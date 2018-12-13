EMEP: Sorumlular istifa etsin, hesap versin

Ankara'da yaÅŸanan tren kazasÄ±yla ilgili siyasi partilerden aÃ§Ä±klamalar geldi.

Ankara’da 9 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi yüksek hÄ±zlÄ± tren kazasÄ±na dair EMEP, HDP, CHP’nin de aralarÄ±nda olduÄŸu siyasi partilerden açÄ±klama yapÄ±ldÄ±.

Emek Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Selma Gürkan Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, “YaÅŸamÄ±nÄ± yitiren yurttaÅŸlar için sabÄ±r dilemeyeceÄŸiz. Ankara'da yaÅŸanan YHT ve kontrol lokomotifinin çarpÄ±ÅŸmasÄ± aynÄ± Çorlu gibi bir kaza deÄŸil iktidarÄ±n yönetememe sorumsuzluÄŸu sonucu yaÅŸanmÄ±ÅŸ cinayettir. Yetkililer açÄ±klamayla süreci geçiÅŸtiremez, cinayetin failleri yargÄ±lanmalÄ±dÄ±r” ifadelerini kullandÄ±.

Emek Partisi Ankara Ä°l BaÅŸkanÄ± Fikret Aslan da yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, daha Temmuz ayÄ±nda Çorlu’da meydana gelen tren faciasÄ±nÄ±n ve hayatÄ±nÄ± kaybeden 25 kiÅŸinin hesabÄ± verilmeden, kamuoyunun ve ailelerin sorularÄ±na ikna edici hiçbir cevap alamadan bu kez Ankara’da bir tren faciasÄ± daha yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Tüm ilgililerin, sorumlularÄ±n ve onlardan da sorumlu olan iktidarÄ±n da bir an önce gerçekleri kamuoyuna açÄ±klamasÄ±nÄ± beklediklerini ifade eden Aslan, “2004 yÄ±lÄ±nda hÄ±zlÄ± tren altyapÄ±sÄ± olmadan ‘hÄ±zlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ tren’ icatlarÄ± 41 vatandaÅŸÄ±n ölümü ile sonuçlanmÄ±ÅŸtÄ±. O gün bugündür gelenekleri oldu, eserleri ile bir an önce övünmek ve oy devÅŸirebilmek için yarÄ±m yamalak inÅŸaatlarÄ± hizmete açmak. HalkÄ± sadece oy deposu olarak gören bu popülist politikalarÄ±n sorumlusu olan AKP iktidarÄ± için halkÄ±n can güvenliÄŸinin zerrece kÄ±ymeti olmadÄ±ÄŸÄ± bir kez daha bu facia ile su yüzüne çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Hükümet demiryollarÄ± baÅŸta olmak üzere ulaÅŸÄ±m hizmetlerinde izlediÄŸi özelleÅŸtirmeci politikalardan vazgeçmeli, halkÄ±n can güvenliÄŸini hiçe sayan baÅŸta UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± olmak üzere tüm yetkililer istifa etmeli ve hesap vermelidir” dedi.

HDP: GELÄ°ÅžMÄ°Åž, ÇAÄžDAÅž ÜLKELERDE BU YÖNTEM KULLANILMAZ

HDP Ankara Ä°l Örgütü'nden yapÄ±lan açÄ±klamada da facianÄ±n sinyalizasyon sisteminin hayata geçirilmediÄŸi BaÅŸkentray hattÄ±nda yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekildi. Bu nedenle telefon ve telsizle tren kontrollerinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtilen açÄ±klamada, bu sistemin geliÅŸmiÅŸ çaÄŸdaÅŸ ülkelerde kullanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±. Bu yolla insandan kaynaklanan hatalarÄ±n en aza indirmenin amaçlandÄ±ÄŸÄ± belirtilen açÄ±klamada, “Gerek dünyada gerekse de ülkemizde demiryolu taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± en güvenli ulaÅŸÄ±m modu iken AKP’nin iktidara geldiÄŸi günden bu yana uygulanan özelleÅŸtirme, tasfiye, personel azaltÄ±mÄ±, esnek çalÄ±ÅŸtÄ±rma, demiryollarÄ±nÄ± rant alanÄ± haline getirme politikalarÄ± sonucu demiryolu ulaÅŸÄ±mÄ± güvenilirliÄŸini yitirmiÅŸ, demiryolu iÅŸletmeciliÄŸi katliamlarla anÄ±lÄ±r hale gelmiÅŸtir” denildi.

Bütçe görüÅŸmelerinin sürdüÄŸü TBMM Genel Kurulunda, HDP Grup BaÅŸkanvekili Ayhan Bilgen Ankara tren kazasÄ±yla ilgili konuÅŸtu. Bilgen, acÄ±yÄ± paylaÅŸmanÄ±n, ÅŸifa dilemenin, bir daha tekrarlanmamasÄ±nÄ± istemenin dÄ±ÅŸÄ±nda bir de sorumluluÄŸun olduÄŸunu vurguladÄ±. HayatÄ±nÄ± kaybedenlerden birisinin geçen dönem Urfa milletvekili adayÄ± Yusuf Yetim olduÄŸunu aktaran Bilgen, “Ä°nsan yaÅŸamÄ±nÄ±n bu kadar deÄŸersiz olmamasÄ± gerekiyor. Bu vakalarÄ±n 'kaza' diye geçiÅŸtirilmeyip, hangi nedenler varsa bunun ortaya çÄ±karÄ±lmasÄ± ve bir daha tekrarlanmamasÄ± konusunda tavÄ±r ortaya konulmalÄ±dÄ±r. Etkin soruÅŸturma ile sorumlular cezalandÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r” dedi.

ÖDP: BU Ä°LK DEÄžÄ°L SON OLSUN, ARTIK HESAP VERÄ°N

Özgürlük ve DayanÄ±ÅŸma Partisi, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “Bugün yaÅŸananlara iliÅŸkin de kimi gerekçeler mutlaka ileri sürülecektir. Ancak asÄ±l neden ulaÅŸÄ±m baÅŸta olmak üzere temel hizmetlerin kamusal niteliÄŸinin ortadan kalkmÄ±ÅŸ olmasÄ±dÄ±r” ifadelerini kullandÄ±.

TKP: Ä°NSANLARIMIZI ÖLDÜRÜYORSUNUZ

Türkiye Komünist Partisi, tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, “Planlamayla deÄŸil, yaÄŸmacÄ± patronlarÄ±n kâr hÄ±rsÄ± ve buyurgan bir CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n talimatlarÄ±yla hizmete açÄ±lan yeni hatlarda hÄ±zlÄ± ve güvenli yolculuk yapmak isteyen insanlarÄ±mÄ±z kÄ±rÄ±ma uÄŸramaktadÄ±r” denildi.

EHP: ANKARA'DA MEYDANA GELEN FELAKET TESADÜF DEÄžÄ°L

Emekçi Hareket Partisi, kaza sonrasÄ± Ä°stanbul KadÄ±köy’de bir gerçekleÅŸtirdiÄŸi basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda ÅŸöyle dedi: “Bu ülkenin medeniyeti tehlike altÄ±nda, sadece raylarÄ± deÄŸil. Ama raylarda gördüÄŸümüz neyse, ülke yönetiminin kendisi de tam olarak odur.”

TÄ°P: KAZA DEÄžÄ°L, KATLÄ°AM

Türkiye Ä°ÅŸçi Partisi, yazÄ±lÄ± açÄ±klamasÄ±nda “Seçimlerde oy toplamak için hazÄ±rlÄ±klarÄ± bitmemiÅŸ demiryolunu sefere açan, ‘itibardan tasarruf olmaz’ diyerek milyarlarca lirayÄ± Saray’a harcayÄ±p kamu hizmetlerine kaynak ayÄ±rmayan Saray Rejimi ve onun baÅŸÄ±ndaki zat, bu katliamlarÄ±n baÅŸ suçlusudur” ifadelerine yer verdi.

CHP: HEM SÄ°NYALÄ°ZASYON HEM DE Ä°NSAN HATASINDAN KAYNAKLANAN BÄ°R KAZA

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu DÄ°SK ziyareti sonrasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada Ankara tren kazasÄ±ndan üzüntü duyduÄŸunu ifade ederek, “9 vatandaÅŸÄ±mÄ±z hayatÄ±nÄ± yitirdi, çok sayÄ±da yaralÄ± var. BaÅŸta Meclis BaÅŸkanvekilimiz ve Ankara milletvekilleri olmak üzere olay yerinde gerekli ön incelemeleri yaptÄ±, sabah telefonda bazÄ± bilgiler aktardÄ±. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. YaralÄ±lara da ÅŸifa dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

Meclis’te konuÅŸan CHP Ä°stanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Ankara’daki hÄ±zlÄ± tren kazasÄ±yla ilgili “TCDD Genel MüdürlüÄŸünün teknolojiye uygun yapÄ±lmayan, nitelikli, yetenekli ve eÄŸitilmiÅŸ insan gücünden yoksun, geliÅŸi güzel çalÄ±ÅŸmalarÄ± sonucunda hem sinyalizasyon hem de insan hatasÄ±ndan kaynaklanan bir kaza meydana geldi. TÄ±pkÄ± Çorlu’daki gibi” diye konuÅŸtu.

CHP NiÄŸde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu yÄ±l Çorlu ve Ankara’daki kazalarda 31 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirtti. Kazalarda deÄŸiÅŸik sebepler aransa da en önemli nedenin kurumda meydana gelen yapÄ±sal deÄŸiÅŸiklik olduÄŸuna dikkat çekti. Gürer, bu deÄŸiÅŸiklikle TCDD’de serbestleÅŸmenin önünün açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kurumsal yapÄ±nÄ±n dejenere olduÄŸunu bu nedenle de olumsuzluklarÄ±n hat safhaya ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

ERDOÄžAN: BU KAZA TÜM BOYUTLARIYLA Ä°NCELENECEK

CumhurbaÅŸkanÄ± ve AKP Genel BaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, Ankara'daki tren kazasÄ±yla ilgili “Bu kaza tüm boyutlarÄ±yla incelenecek, sorumlular ortaya çÄ±kartÄ±lacak ve gereken her ÅŸey yapÄ±lacak” ifadelerini kullandÄ±.

MHP: YÜKSEK HIZLI TREN TÜRKÄ°YE AÇISINDAN PRESTÄ°J PROJELERDEN BÄ°RÄ°

MHP Grup BaÅŸkanvekili Levent Bülbül, yüksek hÄ±zlÄ± trenin Türkiye açÄ±sÄ±ndan prestij projelerinden birisi olduÄŸunu iddia etti. Bülbül, “Arka arkaya gelen hadiseler, meselenin çok daha ciddiyetle ele alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini ortaya koymaktadÄ±r. Meseleyi takip altÄ±nda tutacaÄŸÄ±z” dedi.

Ä°YÄ° PARTÄ°: MESELELERÄ°N TARTIÅžILMASINDA FAYDA VAR

Ä°YÄ° Parti Grup BaÅŸkanvekili Lütfü Türkan ise 8 Temmuz'da Çorlu'daki tren kazasÄ±yla ilgili araÅŸtÄ±rma komisyonu kurulmasÄ± için önerge verdiklerini ve bunun AKP’nin oylarÄ±yla reddedildiÄŸini ifade ederek, “Önerge kabul edilseydi, bu konu üzerinde kurumlar ve bakanlÄ±k daha ihtiyatlÄ± davranÄ±p, ihmal yüzünden meydana gelen bu kazanÄ±n önüne geçmiÅŸ olabilirdik. Meselelerin tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±nda fayda var, bundan kaçÄ±nmamak gerekiyor” ifadelerini kullandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Ankara'da YÃ¼ksek HÄ±zlÄ± Tren kaza yaptÄ±: 9 Ã¶lÃ¼ 86 yaralÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 AralÄ±k 2018 17:13

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