÃ¼metinden â€˜gÃ¶steri yapmayÄ±nâ€™ Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Fransa, BelÃ§ika ve Hollandaâ€™da SarÄ± Yelekliler, cumartesi gÃ¼nÃ¼ eylem yapmaya hazÄ±rlanÄ±rken, Fransa hÃ¼kÃ¼meti eylemcilere 'gÃ¶steri yapmayÄ±n' dedi.

Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, Strazburg’daki silahlÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± gerekçe göstererek SarÄ± Yelekliler’den cumartesi günü yeni bir eylem düzenlememelerini istedi. Öte yandan Fransa, Belçika ve Hollanda’da SarÄ± Yelekliler, cumartesi günü eylem yapmaya hazÄ±rlanÄ±yor.

Fransa Hükümet Sözcüsü Griveaux, CNEWS televizyonuna yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, hükümetin, sarÄ± yeleklilerin gösterilerini yasaklamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak gösteriyi iptal etmenin “mantÄ±klÄ±” olacaÄŸÄ±nÄ± çünkü polisin son haftalarda “çok fazla görev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±” söyledi.

Çevre BakanÄ± François de Rugy de Public Senat televizyonuna yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, SarÄ± Yeleklilerin düzenlediÄŸi gösterilerin artÄ±k “tamamen bitmesi gerektiÄŸi”ni savundu.

Ulusal Meclis BaÅŸkanÄ± Richard Ferrand da France Inter radyosuna yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Macron’un, sarÄ± yeleklilerin taleplerine cevap verdiÄŸini ileri sürerek, “eylemlerin sonlandÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi”ni savundu.

FRANSA, BELÇÄ°KA VE HOLLANDA’DA CUMARTESÄ° EYLEMLER SÜRECEK

Öte yandan Fransa'da ‘sarÄ± yelekliler’ sosyal medya üzerinden baÅŸta baÅŸkent Paris olmak üzere ülke genelinde cumartesi günü yeniden sokakta olacaklarÄ±nÄ± duyururken, Belçika ve Hollanda'da da eylemler için çaÄŸrÄ± yapÄ±ldÄ±.

Fransa’da CumhurbaÅŸkanÄ± Macron’un asgari ücrete 2019 itibarÄ±yla aylÄ±k 100 avro zam ve 2 bin avronun altÄ±ndaki emeklilik maaÅŸlarÄ±ndan vergi kesintisi yapÄ±lmayacaÄŸÄ± açÄ±klamalarÄ±nÄ± yetersiz bulan eylemciler, baÅŸta baÅŸkent Paris olmak üzere ülke genelinde cumartesi günü yeniden eylem düzenleyeceklerini açÄ±kladÄ±.

Hollanda’da iki haftadÄ±r, genellikle ülkedeki aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± gruplarÄ±n çaÄŸrÄ±sÄ± üzerine toplanan sarÄ± yelekliler, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Göçmen PaktÄ±, emeklilik yaÅŸÄ±, saÄŸlÄ±k ve eÄŸitimdeki pahalÄ±lÄ±k ve göçmen sorunu gibi konularda hükümetin politikalarÄ±nÄ± protesto ediyor. 'SarÄ± Yelekliler'in ardÄ±ndan 'KÄ±rmÄ±zÄ± Yelekliler' de sokaÄŸa çÄ±kmaya hazÄ±rlanÄ±yor. "KÄ±rmÄ±zÄ± yelekliler" 13 Ocak'ta eylem düzenleme kararÄ± aldÄ±.

Hollandaâ€™daÂ â€˜kÄ±rmÄ±zÄ± yeleklilerâ€™ eylem yapacak

Belçika’da da "sarÄ± yelekliler" baÅŸkent Brüksel’de cumartesi günü Avrupa Parlamentosunun bulunduÄŸu Lüksemburg MeydanÄ±'nda eylem yapmak için polise baÅŸvuruda bulundu. Ä°ki haftadÄ±r polis tarafÄ±ndan eylemlere izin verilmezken, eylemciler kent merkezinde ve Avrupa BirliÄŸi kurumlarÄ±nÄ±n yakÄ±nlarÄ±nda eylemler düzenlenmeye devam etti.

BaÅŸta Paris ve Brüksel olmak üzere akaryakÄ±t zamlarÄ± ve ülkedeki genel ekonomik koÅŸullarÄ± protesto eden eylemcilere polis geçen haftalarda tazyikli su ve biber gazÄ±yla saldÄ±rmÄ±ÅŸ, yüzlerce kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. (DIÅž HABERLER)

Tunusâ€™ta â€˜kÄ±rmÄ±zÄ± yeleklilerâ€™ hareketi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

MÄ±sÄ±r'da sarÄ± yelek giyen avukat gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 AralÄ±k 2018 17:10

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