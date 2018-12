EMEP: Sorumlular istifa etsin, hesap versin

Ankara'da yaşanan tren kazasıyla ilgili siyasi partilerden açıklamalar geldi.

Ankara’da 9 kişinin hayatını kaybettiği yüksek hızlı tren kazasına dair EMEP, HDP, CHP’nin de aralarında olduğu siyasi partilerden açıklama yapıldı.

Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yaşamını yitiren yurttaşlar için sabır dilemeyeceğiz. Ankara'da yaşanan YHT ve kontrol lokomotifinin çarpışması aynı Çorlu gibi bir kaza değil iktidarın yönetememe sorumsuzluğu sonucu yaşanmış cinayettir. Yetkililer açıklamayla süreci geçiştiremez, cinayetin failleri yargılanmalıdır” ifadelerini kullandı.

Emek Partisi Ankara İl Başkanı Fikret Aslan da yaptığı yazılı açıklamada, daha Temmuz ayında Çorlu’da meydana gelen tren faciasının ve hayatını kaybeden 25 kişinin hesabı verilmeden, kamuoyunun ve ailelerin sorularına ikna edici hiçbir cevap alamadan bu kez Ankara’da bir tren faciası daha yaşandığını söyledi. Tüm ilgililerin, sorumluların ve onlardan da sorumlu olan iktidarın da bir an önce gerçekleri kamuoyuna açıklamasını beklediklerini ifade eden Aslan, “2004 yılında hızlı tren altyapısı olmadan ‘hızlandırılmış tren’ icatları 41 vatandaşın ölümü ile sonuçlanmıştı. O gün bugündür gelenekleri oldu, eserleri ile bir an önce övünmek ve oy devşirebilmek için yarım yamalak inşaatları hizmete açmak. Halkı sadece oy deposu olarak gören bu popülist politikaların sorumlusu olan AKP iktidarı için halkın can güvenliğinin zerrece kıymeti olmadığı bir kez daha bu facia ile su yüzüne çıkmıştır. Hükümet demiryolları başta olmak üzere ulaşım hizmetlerinde izlediği özelleştirmeci politikalardan vazgeçmeli, halkın can güvenliğini hiçe sayan başta Ulaştırma Bakanı olmak üzere tüm yetkililer istifa etmeli ve hesap vermelidir” dedi.

HDP: GELİŞMİŞ, ÇAĞDAŞ ÜLKELERDE BU YÖNTEM KULLANILMAZ

HDP Ankara İl Örgütü'nden yapılan açıklamada da facianın sinyalizasyon sisteminin hayata geçirilmediği Başkentray hattında yaşandığına dikkat çekildi. Bu nedenle telefon ve telsizle tren kontrollerinin yapıldığını belirtilen açıklamada, bu sistemin gelişmiş çağdaş ülkelerde kullanılmadığı vurgulandı. Bu yolla insandan kaynaklanan hataların en aza indirmenin amaçlandığı belirtilen açıklamada, “Gerek dünyada gerekse de ülkemizde demiryolu taşımacılığı en güvenli ulaşım modu iken AKP’nin iktidara geldiği günden bu yana uygulanan özelleştirme, tasfiye, personel azaltımı, esnek çalıştırma, demiryollarını rant alanı haline getirme politikaları sonucu demiryolu ulaşımı güvenilirliğini yitirmiş, demiryolu işletmeciliği katliamlarla anılır hale gelmiştir” denildi.

Bütçe görüşmelerinin sürdüğü TBMM Genel Kurulunda, HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen Ankara tren kazasıyla ilgili konuştu. Bilgen, acıyı paylaşmanın, şifa dilemenin, bir daha tekrarlanmamasını istemenin dışında bir de sorumluluğun olduğunu vurguladı. Hayatını kaybedenlerden birisinin geçen dönem Urfa milletvekili adayı Yusuf Yetim olduğunu aktaran Bilgen, “İnsan yaşamının bu kadar değersiz olmaması gerekiyor. Bu vakaların 'kaza' diye geçiştirilmeyip, hangi nedenler varsa bunun ortaya çıkarılması ve bir daha tekrarlanmaması konusunda tavır ortaya konulmalıdır. Etkin soruşturma ile sorumlular cezalandırılmalıdır” dedi.

ÖDP: BU İLK DEĞİL SON OLSUN, ARTIK HESAP VERİN

Özgürlük ve Dayanışma Partisi, yaptığı açıklamada, “Bugün yaşananlara ilişkin de kimi gerekçeler mutlaka ileri sürülecektir. Ancak asıl neden ulaşım başta olmak üzere temel hizmetlerin kamusal niteliğinin ortadan kalkmış olmasıdır” ifadelerini kullandı.

TKP: İNSANLARIMIZI ÖLDÜRÜYORSUNUZ

Türkiye Komünist Partisi, tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Planlamayla değil, yağmacı patronların kâr hırsı ve buyurgan bir Cumhurbaşkanı'nın talimatlarıyla hizmete açılan yeni hatlarda hızlı ve güvenli yolculuk yapmak isteyen insanlarımız kırıma uğramaktadır” denildi.

EHP: ANKARA'DA MEYDANA GELEN FELAKET TESADÜF DEĞİL

Emekçi Hareket Partisi, kaza sonrası İstanbul Kadıköy’de bir gerçekleştirdiği basın açıklamasında şöyle dedi: “Bu ülkenin medeniyeti tehlike altında, sadece rayları değil. Ama raylarda gördüğümüz neyse, ülke yönetiminin kendisi de tam olarak odur.”

TİP: KAZA DEĞİL, KATLİAM

Türkiye İşçi Partisi, yazılı açıklamasında “Seçimlerde oy toplamak için hazırlıkları bitmemiş demiryolunu sefere açan, ‘itibardan tasarruf olmaz’ diyerek milyarlarca lirayı Saray’a harcayıp kamu hizmetlerine kaynak ayırmayan Saray Rejimi ve onun başındaki zat, bu katliamların baş suçlusudur” ifadelerine yer verdi.

CHP: HEM SİNYALİZASYON HEM DE İNSAN HATASINDAN KAYNAKLANAN BİR KAZA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu DİSK ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada Ankara tren kazasından üzüntü duyduğunu ifade ederek, “9 vatandaşımız hayatını yitirdi, çok sayıda yaralı var. Başta Meclis Başkanvekilimiz ve Ankara milletvekilleri olmak üzere olay yerinde gerekli ön incelemeleri yaptı, sabah telefonda bazı bilgiler aktardı. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara da şifa dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

Meclis’te konuşan CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Ankara’daki hızlı tren kazasıyla ilgili “TCDD Genel Müdürlüğünün teknolojiye uygun yapılmayan, nitelikli, yetenekli ve eğitilmiş insan gücünden yoksun, gelişi güzel çalışmaları sonucunda hem sinyalizasyon hem de insan hatasından kaynaklanan bir kaza meydana geldi. Tıpkı Çorlu’daki gibi” diye konuştu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu yıl Çorlu ve Ankara’daki kazalarda 31 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Kazalarda değişik sebepler aransa da en önemli nedenin kurumda meydana gelen yapısal değişiklik olduğuna dikkat çekti. Gürer, bu değişiklikle TCDD’de serbestleşmenin önünün açıldığını, kurumsal yapının dejenere olduğunu bu nedenle de olumsuzlukların hat safhaya ulaştığını belirtti.

ERDOĞAN: BU KAZA TÜM BOYUTLARIYLA İNCELENECEK

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Ankara'daki tren kazasıyla ilgili “Bu kaza tüm boyutlarıyla incelenecek, sorumlular ortaya çıkartılacak ve gereken her şey yapılacak” ifadelerini kullandı.

MHP: YÜKSEK HIZLI TREN TÜRKİYE AÇISINDAN PRESTİJ PROJELERDEN BİRİ

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, yüksek hızlı trenin Türkiye açısından prestij projelerinden birisi olduğunu iddia etti. Bülbül, “Arka arkaya gelen hadiseler, meselenin çok daha ciddiyetle ele alınması gerektiğini ortaya koymaktadır. Meseleyi takip altında tutacağız” dedi.

İYİ PARTİ: MESELELERİN TARTIŞILMASINDA FAYDA VAR

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkan ise 8 Temmuz'da Çorlu'daki tren kazasıyla ilgili araştırma komisyonu kurulması için önerge verdiklerini ve bunun AKP’nin oylarıyla reddedildiğini ifade ederek, “Önerge kabul edilseydi, bu konu üzerinde kurumlar ve bakanlık daha ihtiyatlı davranıp, ihmal yüzünden meydana gelen bu kazanın önüne geçmiş olabilirdik. Meselelerin tartışılmasında fayda var, bundan kaçınmamak gerekiyor” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

