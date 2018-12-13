Obrador ve Trump gÃ¶Ã§menleri gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Meksika Devlet BaÅŸkanÄ± Andres Manuel Lopez Obrador, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile gÃ¶Ã§ ve istihdam konularÄ±nÄ± ele aldÄ±.

Meksika Devlet BaÅŸkanÄ± Andres Manuel Lopez Obrador, Twitter hesabÄ±ndan, “Trump ile yaptÄ±ÄŸÄ± dostane telefon görüÅŸmesinde Orta Amerika’da ve ülkesinde istihdam ve kalkÄ±nma için ortak bir programÄ±n uygulanmasÄ± olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve göç konusunu ele aldÄ±klarÄ±nÄ±” açÄ±kladÄ±.

Orta Amerika’dan ABD’ye ulaÅŸmak için yola çÄ±kan, 7 binden fazla kiÅŸinin yer aldÄ±ÄŸÄ± göçmen konvoyu geçen ay Meksika’nÄ±n sÄ±nÄ±r kenti Tijuana’ya varmÄ±ÅŸtÄ±.

Meksika DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, ay baÅŸÄ±nda, Obrador’un, El Salvador, Guatemala ve Honduras devlet baÅŸkanlarÄ± ile ABD’ye göçmen akÄ±ÅŸÄ±nÄ± durdurmaya yönelik bir “kalkÄ±nma planÄ±” oluÅŸturmak üzere anlaÅŸma imzaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

AçÄ±klamada, bölgede iÅŸ imkanlarÄ± oluÅŸturulmasÄ± için bir fon saÄŸlanmasÄ±nÄ± içeren planÄ±n, El Salvador, Guatemala ve Honduras’Ä±n göçün yapÄ±sal nedenlerine çözüm bulmasÄ±nÄ±n hedeflendiÄŸi kaydedilmiÅŸti.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Orta Amerika’dan ABD’ye ulaÅŸmak için yola çÄ±kan göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme emri olmadan ülkeye alÄ±nmayacaÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti. (AA)

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