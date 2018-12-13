CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, DÄ°SK'i ziyaret etti

Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu DÄ°SKâ€™i ziyaret etti. Ziyarette aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak asgari Ã¼cret konuÅŸuldu.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Orhan SarÄ±bal, Ä°zmir Milletvekili Kani Beko, Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Canan KaftancÄ±oÄŸlu ile DÄ°SK'i ziyaret etti. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nu DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Arzu ÇerkezoÄŸlu karÅŸÄ±ladÄ±.

YarÄ±m saat süren görüÅŸmenin ardÄ±ndan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ve ÇerkezoÄŸlu, gazetecilere açÄ±klama yaptÄ±.

‘ÜRETEN, ÇALIÅžAN, ALIN TERÄ° DÖKEN HERKESÄ°N YANINDAYIZ’

CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, “2019 bütçe görüÅŸmeleri sÄ±rasÄ±nda açÄ±klama yaptÄ±m. Bizim bütün belediyelerimizde asgari ücret 1 Ocak 2019’dan itibaren net 2 bin 200 lira olacak. Yeni kazanacaÄŸÄ±mÄ±z belediyelerde ise ocak - mart dönemindeki asgari ücret farkÄ±nÄ± da nisan ayÄ±nda iÅŸçilere ödeyeceÄŸiz. Yeni kazandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z belediyelerde hiçbir iÅŸçinin iÅŸine son vermeyeceÄŸiz. Çünkü emeÄŸin, çalÄ±ÅŸmanÄ±n ne kadar deÄŸerli olduÄŸunu gayet iyi biliyoruz. Üreten, çalÄ±ÅŸan, alÄ±n teri döken herkesin yanÄ±ndayÄ±z” dedi.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, 1 milyon 700 bin kiÅŸinin asgari ücretin altÄ±nda ücret aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, “YaÅŸanan bir kriz var ve bu krizin faturasÄ±nÄ±n da bu kesimlere yansÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± gayet iyi biliyoruz. UmarÄ±m bunlarÄ± hep birlikte aÅŸacaÄŸÄ±z. Mart ayÄ±nda yapÄ±lacak seçimler bizim için çok önemli” diye konuÅŸtu.

DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Arzu ÇerkezoÄŸlu da asgari ücret baÅŸta olmak üzere iÅŸçilerin çalÄ±ÅŸma ve yaÅŸam koÅŸullarÄ± açÄ±sÄ±ndan önemli gündem maddelerinin olduÄŸu süreçte bu ziyaretin anlamlÄ± olduÄŸunu söyledi.

‘EMEÄžÄ°N HAKLARINI KORUMA MÜCADELESÄ° AYNI ZAMANDA BÄ°R MEMLEKET MÜCADELESÄ°DÄ°R’

Türkiye'de iÅŸçilerin ve emekçilerin son derece zor çalÄ±ÅŸma ve yaÅŸam koÅŸullarÄ±yla baÅŸ etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan ÇerkezoÄŸlu, “Asgari ücret bu ülkede sadece asgari ücretle çalÄ±ÅŸanlarÄ±n deÄŸil, emeÄŸiyle geçinen herkesin çalÄ±ÅŸma ve yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ± belirleyen temel bir ölçüt. O nedenle biz, asgari ücretin belirlenmesi sürecini devletin toplumla yaptÄ±ÄŸÄ± en büyük toplu sözleÅŸme, toplumsal sözleÅŸme olarak görüyoruz. CHP’nin bu konudaki politikalarÄ± ve önerileri, asgari ücretin belirlenmesi sürecinde bizler açÄ±sÄ±ndan önemli bir katkÄ±dÄ±r. AynÄ± zamanda Türkiye’nin içine girdiÄŸi derin ekonomik kriz sürecinde de ücretlerimizin giderek azaldÄ±ÄŸÄ±, çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±mÄ±zÄ±n kötüleÅŸtiÄŸi, iÅŸsizliÄŸin her gün daha da fazla artarak artÄ±k neredeyse her evde bir iÅŸsizin olduÄŸu süreçte emeÄŸin haklarÄ±nÄ± koruma mücadelesinin aynÄ± zamanda bir memleket mücadelesi olduÄŸunu düÅŸünüyoruz. Türkiye'nin geleceÄŸini, emekçilerinin hakkÄ±nÄ±, hukukunu ve demokrasiyi yeniden kurmak için verdiÄŸimiz bu mücadelede CHP’nin ziyareti ve yanÄ±mÄ±zda oluÅŸu bizim için önemli” dedi. (Ä°stanbul/AA)

Asgari ücreti konuÅŸuyoruz Herkese AçÄ±k Grup · Gruba KatÄ±l Bu grupta, asgari ücretin ne kadar olmasÄ±, daha da önemlisi, nasÄ±l belirlenmesi gerektiÄŸini tartÄ±ÅŸÄ±yoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019’daki asg...

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