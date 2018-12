SomalÄ± aileler adalet istedi

Soma Katliamı’nda yaşamını yitiren işçilerin yakınları Soma’daki Madenci Anıtı önünde açıklama yaparak adalet talep etti.

Soma 301 Madenci Aileleri Derneği Başkanı İsmail Çolak, “Bizim adalet arayışımız sadece kaybettiğimiz evlatlarımız için değil, işçi kanıyla büyüyen sermayeye bir evlat daha vermemek ve milyonlarca işçinin ölüm koşullarında çalıştığı ülkemizde bir canı daha yitirmemek içindir. Biliyoruz ki biz adalet aramaktan vazgeçersek her ocak her şantiye her işyeri suç mahali olacaktır. Her canımızı kaybettiğimizde kader, fıtrat olarak anılacaktır” dedi.

Işıklar Ocağında meydana gelen iş kazasını hatırlatan Çolak, “Önlem alınmadıkça bu tür kazalar yine yaşanacak. Kâr hırsıyla insan hayatı hiçe sayıldıkça ölümler devam edecek” diye konuştu.

Çolak, “Davamız boyunca bizimle birlikte mücadele eden avukatımız Selçuk Kozağaçlı ve arkadaşlarının 10 Eylül’de tahliye edilmelerine rağmen 24 saat içinde tekrar tutuklanmaları adalete bir darbe daha vurmaktır. Kozağaçlı ve arkadaşlarına selam olsun” dedi. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Aralık 2018 17:15

