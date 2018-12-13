â€˜Hekimler savaÅŸa karÅŸÄ± barÄ±ÅŸ demeye devam edecekâ€™

Ä°zmir Tabip OdasÄ±, 'SavaÅŸ Bir Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Sorunudur' bildirisi nedeniyle TTB Merkez Konseyi Ã¼yelerine dava aÃ§Ä±lmasÄ±na tepki gÃ¶sterdi.

Ä°zmir Tabip OdasÄ± 2016-2018 dönemi Türk Tabipleri BirliÄŸi Merkez Konseyi üyeleri hakkÄ±nda, 24 Ocak 2018 tarihinde yapÄ±lan “SavaÅŸ Bir Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Sorunudur” baÅŸlÄ±klÄ± açÄ±klama nedeniyle açÄ±lan dava ile ilgili basÄ±n toplantÄ±sÄ± yaptÄ±. Hekimler savaÅŸa karÅŸÄ± ve barÄ±ÅŸtan yana olmaya devam edeceklerini dile getirdiler.

YAÅžAMDAN VE BARIÅžTAN YANA OLMAYA DEVAM EDECEÄžÄ°Z

Ä°zmir Tabip OdasÄ±nda gerçekleÅŸtirilen basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda ilk olarak konuÅŸan Ä°zmir Tabip OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Funda BarlÄ±k Obuz, Türk Tabipleri BirliÄŸine (TTB) daha önce de üç dava açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bunlarÄ±n hepsinden de berat edildiÄŸini aktararak, TTB’nin kurulduÄŸu günden bu yana savaÅŸa karÅŸÄ± olduÄŸunu belirtti. Obuz, “YaÅŸamdan ve barÄ±ÅŸtan yana olmaya devam edeceÄŸiz” dedi.

TTB Merkez Konseyi üyesi Mübeccel Ä°lhan geçtiÄŸimiz günlerde 79 yaÅŸÄ±nda 2 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lan Türk Tabipleri BirliÄŸinin eski baÅŸkanÄ± Prof. Dr. Gençay Gürsoy’un ve ceza verilen diÄŸer tabiplerin durumuna dikkat çekerek, “Hekimler savaÅŸÄ± ve çatÄ±ÅŸmalÄ± ortamlarÄ± destekleyemezler, Böyle bir itham bile memleketin en büyük utancÄ±dÄ±r” diye konuÅŸtu.

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HEKÄ°MLERÄ°N SAVAÅžA KARÅžI DURUÅžU

BasÄ±n metnini okuyan Ä°zmir Tabip OdasÄ± Genel Sekreteri Lütfi ÇamlÄ±, TTB Merkez Konseyi üyeleri hakkÄ±nda 27 AralÄ±k 2018 tarihinde Ankara’da 32. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde “SavaÅŸ halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± sorunudur” dedikleri için açÄ±lan davanÄ±n duruÅŸmasÄ± olduÄŸunu hatÄ±rlatarak, “Bu basÄ±n açÄ±klamasÄ± evrensel olarak hekimlerin savaÅŸlara karÅŸÄ± duruÅŸunu ifade etmektedir. Anayasa, BM, Dünya Tabipler BirliÄŸi'nin savaÅŸa karÅŸÄ± tutum belgeleri TTB ve tüm hekim örgütlerini savaÅŸ karÅŸÄ±tÄ± mücadele yürütmekle sorumlu kÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu nedenlerle hekimler yaÅŸamÄ± savunmaya, barÄ±ÅŸ iklimine sahip çÄ±kmaya devam edecektir” dedi.

BasÄ±n açÄ±klamasÄ±na Ä°zmir Barosu ve SES yöneticileri de destek verdi. (Ä°zmir/EVRENSEL)

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