Asgari Ãœcret Tespit Komisyonu: Patronlar 2 bin lirayÄ± Ã§ok gÃ¶rdÃ¼

Burcu YILDIRIM

Hüseyin Ä°NANÇ

Ankara

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantÄ±sÄ± Türkiye Ä°ÅŸveren SendikalarÄ± Konfederasyonu'nda (TÄ°SK) yapÄ±ldÄ±. TÄ°SK Genel Sekreteri Akansel Koç, 2 bin lira asgari ücretin Türkiye gerçekleriyle baÄŸdaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti ve bölgesel asgari ücreti savundu. 1900 lira ücret alan komisyondaki iÅŸçi Gülden Görmez, “Ben ekonomiden çok anlamÄ±yorum ama bizim de bu gerçeÄŸimiz var dedim” dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantÄ±sÄ±nÄ± Türkiye Ä°ÅŸveren SendikalarÄ± Konfederasyonu'nda (TÄ°SK) gerçekleÅŸtirdi. ToplantÄ±, kamu heyeti adÄ±na Aile, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ± ÇalÄ±ÅŸma Genel Müdürü Nurcan Önder’in baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda gerçekleÅŸtirildi.

TÄ°SK'TEN KILIÇDAROÄžLU'NA: Ä°STERLERSE 4 BÄ°N 200 VERSÄ°NLER

ToplantÄ± öncesinde gazetecilerle sohbet eden TÄ°SK Genel Sekreteri Akansel Koç, asgari ücret tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n siyasi alana çekildiÄŸi savundu. Komisyon laÄŸvedilip yasayla asgari ücret tespit edilse de kabul edeceklerini söyleyen Koç, kendilerinin kesin bir rakam söylemeyeceklerini açÄ±kladÄ±. CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çaroÄŸlu'nun kendi belediyelerinde asgari ücreti 2 bin 200 lira yapma kararÄ±nÄ±n sorulmasÄ± üzerine Koç, “Ä°sterlerse 3 bin 200, 4 bin 200 versinler, bir engel yok” dedi. Toplum nezdinde 2 bin lira konuÅŸulduÄŸunun hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± üzerine ise Koç, asgari ücretin 2 bin TL olmasÄ±nÄ±n Türkiye'nin gerçekleri ile baÄŸdaÅŸmayacaÄŸÄ±nÄ± iddia etti. Asgari ücretin Van'daki iÅŸçiyi geçindirebilirken, Ä°stanbul'daki iÅŸçi için yetersiz olabileceÄŸini belirten Koç, bölgesel asgari ücreti savundu. Nurettin Sözen'in Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± döneminde yaptÄ±ÄŸÄ± asgari ücret artÄ±ÅŸÄ± ile 2016 yÄ±lÄ±ndaki asgari ücret artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n tüm ücret dengelerini alt üst ettiÄŸini öne sürdü.

ASGARÄ° GEÇÄ°M Ä°NDÄ°RÄ°MÄ° HAFTAYA AÇIKLANACAK

BakanlÄ±ÄŸÄ± temsilen toplantÄ±ya baÅŸkanlÄ±k yapan ÇalÄ±ÅŸma Genel Müdürü Nurcan Önder toplantÄ±nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda “Bu komisyon baÄŸÄ±msÄ±z bir komisyon. Müzakerelerle herkes için iyi bir asgari ücret belirleyeceÄŸimize inanÄ±yorum. KadÄ±n iÅŸçi arkadaÅŸÄ±mÄ±z da aramÄ±zda bugün konuÅŸacak. Bir hemcinsi olarak onun burada olmasÄ±na seviniyorum” dedi. Önder TÜÄ°K’in her yÄ±l açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± asgari geçim tutarÄ±nÄ± bir sonraki toplantÄ±da sunacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. BasÄ±na kapalÄ± bir ÅŸekilde gerçekleÅŸtirilen toplantÄ± iki saat sürdü.

‘EKONOMÄ°DEN ANLAMIYORUM AMA GERÇEÄžÄ°MÄ°ZÄ° ANLATTIM’

ToplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan konuÅŸan Türk-Ä°ÅŸ heyetindeki iÅŸçi Gülden Görmez, görüÅŸmelere katÄ±lmasÄ±nÄ±n sebebini sendikalÄ± olmasÄ±na borçlu olduÄŸunu ifade etti. SendikanÄ±n bu konuda kendisini bir kez daha ortaya koyduÄŸunu söyleyen Görmez, “Ä°çeride yine ben nasÄ±l geçinemediÄŸimi ve asgari ücretle nasÄ±l geçinildiÄŸini anlattÄ±m. UmarÄ±m güzel ÅŸeyler olacak” dedi. GörüÅŸmelerde herkesin kendini düÅŸündüÄŸünden yola çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Görmez, “Ben ekonomiden falan çok anlamÄ±yorum ama ben de onlara karÅŸÄ±lÄ±k, sizin söyledikleriniz doÄŸru olabilir ama bizim de bu gerçeÄŸimiz var dedim” diye konuÅŸtu. Asgari ücretliden vergi alÄ±nmamasÄ±, eÅŸit iÅŸe eÅŸit ücret gibi talepleri olduÄŸunu anlatan Görmez, kadroya geçtikleri için toplu sözleÅŸme kapsamÄ±nda aldÄ±klarÄ± yüzde 4 zammÄ±n da iyileÅŸtirilmesini istedi.

TÜRK-Ä°Åž GERÇEKLEÅžEN ENFLASYON VE REFAH PAYI Ä°STEDÄ°

Türk-Ä°ÅŸ Genel EÄŸitim Sekreteri Nazmi Irgat, “Elimizde kriterlerimiz var önümüzdeki hafta TÜÄ°K temsilcisi rakamlarÄ± açÄ±klayacak. Bugüne kadar, Türk-Ä°ÅŸ ile TÜÄ°K'in açÄ±klamalarÄ±nÄ±n paralel seviyede gidiyor. Umuyorum rakamlar bu doÄŸrultuda çÄ±kacaktÄ±r. Önümüzdeki hafta iyi bir noktaya geleceÄŸimizi düÅŸünüyorum. ÇalÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±zÄ±n beklentisi doÄŸrultusunda bir sonuç alacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± umuyorum” diye konuÅŸtu. Asgari ücret belirlenmesinde Ä±srarÄ±nÄ± sürdüklerini ifade eden Irgat, “SayÄ±n Akansel'in söylediÄŸi gibi hedeflenen deÄŸil, gerçekleÅŸen enflasyon artÄ± refah payÄ±nÄ± talep ediyoruz. Bu konuda uzlaÅŸma olmadÄ± ama Ä±srarlarÄ±mÄ±zÄ± sürdürüyoruz. Ülke gerçeÄŸi olarak büyük bir enflasyonla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±k. Bu yaÅŸan bir gerçek. O yüzden bu güne kadar bütün esaslarÄ±mÄ±zÄ± buna göre deÄŸerlendiriyoruz. Kamuoyunda 2 bin gibi rakam konuÅŸuldu ama rakamsal pazarlÄ±ÄŸa henüz baÅŸlamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için daha sonuç çÄ±kmadÄ±” dedi.

Asgari ücreti konuÅŸuyoruz Herkese AçÄ±k Grup · Gruba KatÄ±l Bu grupta, asgari ücretin ne kadar olmasÄ±, daha da önemlisi, nasÄ±l belirlenmesi gerektiÄŸini tartÄ±ÅŸÄ±yoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019’daki asg...

Asgari Ã¼cret eylemleri: 2 bin 800 TL olmalÄ±, vergi dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lmalÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 AralÄ±k 2018 20:08

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