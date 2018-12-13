Merkez BankasÄ±, politika faiz oranÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmedi

Merkez BankasÄ±, yÃ¼zde 24 olan politika faiz oranÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmedi.

Merkez BankasÄ± bir hafta vadeli repo ihale faiz oranÄ±nÄ± (politika faizi) yüzde 24'te sabit tuttu.

AçÄ±klamada "Enflasyon görünümünde bir miktar iyileÅŸme gözlenirken, fiyat istikrarÄ±na yönelik riskler devam etmektedir" denildi.

Merkez BankasÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klama ÅŸu ÅŸekilde:

"Para PolitikasÄ± Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranÄ±nÄ±n yüzde 24 düzeyinde sabit tutulmasÄ±na karar vermiÅŸtir.

Son dönemde açÄ±klanan veriler ekonomideki dengelenme eÄŸiliminin belirginleÅŸtiÄŸini göstermektedir. DÄ±ÅŸ talep gücünü korumakla birlikte finansal koÅŸullardaki sÄ±kÄ±laÅŸmanÄ±n da etkisiyle iktisadi faaliyetteki yavaÅŸlama devam etmektedir.

Ä°thal girdi maliyetleri ve iç talep geliÅŸmelerine baÄŸlÄ± olarak enflasyon görünümünde bir miktar iyileÅŸme gözlenmekle birlikte fiyat istikrarÄ±na yönelik riskler devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileÅŸme saÄŸlanana kadar sÄ±kÄ± parasal duruÅŸun korunmasÄ±na karar vermiÅŸtir.

Merkez BankasÄ± fiyat istikrarÄ± temel amacÄ± doÄŸrultusunda elindeki bütün araçlarÄ± kullanmaya devam edecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranÄ±ÅŸlarÄ±, para politikasÄ± kararlarÄ±nÄ±n gecikmeli etkileri, maliye politikasÄ±nÄ±n dengelenme sürecine vereceÄŸi katkÄ± ve enflasyonu etkileyen diÄŸer unsurlardaki geliÅŸmeler yakÄ±ndan izlenerek ihtiyaç duyulmasÄ± halinde ilave parasal sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rma yapÄ±labilecektir.

AçÄ±klanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul'un geleceÄŸe yönelik politika duruÅŸunu deÄŸiÅŸtirmesine neden olabileceÄŸi önemle vurgulanmalÄ±dÄ±r" (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

Sosyal harcamalar kÄ±sÄ±ldÄ± faiz harcamalarÄ± katlandÄ±

TÃœSÄ°AD BaÅŸkanÄ± Erol Bilecik: Ekonomimizin kÃ¼Ã§Ã¼lmeye devam edeceÄŸi net

Ekonomide sert dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe iÅŸaret eden bÃ¼yÃ¼me oranÄ± ne anlama geliyor?

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 AralÄ±k 2018 14:13

www.evrensel.net