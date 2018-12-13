'KadÄ±nlarÄ±n mÃ¼cadelesini en iyi tanÄ±mlayan malzeme porselen'

AslÄ± Aydemir, 'Social Media Effect' isimli sergisi kadÄ±na yÃ¶nelik ÅŸiddeti unutturmamayÄ± amaÃ§lÄ±yor.

SanatçÄ± AslÄ± Aydemir’in kadÄ±na yönelik ÅŸiddet ve cinayetleri ele aldÄ±ÄŸÄ± “Social Media Effect” isimli sergisi Ä°stanbul’un BeyoÄŸlu ilçesinde bulunan Ä°stanbul Concept Gallery’de sanatseverlerle buluÅŸtu. Aydemir, sergi ile kadÄ±na yönelik ÅŸiddeti unutturmamayÄ± amaçlÄ±yor.

Aydemir’in ikinci kiÅŸisel sergisi olan “Social Media Effect”te yer alan iÅŸlerde ana malzeme olarak porselen, epoksi (kimyasal reçine), linol baskÄ± ve hazÄ±r malzemeler kullanÄ±lmÄ±ÅŸ. Sergide yer alan eserler, “Pamuk Prenses”, “Dantelli Tost Sunumu”, “Koleksiyon Barbiler”, “Havadis Gazetesi”, “Ä°ki Yüzlü Barbi” ve “YazÄ±lmamÄ±ÅŸ Kutsal Kitap” baÅŸlÄ±klarÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor.

KADIN CÄ°NAYETLERÄ°NÄ°N MEDYAYA YANSIMASI

SanatçÄ± AslÄ± Aydemir, çalÄ±ÅŸmalarÄ±na ve sergiye iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulundu. Sergisine “Social Media Effect” adÄ±nÄ± vermesini kadÄ±n cinayetlerinin medyada yer veriliÅŸ ÅŸekli olduÄŸunu söyleyen Aydemir “Medyada reyting uÄŸruna kimsenin bilmesine gerek duymadÄ±ÄŸÄ± detaylara giriliyor. YaÅŸanan vahÅŸete karÅŸÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸ yorumlar beni bu iÅŸe sürükleyen ve bu iÅŸin ismini verdiÄŸim ÅŸey. TamamÄ±yla sosyal medyada bu iÅŸle alakalÄ± olarak o yorumlardan yola çÄ±karak sergiye bu ismi verdim.” dedi.

PORSELEN KADINLAR

Aydemir, sergide porselen kullanma gerekçesini ise “Porselen, kÄ±rÄ±lgan olduÄŸu kadar sert ve dayanÄ±klÄ±, aynÄ± zamanda geçirdiÄŸi tüm süreçlerden sonra bile her daim kimliÄŸini taÅŸÄ±maya devam eden, aldÄ±ÄŸÄ± her darbede daha keskin ve tehlikeli hale dönüÅŸen bir malzemedir. KadÄ±nlarÄ±n var olma mücadelesine bakÄ±nca, onlarÄ± tanÄ±mlayacak daha iyi bir malzeme olduÄŸunu düÅŸünmüyorum” sözleriyle özetledi.

‘KENDÄ° Ä°ÇÄ°MDE MEDÄ°TASYON YAPIYORUM’

Tüm iÅŸlerini erkek ile kadÄ±nÄ±n tamamen eÅŸit olduÄŸu bir dünya hayaliyle yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Aydemir, “Bir nevi kendi içimde meditasyon yapÄ±yorum. Bu sergide son yÄ±llarda çok rahatsÄ±z olduÄŸum konularÄ± ele almak ve bunlar üzerinden bu konularla barÄ±ÅŸmak istedim” dedi. Aydemir, ayrÄ±ca KadÄ±n Cinayetlerini DurduracaÄŸÄ±z Platformu için hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ve kadÄ±n cinayetlerine dikkat çeken 100 adet linol baskÄ± eserinden elde ettiÄŸi geliri de platforma baÄŸÄ±ÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. (Ä°stanbul/MA)

FotoÄŸraf: MA

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