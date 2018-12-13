Ekoloji ve sÄ±nÄ±f mÃ¼cadelesi iliÅŸkisi

Emek Partisi BalÄ±kesir Ä°l Ã–rgÃ¼tÃ¼ Burhaniye'de ekoloji mÃ¼cadelesi ve sÄ±nÄ±f mÃ¼cadelesi arasÄ±ndaki iliÅŸki baÅŸlÄ±klÄ± sÃ¶yleÅŸi gerÃ§ekleÅŸtirdi.

Emek Partisi BalÄ±kesir Ä°l Örgütü tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirilen söyleÅŸide ekoloji mücadelesi ve sÄ±nÄ±f mücadelesi arasÄ±ndaki iliÅŸki tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. SöyleÅŸide konuÅŸan Prof. Dr. Aykut Çoban “Ekolojik mücadele bir sÄ±nÄ±f mücadelesidir; sÄ±nÄ±f mücadelesi de ekolojik bir mücadeledir” dedi.

‘EKOLOJÄ° MÜCADELESÄ° ÖZÜ Ä°TÄ°BARÄ°YLE ANTÄ° KAPÄ°TALÄ°STTÄ°R’

Burhaniye Cem Evinde gerçekleÅŸtirilen söyleÅŸi de ilk olarak konuÅŸan Evrensel Gazetesi Ä°zmir Temsilcisi Özer Akdemir, kapitalizmin her ÅŸeyi meta olarak görmesi sonrasÄ± doÄŸayÄ± talana yöneldiÄŸini belirterek, bu talana karÅŸÄ± yerellerde verilen ekoloji mücadelelerinin özü itibariyle anti Kapitalist bir nitelik taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

‘EKOLOJÄ°K SORUNLAR SINIF BAÄžLAMINDAN KOPUK DEÄžÄ°LDÄ°R’

Siyasal Bilgiler Fakültesi öÄŸretim üyesi iken barÄ±ÅŸ imzacÄ±larÄ± arasÄ±nda olduÄŸu için 2017 yÄ±lÄ±nda KHK ile ihraç edilen Prof. Dr. Aykut Çoban, ekolojik sorunlarÄ±n, ilk bakÄ±ÅŸta insanlÄ±ÄŸÄ±n tümünü içine alan sorunlar gibi görünse de, toplumsal yapÄ±lardan ve toplumsal sÄ±nÄ±f baÄŸlamÄ±ndan kopuk olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Ekolojik sorunlar bakÄ±mÄ±ndan toplumsal sÄ±nÄ±flar arasÄ±nda en az üç düzeyde eÅŸitliksizliÄŸin söz konusu olduÄŸunu söyleyen Çoban, eÅŸitsizliÄŸin ekolojik sorunlarÄ±n yaratÄ±lmasÄ± sürecinde baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Bu eÅŸitsizliÄŸin “ekosistem üzerinde en aÄŸÄ±r yükü kimler oluÅŸturuyor?” sorusuyla ilgili olduÄŸunu aktaran Çoban, “Her bir insan ortalama bir AmerikalÄ± kadar karbon ayak izi oluÅŸtursaydÄ±, dokuz dünyaya gereksinme duyacaktÄ±k” dedi.

‘SORUNA YOL AÇANLA SORUNA MARUZ KALAN ÖZDEÅž DEÄžÄ°L’

Ekolojik sorunlardan etkilenme bakÄ±mÄ±ndan da eÅŸitsizlik olduÄŸunu dile getiren Çoban, “Her ÅŸeyden önce, soruna yol açanla soruna maruz kalan özdeÅŸ deÄŸildir. Sorunun oluÅŸumunda en az pay sahibi olan emekçi kesimler, örneÄŸin iklim deÄŸiÅŸmesinin etkilerinden en çok etkilenenlerdir” dedi. Emekçi, yoksul, ezilen kesimlerin ekolojik sorunlardan ve risklerden kurtulma olanaklarÄ±nÄ±n ya hiç olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ya da çok sÄ±nÄ±rlÄ± olduÄŸunu kaydeden Çoban, bu kesimlerin yaÅŸadÄ±klarÄ± semtlerin, havasÄ± en kirli yerler olduÄŸuna dikkat çekti.

‘ EKOLOJÄ°K AÇI REÇETE DE EMEKÇÄ°LERE’

Ekolojik sorunlarÄ±n siyasal olarak benimsenen çözüm yollarÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± eÅŸitsizlikler olduÄŸuna da vurgu yapan Çoban, “Hakim görüÅŸler çerçevesinde, ekolojik sorunlar ve etkileri tüm insanlÄ±ÄŸa mal edildiÄŸi içindir ki, haliyle, çözümün gerektirdiÄŸi sorumluluk, yük ve maliyet de herkese daÄŸÄ±tÄ±lacaktÄ±r. Oysa hem soruna yol açmak bakÄ±mÄ±ndan hem de etkilerine maruz kalmak bakÄ±mÄ±ndan bir eÅŸitsizlik vardÄ±r. Ekonomik acÄ± reçeteler gibi, ekolojik acÄ± reçeteler de emekçi kesimlerin önüne konur” diye konuÅŸtu.

‘TEMELÄ°NDE KAPÄ°TALÄ°ZM VAR’

Tüm ekolojik eÅŸitsizliklerin temelinde kapitalizmin iÅŸleyiÅŸ mantÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Çoban, “Kapitalist ülkelerde ekolojik sorunlarÄ±n kaynaÄŸÄ±nda, sürekli geniÅŸleme üzerine kurulu üretim ve tüketim yapÄ±larÄ± vardÄ±r. Üretim ve tüketim, kârlÄ±lÄ±k düzeyinin korunarak sermeye birikiminin sürmesini saÄŸlayacak biçimde örgütlenmiÅŸtir. Marx’Ä±n da vurguladÄ±ÄŸÄ± gibi, kapitalizmde üretilen tüm deÄŸer, emeÄŸin ve doÄŸanÄ±n sömürüsü üzerine temellenmiÅŸtir” dedi.

‘EMEK VE EKOLOJÄ° MÜCADELESÄ° TEK BÄ°R DÄ°RENÄ°ÅžTÄ°R’

Sermayenin doÄŸayÄ± tahrip etmesine karÅŸÄ± emeÄŸin mücadelesinin, emeÄŸin sermaye tarafÄ±ndan sömürülmesine direniÅŸi kadar kaçÄ±nÄ±lmaz olduÄŸunu belirten Çoban, “Bu iki mücadele, aslÄ±nda, sermayenin, emeÄŸi ve doÄŸayÄ± boyunduruk altÄ±na almasÄ±na karÅŸÄ± yürütülen tek bir direniÅŸin iki yönüdür. Bu iki mücadele, insanlÄ±ÄŸÄ±n daha ekolojik ve daha insansal geliÅŸme içinde refahÄ± üretmesini saÄŸlayacaktÄ±r. Bunun gerçekleÅŸmesi, iÅŸçilerin, topluluklarÄ±n, çevrecilerin ortak ekolojik çÄ±karlar etrafÄ±nda baÄŸ kurma ve birleÅŸme yeteneÄŸine baÄŸlÄ±dÄ±r. EmeÄŸin sömürüsüne karÅŸÄ± verilen mücadele ile doÄŸanÄ±n yaÄŸmalanmasÄ±na ve sömürülmesine karÅŸÄ± verilen mücadele birbirinden ayrÄ± deÄŸildir” dedi.

‘Ä°ÅžÇÄ°LER VE SENDÄ°KALAR ETKÄ°N ROL OYNAMALI’

ÇalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±, çevre ve saÄŸlÄ±kla ilgili bilinçlenmenin iÅŸyeri ortamÄ±nda baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, iÅŸçilerin üretim sÄ±rasÄ±nda çevreyi ve saÄŸlÄ±ÄŸÄ± tehdit eden unsurlarla gün boyu sÄ±kça karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± aktaran Çoban, “Bu bakÄ±mdan iÅŸyerinde ve fabrika dÄ±ÅŸÄ±nda ekolojik bilincin ve yasal düzenlemelerin biçimlenmesinde iÅŸçilerin ve sendikalarÄ±n etkin rol oynamasÄ± gerektiÄŸi açÄ±ktÄ±r. “ diye konuÅŸtu.

‘SERMAYE Ä°ÅžÇÄ°LERÄ° NEDEN AYARTIYOR ?’

Bazen iÅŸçilerin çevre önlemlerine karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±klarÄ± örneklere de rastlanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Çoban, “bu durum aslÄ±nda bir halkla iliÅŸkiler stratejisi olarak belirir. Sermaye çÄ±karlarÄ± kamuoyunu inandÄ±racak bir gerekçe deÄŸildir. Oysa iÅŸçiler eliyle çevre koruma istihdam ve ekonomik büyümenin karÅŸÄ±tÄ± olarak gündeme sokulursa daha inandÄ±rÄ±cÄ± görünür. Sermayenin çevre korumaya karÅŸÄ± kendisine ittifak aradÄ±ÄŸÄ±nda iÅŸçileri ayartmasÄ±nÄ±n nedeni budur” dedi. (BalÄ±kesir/EVRENSEL)

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