YazarÄ±mÄ±z FincancÄ±â€™nÄ±n davasÄ±nda TÄ°HV raporu delil sayÄ±ldÄ±

Evrensel yazarÄ± ve TÄ°HV BaÅŸkanÄ± Åžebnem Korur FincancÄ±â€™nÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava dosyasÄ±na gazete rÃ¶portajlarÄ± ve TÄ°HV raporu suÃ§ delili olarak eklendi.

Cansu PÄ°ÅžKÄ°N

Ä°stanbul

‘Bu suça ortak olmayacaÄŸÄ±z’ bildirisini imzaladÄ±ÄŸÄ± için ‘terör örgütü propagandasÄ±’ iddiasÄ±yla yargÄ±lanan Evrensel yazarÄ± ve TÄ°HV BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Åžebnem Korur FincancÄ±’nÄ±n karar aÅŸamasÄ±ndaki dosyasÄ±na yeni belgeler eklendi. Eklenen belgeler arasÄ±nda FincancÄ±’nÄ±n Özgür Gündem ve Evrensel’e verdiÄŸi röportajlar ile TÄ°HV’nÄ±n Cizre raporu da bulunuyor.

Prof. Dr. Åžebnem Korur FincancÄ±’nÄ±n üçüncü duruÅŸmasÄ± Ä°stanbul 37. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Ä°ÅŸkence karÅŸÄ±tÄ± uluslararasÄ± bir toplantÄ±ya katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için yurtdÄ±ÅŸÄ±nda olan FincancÄ± duruÅŸmaya gelemedi. FincancÄ±’nÄ±n duruÅŸmasÄ±nÄ± akademisyenlerin yanÄ± sÄ±ra Türkiye Ä°nsan HaklarÄ± VakfÄ±’ndan (TÄ°HV) Ümit Efe ve Ümit Biçer’in de aralarÄ±nda olduÄŸu çok sayÄ±da kiÅŸi izledi.

KARAR AÅžAMASINDAKÄ° DOSYAYA YENÄ° DELÄ°LLER EKLENDÄ°

Mahkeme BaÅŸkanÄ± AkÄ±n Gürlek, mütalaa verilip karar aÅŸamasÄ±na gelinen dosyaya yeni deliller eklendiÄŸini söyledi. Gürlek, “Mahkememizce yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada sanÄ±k tarafÄ±ndan Özgür Gündem Gazetesine 12 AralÄ±k 2018’de verdiÄŸi röportaj, 21 AralÄ±k 2015’te Evrensel Gazetesine verdiÄŸi röportaj ve sanÄ±k tarafÄ±ndan TÄ°HV baÅŸkanÄ± sÄ±fatÄ±yla 3 Mart 2016’da Cizre ziyareti sÄ±rasÄ±nda sÄ±nÄ±rlÄ± gözleme dayalÄ± ön inceleme raporu çÄ±ktÄ±larÄ± dosyaya delil olarak alÄ±ndÄ±” dedi. DuruÅŸma savcÄ±sÄ± Can Tümer KeriÅŸ, dosyaya yeni gelen delillerin mütalaasÄ±nÄ± güçlendirdiÄŸini savunarak mahkemeden buna göre karar vermesini talep etti.

BELGELER DOSYAYA BUGÜN GÄ°RMÄ°Åž

FincancÄ±’nÄ±n avukatÄ± Meriç EyüboÄŸlu mahkemeye, müvekkilinin yurtdÄ±ÅŸÄ±nda olduÄŸuna iliÅŸkin resmi belgeleri sunarak mazeretini bildirdi. EyüboÄŸlu, dosyaya delil olarak konan belgelerin bu sabah dosyaya girdiÄŸini söyledi. EyüboÄŸlu, aynÄ± mahkemede yargÄ±lanan müvekkili Gençay Gürsoy’un 11 AralÄ±k tarihli duruÅŸmasÄ±nda da dosyaya yeni deliller eklendiÄŸini hatÄ±rlatarak, “YazdÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±z belgelerle ilgili UYAP’ta herhangi delil yoktu. SalÄ± günkü deneyimden dolayÄ± dün öÄŸleden sonra mahkeme kalemine giderek dosyayÄ± fiziksel olarak da inceledim. Fakat bahsettiÄŸiniz belgeler dosyada yoktu. Belgeler dosyaya bugün girmiÅŸ. DolayÄ±sÄ±yla dosyaya ancak bu sabah girmiÅŸ olan belgelerin içeriÄŸini ve kapsamÄ±nÄ±; hatta müvekkilime ait olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmiyorum. Eklenen belgeleri müvekkil ile incelemek için süre talep ediyorum” dedi.

Ara kararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme, FincancÄ± ve EyüboÄŸlu dosyaya giren belgeleri inceleyip beyanda bulunmak için sonraki duruÅŸmaya kadar süre verdi. DuruÅŸma 19 AralÄ±k, saat 11.00’e ertelendi.

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