Asgari Ãœcret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandÄ±

Asgari Ãœcret Tespit Komisyonu, 2019'da geÃ§erli olacak asgari Ã¼creti belirlemek Ã¼zere ikinci kez toplandÄ±.

Ä°ÅŸçi, iÅŸveren ve hükümet temsilcilerinden oluÅŸan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantÄ±sÄ±nÄ± gerçekleÅŸtirdi.

Türkiye Ä°ÅŸveren SendikalarÄ± Konfederasyonunun (TÄ°SK) ev sahipliÄŸindeki toplantÄ±nÄ±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÇalÄ±ÅŸma Genel Müdürü Nurcan Önder yaptÄ±. Ä°ÅŸçi heyetine Türk-Ä°ÅŸ Genel EÄŸitim Sekreteri Nazmi Irgat, iÅŸveren heyetine ise TÄ°SK Genel Sekreteri Akansel Koç'un baÅŸkanlÄ±k ettiÄŸi toplantÄ±da, asgari ücretli iÅŸçi Gülden Görmez de Türk-Ä°ÅŸ heyetinde yer aldÄ±.

Genel Müdür Önder, toplantÄ±nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nda, taraflarÄ± dinleyeceklerini belirterek, “Bunun yanÄ±nda, hükümet tarafÄ± olarak Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan içerisinde bulunduÄŸumuz yÄ±lda meydana gelen ekonomik ve sosyal geliÅŸmeler ile önümüzdeki yÄ±lki hedeflerimize iliÅŸkin bir sunum dinleyeceÄŸiz, raporlarÄ±nÄ± alacaÄŸÄ±z” dedi.

TÜÄ°K'ten de benzer bir çalÄ±ÅŸma talep edildiÄŸini ama o raporun bugüne yetiÅŸmediÄŸi bilgisini veren Önder, söz konusu raporun gelecek hafta Türk-Ä°ÅŸ'in ev sahipliÄŸindeki toplantÄ±da gündeme geleceÄŸini kaydetti.

Önder, “Bu ayÄ±n sonuna kadar gerekli bütün çalÄ±ÅŸmalarÄ± ve elimizden gelen her ÅŸeyi yapÄ±p, hiçbir ÅŸeyi gözden kaçÄ±rmadan iyi bir asgari ücret rakamÄ± sunmayÄ± umuyoruz. ÇÄ±kacak sonucun ülkemize, ekonomimize, asgari ücretlilerimize ve tüm çalÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±za hayÄ±rlar getirmesini diliyorum” diye konuÅŸtu.

Görüntü alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan toplantÄ± basÄ±na kapalÄ± olarak devam etti. YaklaÅŸÄ±k 2 saat süren toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Irgat ve Koç, basÄ±n mensuplarÄ±na açÄ±klamalarda bulundu.

TÜRK-Ä°Åž: EN Ä°YÄ°SÄ°NÄ° YAPMAYA ÇALIÅžACAÄžIZ

Türk-Ä°ÅŸ Genel EÄŸitim Sekreteri Nazmi Irgat, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun kendi saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±na yaraÅŸÄ±r bir ÅŸekilde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ederek ÅŸöyle konuÅŸtu:

“Åžunun farkÄ±ndayÄ±z, asgari ücretle çalÄ±ÅŸan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n büyük beklentileri var. Bu konuda dersimize iyi çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ülkemizin içerisinde bulunduÄŸu ÅŸartlar ama en önemlisi de çalÄ±ÅŸanlarÄ±n içerisinde bulunduÄŸunu ÅŸartlarÄ± göz önünde bulundurarak en iyisini yapmaya çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z.”

Türk-Ä°ÅŸ olarak bir kiÅŸinin yaÅŸam maliyetini kasÄ±m ayÄ±nda 2 bin 385 lira olarak hesapladÄ±klarÄ±nÄ± anÄ±msatan Irgat, “Elimizde kriterlerimiz var. Önümüzdeki hafta TÜÄ°K uzmanÄ± da rakamlarÄ± açÄ±klayacak. Bizim açÄ±klamalarÄ±mÄ±z ile TÜÄ°K'in açÄ±klamalarÄ± hemen hemen paralel seviyede gidiyor. Önümüzdeki hafta iyi bir noktaya ulaÅŸacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± umuyorum. ÇalÄ±ÅŸanlarÄ±n beklentisi doÄŸrultusunda bir sonuç alacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yorum” dedi.

‘TALEBÄ°MÄ°Z GERÇEKLEÅžEN ENFLASYON VE REFAH PAYI’

Türk-Ä°ÅŸ'in net talebinin ne olduÄŸunu sorulmasÄ± üzerine Irgat, “Hedeflenen deÄŸil, gerçekleÅŸen enflasyon artÄ± refah payÄ± istiyoruz. Bu konuda bir uzlaÅŸma saÄŸlayamadÄ±k ama bir yaklaÅŸÄ±m oldu. Ülkemiz büyük bir enflasyon oranÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±. Bu yaÅŸanan bir gerçek. Toplu iÅŸ sözleÅŸmelerimizde de gerçekleÅŸen enflasyon artÄ± ülkenin geliÅŸmiÅŸliÄŸine baÄŸlÄ± olarak refah payÄ± talep ederiz” yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

Irgat, 2 bin lira gibi bir rakamÄ±n kamuoyunda yerleÅŸtiÄŸini kendilerinin 2 bin liranÄ±n üzerinde bir deÄŸerlendirme yapÄ±lmasÄ±nÄ± arzu ettiklerini ifade ederek “Rakamsal pazarlÄ±ÄŸa baÅŸlamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için tam bir sonuç çÄ±kmadÄ±. Henüz daha erken ama TÜÄ°K'in açÄ±klamasÄ±ndan sonra bir sonuç çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± bekliyorum. Mevcut asgari ücretle geçinebilmek için sihirbaz olmak lazÄ±m. Mevcut bin 603 liranÄ±n geçerliliÄŸinin kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± tüm kamuoyu biliyor” deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

TÄ°SK: TEMENNÄ°MÄ°Z OY BÄ°RLÄ°ÄžÄ°YLE ASGARÄ° ÜCRETÄ°N AÇIKLANMASI

TÄ°SK Genel Sekreteri Akansel Koç da bugünkü toplantÄ±da 2018 verileri ile 2019 hedeflerinin karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktararak ÅŸöyle konuÅŸtu:

“Gerek enflasyon gerek iÅŸsizlik gerekse de büyüme rakamlarÄ± üzerinde görüÅŸlerimizi illettik. Biz asgari ücrette mevcut çalÄ±ÅŸanlarÄ± deÄŸil, yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±mÄ±zÄ±, iÅŸ bekleyen iÅŸsizlerimizi de düÅŸünerek belirlemek üzere bir aradayÄ±z. Önümüzdeki hafta TÜÄ°K'ten rakamlar geldikten sonra muhtemelen takip eden hafta, temennimiz oy birliÄŸiyle asgari ücretin açÄ±klanmasÄ± olacak. Burada dikkat ettiÄŸimiz ÅŸeylerden biri de özellikle hükümetimizin enflasyonla mücadele programÄ±nÄ±n desteklenmesi.”

Ä°ÅŸveren tarafÄ± olarak tekliflerinin ne olduÄŸu yönündeki soru üzerine Koç, ÅŸunlarÄ± söyledi:

“TÜÄ°K'ten gerekli rakamlar gelmeden herhangi bir ÅŸey söylemek çok doÄŸru deÄŸil. Geldikten sonra deÄŸerlendireceÄŸiz ve muhtemelen son toplantÄ±da bütün deÄŸerlendirmelerimizi paylaÅŸacaÄŸÄ±z. 2018 yÄ±lÄ± iÅŸsizlik, büyüme ve enflasyon rakamlarÄ±nÄ± gördük, 2019 yÄ±lÄ±ndaki hedefler çok daha farklÄ±, iÅŸsizlik oranlarÄ± çok daha faklÄ±. BunlarÄ±n hepsini dikkate alarak bir rakam öngörüp paylaÅŸacaÄŸÄ±z. Önerilerimiz, asgari ücret desteÄŸinin artarak devam etmesi, iÅŸsizlik sigortasÄ± iÅŸveren hissesinin 2019 yÄ±lÄ±nda alÄ±nmamasÄ± ve vergi dilimleri, kesinti oranlarÄ±nÄ±n mutlak suretle gözden geçirilmesi ve buna baÄŸlÄ± olarak asgari geçim indirimi tekrar dikkate alÄ±nmasÄ±. BunlarÄ± tekrar dile getirdik.”

ASGARÄ° ÜCRETLÄ° Ä°ÅžÇÄ° NASIL GEÇÄ°NMEYE ÇALIÅžTIÄžINI ANLATTI

Türk-Ä°ÅŸ heyetinde bu yÄ±l ilk komisyonda yer alan asgari ücretli iÅŸçi Gülden Görmez de toplantÄ±da söz aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve asgari ücretle nasÄ±l geçinmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Ä°ÅŸçi, iÅŸveren ve hükümet temsilcilerinden oluÅŸan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere üçüncü toplantÄ±sÄ±nÄ±, 20 AralÄ±k'ta Türk-Ä°ÅŸ'in ev sahipliÄŸinde yapacak. (AA)

Asgari Ã¼cret eylemleri: 2 bin 800 TL olmalÄ±, vergi dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lmalÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 AralÄ±k 2018 15:44

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