ErdoÄŸan, ikinci 100 GÃ¼nlÃ¼k Eylem PlanÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kabinesi'nin ikinci 100 gÃ¼nlÃ¼k icraat programÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ve AKP Genel BaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, "Ä°kinci 100 Günlük Eylem PlanÄ±”nÄ± açÄ±kladÄ±. Ankara'da sabah saatlerinde meydana gelen tren kazasÄ±yla ilgili ilk kez konuÅŸan ErdoÄŸan, kazayla ilgili adli ve idari soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, BeÅŸtepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ile 16 BakanlÄ±ÄŸÄ±n önümüzdeki 100 gün içinde gerçekleÅŸtireceÄŸi icraatlarÄ± anlattÄ±.

ErdoÄŸan’Ä±n konuÅŸmasÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle:

â– “(Ankara'daki tren kazasÄ±) Bu elim kazada hayatÄ±nÄ± kaybedenlere Allahtan rahmet yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± yaralÄ±lara acil ÅŸifalar diliyorum. Kaza ile ilgili adli ve idari soruÅŸturmaya baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸu ana kadar 3 kiÅŸiyi gözaltÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±r. Bu kaza tüm boyutlarÄ± ile incelenecek sorumlular ortaya çÄ±karÄ±lacak gereken her ÅŸey yapÄ±lacaktÄ±r""

â– "Kurdaki kÄ±sa süreli dalgalanmayÄ± dahi hükümeti yÄ±pratmak için fÄ±rsat bilen kifayetsiz muhterislerin heveslerini kursaklarÄ±nda bÄ±raktÄ±k. KiÅŸisel çÄ±karÄ± için 81 milyonluk 'Türkiye gemisi'nin altÄ±nÄ± oymaya çalÄ±ÅŸanlar kesinlikle fÄ±rsat bulamayacaklar, onlara fÄ±rsat vermeyeceÄŸiz."

‘100 GÜNLÜK Ä°CRAAT PROGRAMININ YÜZDE 97'SÄ°NÄ° GERÇEKLEÅžTÄ°RDÄ°K’

â– "YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z onca sÄ±kÄ±ntÄ±ya raÄŸmen ilk 100 günlük icraat programÄ±mÄ±zda yüzde 97 gibi son derece yüksek bir gerçekleÅŸme performansÄ±na ulaÅŸtÄ±k. Ä°lk 100 Günlük Ä°craat ProgramÄ±nda yer alan 400 eylemden 340 tanesini tamamladÄ±k. Cumhuriyetimizin 95'inci yÄ±l dönümünü kutladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 29 Ekim tarihinde Türkiye’ye yeni bir zafer anÄ±tÄ± kazandÄ±rdÄ±k. 90 milyon yolcu kapasiteli ilk etabÄ±nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ä°stanbul HavalimanÄ± ülkemizin gurur abideleri arasÄ±nda yerini almÄ±ÅŸtÄ±r."

â– "Ä°craat programÄ±mÄ±zdaki 400 eylem için 43 milyar liralÄ±k bütçe maliyeti öngörürken, gerçekleÅŸen icraatlar için 37,3 milyar lira sarf ettik. Ä°craat programÄ±mÄ±zdaki 400 eylem için 43 milyar liralÄ±k bütçe maliyeti öngörürken, gerçekleÅŸen icraatlar için 37,3 milyar lira sarf ettik.

HÃ¼kÃ¼metin '100 GÃ¼nlÃ¼k Eylem PlanÄ±'nÄ±n bilanÃ§osu

â– "Önümüzdeki dönemin yol haritasÄ± olacaÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±m 5 yÄ±llÄ±k CumhurbaÅŸkanÄ± ProgramÄ±'nÄ± tamamlayarak uygulamaya koyuyoruz."

‘GECÄ°KEN ADALET ADALET DEÄžÄ°LDÄ°R ANLAYIÅžI ORTADAN KALKIYOR’

â– "Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z dava baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bitiÅŸ tarihlerinin ilgililere bildireceÄŸi yargÄ±da hedef süreyi baÅŸarÄ± ile tamamladÄ±. Adalet hizmetlerinin kalitesini artÄ±racak uygulamayÄ± 1 Ocak itibariyle hayata geçiriyoruz. Konya ve Sakarya bölge adliyelerini faaliyete alarak Ä°stanbul ve Ankara'nÄ±n yükünü 90 bin azalttÄ±k."

â– "YargÄ± ve soruÅŸturmadaki hedef süreleri vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za bildireceÄŸiz. Hakim ve savcÄ± yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± müessesini kazandÄ±rÄ±yoruz. Hukuk muhakemeleri kanununu yeniden ele alan, yargÄ± sürelerini kÄ±saltan çalÄ±ÅŸma yapÄ±yoruz. Geciken adalet adalet deÄŸildir anlayÄ±ÅŸÄ± ortadan kalkÄ±yor."

'YALANI LEBLEBÄ° ÇEKÄ°RDEK YER GÄ°BÄ° YÄ°YENLER VAR'

â– "AnlattÄ±klarÄ±mÄ± özellikle birilerinin dinlemesi lazÄ±m. YalanÄ± leblebi çekirdek yer gibi yiyenler var."

â– "Ä°kinci 100 günlük eylem planÄ±mÄ±zda 454 proje var."

â– "Gençlerimize gelecek iÅŸ planlarÄ±nda yardÄ±mcÄ± olmak amacÄ±yla üniversitelerimizin tamamÄ±nda Kariyer Merkezleri kuruyoruz.

'BAY KEMAL Ä°NANIN BUNU DA BÄ°LMÄ°YOR'

â– "Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z... 150 mahalle tipi spor sahasÄ±nÄ± geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 100 günde tamamladÄ±k. 76 yeni yurt binasÄ±nÄ± hizmete açtÄ±k. Bay Kemal ne diyor hani yurtlar nerede diyor. Bay Kemal sen bizi takip etmiyorsun ki... Bu memlekette neler var, neler var... 2002'de 186 bin yurt yatak kapasitesiydi. TamamÄ± ranzaydÄ±. Åžimdi Bay Kemal 689 bine çÄ±kardÄ±k. YarÄ±dan fazlasÄ± karyola tipi. Hepsini karyola yapacaÄŸÄ±z inÅŸallah. Bay Kemal ben sana hepsini gösteriyorum, sen sadece yalan söylüyorsun. Ä°lkokuldaki çocuklara sportif tarama yaptÄ±k. Beslenme yardÄ±mlarÄ±na barÄ±nma yardÄ±mlarÄ±nÄ± da ekledik. Bay Kemal inanÄ±n bunu da bilmiyor. Bunun tabii kÄ±lavuzu karga."

â– "Ä°llerimize verilen hizmetlerin takibi ve tespiti için 81 Ä°l Karnesi Projesi'ni devreye alÄ±yoruz. Türkçemizin doÄŸru kullanÄ±mÄ±nÄ± temin ve teÅŸvik etmek amacÄ±yla yeni bir kampanya baÅŸlatÄ±yoruz. Åžehirlerimizin estetiÄŸine zarar veren tabela kirliliÄŸi ile daha yoÄŸun bir mücadeleye giriÅŸiyoruz."

â– "81 ilimizin tamamÄ±nda Çocuk Ä°ÅŸçiliÄŸiyle Mücadele Birimleri kuruyoruz."

â– "Ä°mar barÄ±ÅŸÄ± kapsamÄ±nda 8,5 milyon vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n baÅŸvurusunu aldÄ±k, kalanlarÄ± almaya devam ediyoruz."Önümüzdeki 100 günde, FETÖ'nün yurt dÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lanmasÄ±na, özellikle finansman ayaÄŸÄ±na darbe vurulmasÄ±na yönelik yeni giriÅŸimler baÅŸlatÄ±yoruz."

â– "Türk AkÄ±m DoÄŸal Gaz Boru HattÄ± projesinin ülkemiz topraklarÄ±ndaki bölümünün inÅŸasÄ±na baÅŸlÄ±yoruz ve 2019'un sonuna kadar onu da bitireceÄŸiz. TarÄ±m sektörü için 3 yeni bor gübre üretimine baÅŸlÄ±yoruz. Bin maden sahasÄ±nÄ±n ekonomiye kazandÄ±rÄ±lmasÄ± için ihaleye çÄ±kÄ±yoruz."

â– "Gençlerimizin sesi soluÄŸu olacak 'AynÄ± FrekanstayÄ±z' adÄ±yla bir Gençlik Radyosu kuruyoruz."

â– "Önümüzdeki ikinci 100 günlük devrede, KayÄ±t DÄ±ÅŸÄ± Ekonomi Ä°le Mücadele Eylem PlanÄ±'nÄ±n hazÄ±rlanmasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yoruz."

â– "Finansal istikrarÄ±n güçlendirilmesi ve finansal sektörün saÄŸlÄ±klÄ± geliÅŸimi amacÄ±yla Finansal Ä°stikrar ve KalkÄ±nma Komitesi tesis ediyoruz. Özel sermaye yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±, yüksek teknoloji yatÄ±rÄ±mlarÄ±na alternatif finansman saÄŸlanmasÄ± için Türkiye KalkÄ±nma Fonu kurulacak."

â– "Ä°craat programÄ±mÄ±zÄ±n ikinci safhasÄ±nda Ä°ran-AÄŸrÄ±-IÄŸdÄ±r sÄ±nÄ±rÄ±nda 35 kilometrelik sÄ±nÄ±r aydÄ±nlatmasÄ±, kamera takip sistemi ve güvenlik sensörünü daha devreye alÄ±yoruz."

â– "Yeni randevu sisteminin devreye girmesiyle, kimlik kartÄ± ve sürücü belgesi için randevu süresi 60 günden 10 güne indirilecek."

'AKM'NÄ°N OCAK AYINDA Ä°AHALESÄ° YAPILACAK'

â– "Kültür ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z... 23 ilde 30 kütüphaneyi millet kÄ±raathanesine dönüÅŸtürdük. ÅžanlÄ±urfa Göbeklitepe'nin ziyarete açÄ±lmasÄ± amacÄ±nÄ±n sonuna geldik. Batman, DiyarbakÄ±r, Çanakkale, MuÄŸla'da 5 tematik müzeyi açtÄ±k. Ä°stanbul'da kültürel mirasÄ±mÄ±zÄ± korumaya yönelik çalÄ±ÅŸmalarÄ± yaptÄ±k. AKM'nin de Ocak ayÄ±nda ihalesi yapÄ±lmak sureti ile hemen temeli atÄ±lacak ve dev AKM'yi inÅŸallah dünyaya örnek opera merkezi haline getireceÄŸiz. Ä°kinci 100 günlük dönemde 8 külliye ve caminin restorasyonu daha tamamlanacak.

'BAY KEMAL TAÅžIMALI TAÅžIMALI EÄžÄ°TÄ°ME KARÅžI ÇIKIYOR'

â– Temel eÄŸitimden orta öÄŸretime geçiÅŸ sürecinde sade ihtiyaçlara ve öÄŸrencilerin taleplerine cevap verebilen bir sistem oluÅŸturuyoruz. Bay Kemal taÅŸÄ±malÄ± sisteme karÅŸÄ± çÄ±kÄ±yor. TaÅŸÄ±malÄ± sistem niye var? Benim sÄ±nÄ±fÄ±mda 75 öÄŸrenci vardÄ± neredeyse ÅŸimdi 75 öÄŸrencinin olduÄŸu sÄ±nÄ±f var mÄ±? Åžu anda sÄ±nÄ±flarÄ±mÄ±zda ortalama 30 ve altÄ±. Öyle yerler var ki bunlarda çok çok cüzi kÄ±smi bir ÅŸey oralarda mecburen taÅŸÄ±malÄ± sistemi kullanmak durumundasÄ±nÄ±z. 5 sÄ±nÄ±fa bir öÄŸretmenin gittiÄŸi zamanlarÄ± biliriz Bay Kemal.

'BAY KEMAL SENÄ° AÇILIÅžA DAVET EDÄ°YORUM'

â– Manisa ElazÄ±ÄŸ ve EskiÅŸehir'de 3 ÅŸehir hastanesini daha tamamlayarak 20 yeni hastane ve 2 adet aÄŸÄ±z ve diÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ± merkezini hizmete sunduk Bay Kemal ÅŸimdiden seni açÄ±lÄ±ÅŸa davet ediyorum. Ä°nan mutluluk duyarÄ±m çok isabetli olur. Bu hastanelerin ne kadar güzel olduÄŸunu gör gör de yalandan kurtul. Ä°kinci 100 gün boyunca 30 adet obezite ile mücadele merkezi açÄ±yoruz. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 AralÄ±k 2018 16:08

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