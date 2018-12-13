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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 AralÄ±k 2018 17:01
FotoÄŸraf: DHA
Haberimiz yayÄ±nlandÄ± tazminatlar Ã¶dendi
13 AralÄ±k 2018 16:59
Ã–rma Tekstil iÅŸÃ§ilerinin, tazminatlarÄ±nÄ± alamadÄ±klarÄ± haberi gazetemizde Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra tazminatlar hesaplarÄ±na yatÄ±rÄ±ldÄ±.
Ä°stanbul Esenyurt’ta bulunan ve Hak-Ä°ÅŸ’e baÄŸlÄ± Öz Ä°plik-Ä°ÅŸ’in örgütlü olduÄŸu Örma Tekstil fabrikasÄ±nda, geçtiÄŸimiz hafta yaklaÅŸÄ±k 150 iÅŸçi kriz gerekçesiyle iÅŸten atÄ±ldÄ±.
Fabrika yönetimi iÅŸten çÄ±karÄ±lan iÅŸçilere, kÄ±dem tazminatlarÄ±nÄ±n ocak ayÄ± itibariyle yatÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.
Konuyla ilgili gazetemizde çÄ±kan haberin ardÄ±ndan ocak ayÄ±nda yatÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± söylenen kÄ±dem tazminatlarÄ±, iÅŸçilerin hesaplarÄ±na yatÄ±rÄ±ldÄ±. (Ä°stanbul/EVRENSEL)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 AralÄ±k 2018 17:01
Ã–rma Tekstil'de iÅŸÃ§i kÄ±yÄ±mÄ±: 150 iÅŸÃ§i kriz gerekÃ§esiyle iÅŸten atÄ±ldÄ±
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