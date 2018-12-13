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FotoÄŸraf: AA
Hakkari'de Ã¼s bÃ¶lgelerine yÄ±ldÄ±rÄ±m isabet etti 6 asker yaralandÄ±
13 AralÄ±k 2018 15:07
Ã‡ukurcaâ€™da 3 Ã¼s bÃ¶lgesine yÄ±ldÄ±rÄ±m isabet etmesi sonucu 6 asker yaralandÄ±.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, 3 üs bölgesine yÄ±ldÄ±rÄ±m isabet etti, 6 asker yaralandÄ±. YaralÄ± askerler, Hakkari Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Vali Ä°dris AkbÄ±yÄ±k, Ä°l Emniyet Müdürü Süleyman Suvat DilberoÄŸlu ve Ä°l Jandarma Komutan YardÄ±mcÄ±sÄ± Albay Yavuz Öztürk ile hastaneye giderek, yaralÄ± askerlerin saÄŸlÄ±k durumu hakkÄ±nda bilgi aldÄ±. (Hakkari/AA)
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