Ä°ZBAN'daki grev kÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± yargÄ±ya taÅŸÄ±ndÄ±

Demiryol-Ä°ÅŸ, Ä°ZBAN'da taÅŸeron makinistlerle grev kÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapÄ±lmasÄ±na tepki gÃ¶sterdi; mahkemeye baÅŸvuruda bulundu.

Metehan UD

Ä°zmir

Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet DemiryollarÄ±'nÄ±n ortak kuruluÅŸu olan Ä°zmir Banliyo A.Åž'deki grev sürüyor. Åžirket bürokratlarÄ± ile Demiryol-Ä°ÅŸ SendikasÄ± arasÄ±ndaki toplu sözleÅŸme görüÅŸmeleri sonucunda baÅŸlayan grev dördüncü gününde.

Grev kent genelindeki etkisini özellikle sabah ve akÅŸam saatlerinde gösteriyor. Ä°zmirliler, otobüslerde yer bulmakta zorlanÄ±rken, trafik yoÄŸunluÄŸu iyiden iyiye arttÄ±. Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi ek seferlerle çözüm bulmaya çalÄ±ÅŸÄ±rken son olarak bazÄ± dolmuÅŸlarÄ±n güzergahlarÄ±nda deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ±. 3 dolmuÅŸ hattÄ± geçici olarak Ä°ZBAN güzergahÄ±nda çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.

Ä°ZBAN ise taÅŸeron makinistlerle grev kÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±na devam ediyor. Sabah 06.00 ile 11.00 ve akÅŸam ise 16.00 ile 20.00 saatlerinde ÇiÄŸli ile HavaalanÄ± arasÄ±nda 7 eÄŸitmen ile 24 sefer yapÄ±lÄ±yor. Grev öncesi 269 sefer ile günde yaklaÅŸÄ±k 300 bin kiÅŸi taÅŸÄ±nÄ±rken ÅŸimdi ortalama 50 bin civarÄ±nda insan taÅŸÄ±nabiliyor. Ä°ZBAN bürokratlarÄ± masaya oturmama tutumunu sürdürüyor. Demiryol-Ä°ÅŸ SendikasÄ±, Ä°ZBAN'Ä±n 4 günlük zararÄ±nÄ±n 1,4 milyon TL'yi geçtiÄŸi bilgisini verdi.

'GREV KIRICILIÄžI DURDURULMALI'

BasÄ±na açÄ±klamada bulunan Demiryol-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Ä°zmir Åžube BaÅŸkanÄ± Hüseyin Ervüz, grev kÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± engellemek için yargÄ±ya baÅŸvurduklarÄ±nÄ± belirterek “ÇalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan makinistler sürücü eÄŸitmeni olarak iÅŸe alÄ±nmÄ±ÅŸ taÅŸeron iÅŸçilerdir. Ä°ÅŸ sözleÅŸmelerine de aykÄ±rÄ±. Bizi dost bildiÄŸimiz insanlara düÅŸman yapÄ±yorlar. Ä°ÅŸ Kanunu'nun 68. maddesi grevdeki iÅŸyerlerinde taÅŸeron iÅŸçilerle üretim yapÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± ve iÅŸçi alÄ±namayacaÄŸÄ±nÄ± belirtiyor. O nedenle biz derhal tedbir konulmasÄ±nÄ± ve bunun durdurulmasÄ±nÄ± istedik” dedi.

'EKMEÄžÄ°MÄ°ZÄ° BÜYÜTMEKTE KARARLIYIZ'

Aile, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±na da ihbarda bulunduklarÄ±nÄ± dile getiren Ervüz ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Ä°ZBAN'da grev kÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek tespitini istedik. Bir iki gün içinde hem mahkemenin hem de bakanlÄ±ÄŸÄ±n harekete geçeceÄŸini düÅŸünüyoruz. AyrÄ±ca bilirkiÅŸi incelemesi de istedik. Grev kÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n iÅŸçilerin alacaÄŸÄ± haklarÄ± zayi etmesini engelleyeceÄŸiz. Biz ekmeÄŸimizi büyütmeye kararlÄ±yÄ±z. YarattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zenginlikten payÄ±mÄ±zÄ± istiyoruz, yoksa ne Ä°zmirlilerle, ne de iÅŸverenlerle derdimiz. Siyaset gibi bir derdimiz yok, ekmeÄŸimizin kavgasÄ±nÄ± veriyoruz.”

KESK'TEN Ä°ZBAN Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°NE DESTEK ZÄ°YARETÄ°

Öte yandan grevdeki iÅŸçilere destek ziyaretleri de devam ediyor. KESK Ä°zmir Åžubeler Platformu Ä°ZBAN iÅŸçilerini ziyaret etti. Kamu emekçileri 'Ä°ZBAN iÅŸçisi deÄŸildir', 'Ä°ÅŸçi-memur el ele genel greve', 'BirleÅŸe birleÅŸe kazanacaÄŸÄ±z' ve 'Asla yalnÄ±z yürümeyeceksin' sloganlarÄ± ile Ä°ZBAN iÅŸçilerine destek verdi.

Platform Sözcüsü ve SES Ä°zmir Åžube EÅŸ BaÅŸkanÄ± Hülya UlaÅŸoÄŸlu, Ä°zmirlileri maÄŸdur edenin Ä°ZBAN yönetimi olduÄŸunu ifade ederek “Burada, halkÄ± maÄŸdur eden iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z asla deÄŸildir. YaptÄ±klarÄ±, kendi haklarÄ±nÄ± aramaktÄ±r. Ä°zmir halkÄ±, tüm Türkiye gibi enflasyonla boÄŸuÅŸuyor. Yöneticiler sanki halkÄ± ve iÅŸçiyi düÅŸünüyor gibi konuÅŸuyor. Ancak verilmeyen haklardan dolayÄ± iÅŸçiyi ve halkÄ± kimin maÄŸdur ettiÄŸi ortadadÄ±r. KESK olarak Ä°ZBAN iÅŸçilerinin haklÄ± mücadelesinin ve grev kararÄ±nÄ±n arkasÄ±ndayÄ±z. Bu haklÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± biz de her yerde anlatÄ±yor ve iÅŸçi, memur el ele genel greve diyoruz” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 AralÄ±k 2018 14:26

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