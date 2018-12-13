Nordik besteciler SÃ¼reyya Opera Sahnesinde

Devlet Opera ve Balesi, yarÄ±n sÃ¼reyya operasÄ±nda Nordik bestecileri aÄŸÄ±rlayacak.

Devlet Opera ve Balesi, Ä°skandinav ülkelerinin önde gelen bestecilerinin eserlerini sahneye taÅŸÄ±yor. YarÄ±n KadÄ±köy Süreyya Opera Sahnesinde gerçekleÅŸecek konserde, Ä°sveçli Besteciler Wilhelm Stenhammar, Hogo Alfven, Carl Leopold Sjöberg ,Ture Rangström, DanimarkalÄ± Besteci Carl Nielsen, Norveçli Besteci Edvard Grieg, FinlandiyalÄ± Besteci Jean Sibelius ve Ä°zlandalÄ± Besteci Pall Ä°solfsson’un eserlerini, Soprano Otilia Ä°pek ve Evren EkÅŸi, Bariton Kevork Tavityan, Piyanist Hüseyin Kaya eÅŸliÄŸinde seslendirecekler.

Klarnet SanatçÄ±sÄ± SÄ±la Köse ve Piyanist Hüseyin Kaya, Carl Nielsen’in “Andante cantabile” adlÄ± eseri ile gecede yer alacak. Konserde ayrÄ±ca dans gösterisi de olacak. Edvard Grieg’in “Åse’nin Ölümü” adÄ±nÄ± verdiÄŸi parçasÄ±nda, Deniz ÖzaydÄ±n koreografisinde, Berfu Elmas ve Deniz ÖzaydÄ±n dans ederek programÄ± sonlandÄ±racak. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

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