SomalÄ± aileler adalet istedi

Soma KatliamÄ±’nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren iÅŸçilerin yakÄ±nlarÄ± Soma’daki Madenci AnÄ±tÄ± önünde açÄ±klama yaparak adalet talep etti.

Soma 301 Madenci Aileleri DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Ä°smail Çolak, “Bizim adalet arayÄ±ÅŸÄ±mÄ±z sadece kaybettiÄŸimiz evlatlarÄ±mÄ±z için deÄŸil, iÅŸçi kanÄ±yla büyüyen sermayeye bir evlat daha vermemek ve milyonlarca iÅŸçinin ölüm koÅŸullarÄ±nda çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ülkemizde bir canÄ± daha yitirmemek içindir. Biliyoruz ki biz adalet aramaktan vazgeçersek her ocak her ÅŸantiye her iÅŸyeri suç mahali olacaktÄ±r. Her canÄ±mÄ±zÄ± kaybettiÄŸimizde kader, fÄ±trat olarak anÄ±lacaktÄ±r” dedi.

IÅŸÄ±klar OcaÄŸÄ±nda meydana gelen iÅŸ kazasÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Çolak, “Önlem alÄ±nmadÄ±kça bu tür kazalar yine yaÅŸanacak. Kâr hÄ±rsÄ±yla insan hayatÄ± hiçe sayÄ±ldÄ±kça ölümler devam edecek” diye konuÅŸtu.

Çolak, “DavamÄ±z boyunca bizimle birlikte mücadele eden avukatÄ±mÄ±z Selçuk KozaÄŸaçlÄ± ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n 10 Eylül’de tahliye edilmelerine raÄŸmen 24 saat içinde tekrar tutuklanmalarÄ± adalete bir darbe daha vurmaktÄ±r. KozaÄŸaçlÄ± ve arkadaÅŸlarÄ±na selam olsun” dedi. (Ä°ÅžÇÄ° SENDÄ°KA SERVÄ°SÄ°)

'Soma'da kaza olmasÄ± ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± deÄŸil, olmamasÄ± ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ±â€™

Soma dÃ¼zeni devam ediyor: Felaketten dÃ¶nÃ¼ldÃ¼, 10 iÅŸÃ§i yaralandÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 AralÄ±k 2018 17:15

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