17'sinde idam edilen Erdal Eren, TÃ¼rkiye'nin her yerinde anÄ±ldÄ±

12 Eylül faÅŸist cuntasÄ± tarafÄ±ndan “AsmayalÄ±m da besleyelim mi” denilerek ve yaÅŸÄ± büyütülerek idam edilen genç komünist Erdal Eren, idamÄ±nÄ±n 38. yÄ±lÄ±nda mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±. Her yÄ±l olduÄŸu gibi yüzlerce genç, Ankara KarÅŸÄ±ya MezarlÄ±ÄŸÄ± 2 No'lu nda kapÄ±sÄ±nda toplanarak mezalÄ±ÄŸa yürüyüÅŸ yaptÄ±. Emek GençliÄŸi tarafÄ±ndan düzenlenen anmada sÄ±k sÄ±k “Denizlerden Erdal'a gençlik emeÄŸin saflarÄ±nda”, “FaÅŸizme ölüm, halka hürriyet” sloganlarÄ± atÄ±ldÄ±.

'ERDAL YÜKSELEN Ä°ÅžÇÄ° VE GENÇLÄ°K HAREKETÄ°NÄ° BASTIRMAK Ä°ÇÄ°N KATLEDÄ°LDÄ°'

Erdal Eren'in mezarÄ± baÅŸÄ±nda konuÅŸan Emek GençliÄŸinden Balaban Boran, Erdal Eren'in 12 Eylül faÅŸist cuntasÄ± tarafÄ±ndan yükselen iÅŸçi ve gençlik hareketini bastÄ±rmak için katledildiÄŸini söyledi. O günden bugüne pek bir ÅŸeyin deÄŸiÅŸmediÄŸini belirten Boran, Türkiye'deki egemen sÄ±nÄ±flarÄ±n bugün gençliÄŸi iÅŸsizliÄŸe ve geleceksizliÄŸe mahkum etmek istediÄŸini dile getirdi. Boran, "Bugün liselerde eÄŸitim gittikçe parasallaÅŸtÄ±rÄ±larak liseler egemen sÄ±nÄ±flarÄ±n ticaret merkezi haline getiriliyor. Verilen eÄŸitim göz göre göre niteliksizleÅŸtiriliyor. Üniversitelilerin demokratik haklarÄ±na yönelik saldÄ±rÄ±lar bitmek bilmiyor. Ve üniversiteler bilimselliÄŸin dÄ±ÅŸÄ±na savruluyor. Ancak ÅŸu da bir gerçek ki; Erdal Eren'den bugüne biz de mücadele etmeye devam ediyoruz. Onun mücadele mirasini devraldÄ±k ve baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k, demokrasi ve sosyalizm için, eÅŸit ve özgür bir gelecek için, sÄ±nÄ±fsÄ±z sömürüsüz bir dünya için mücadele etmeye devam edeceÄŸiz" diye konuÅŸtu.

FotoÄŸraf: Evrensel

'AKP, 12 EYLÜL'ÜN YARIM BIRAKTIÄžINI TAMAMLAMAYA ÇALIÅžIYOR'

Emek Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Selma Gürkan, “O gün ErdallarÄ± idam eden zihniyet bugün aynÄ± ÅŸekilde gençliÄŸi geleceksizleÅŸtimeye mahkum etmek istiyor. Gençlik kitleleri, iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± üzerine aynÄ± baskÄ± politikalarÄ±nÄ± devam ettirmek istiyor. Bugün tekellerin AKP iktidarÄ±, 12 Eylül'den devraldÄ±ÄŸÄ± yarÄ±m kalan görevlerini emperyaslitlerle iÅŸbirliÄŸi içerisinde tamamlamaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar” dedi. Ancak iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n bu baskÄ± politikalarÄ±na boyun eÄŸmeyeceÄŸini belirten Gürkan, gençliÄŸin demokrasi mücadelesine, emperyalizme karÅŸÄ± halklarÄ±n eÅŸit, özgür birliÄŸi için baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k mücadelesine devam edeceÄŸini söyledi. Gürkan, “Gençler, emperyalistlerin paylaÅŸÄ±m ve pazar kavgalarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda inadÄ±na barÄ±ÅŸ için, demokrasi için, halklarÄ±n kardeÅŸliÄŸi için mücadele etmeye devam edecekler. Sosyalizm kazanacak, iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± kazanacak, demokrasi ve özgürlük mücadelesi kazanacak. Gençlik öncelerinden aldÄ±ÄŸÄ± mirasla bu mücadeleye devam edecek” diye konuÅŸtu.

FotoÄŸraf: Evrensel

Devrimci 78'liler Federasyonu BaÅŸkanÄ± Hüseyin Esentürk, 12 Eylül'ün AKP eliyle devam ettiÄŸini söyledi. Erdal Eren'in yaÅŸam için çok kÄ±sa ancak devrim için çok uzun bir soluk olduÄŸunu dile getiren Esentürk, “Darbecilerle hesaplaÅŸamamÄ±ÅŸ bir toplum olan bizlere Erdal Eren sesleniyor, 'mücadeleyi asla bÄ±rakmayÄ±n' diye sesleniyor. Biz de diyoruz ki ey darbeciler, hÄ±rsÄ±zlar, katiller, devrimcilerin kapatmadÄ±ÄŸÄ± hiçbir hesap kapanmÄ±ÅŸ sayÄ±lmaz. Siz halkÄ±n vicdanÄ±nda asla aklanmayacaksÄ±nÄ±z. Ä°çinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu kriz dönemi yeni bir baharÄ±n müjdecisidir” dedi.

YapÄ±lan konuÅŸmalarÄ±n yanÄ± sÄ±ra ÅŸiirler de okundu. Erdal Eren'in ardÄ±ndan Sinan Suner ve Ercan Koca'nÄ±n mezarlarÄ± baÅŸÄ±nda da mücadele mücadele sözü verildi.

FotoÄŸraf: Evrensel

BATIKENT’TE SEVDÄ°ÄžÄ° TÜRKÜLERLE ANILDI

Ankara BatÄ±kent'te de Erdal Eren için ölümünün 38. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla anma etkinliÄŸi düzenlendi. Anmada Emek GençliÄŸi MYK Üyesi Sinancem Alikoç ve Emek Partisi Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Åžükran DoÄŸan konuÅŸma yaptÄ±. Erdal Eren’in cezaevi arkadaÅŸÄ± Serap Turgut ise 'AltÄ±n HÄ±zma' türküsünü seslendirdi. Etkinlikte Erdal Eren’in hayatÄ± ve idam sürecini anlatan bir sinevizyon gösterimi de yapÄ±ldÄ±. Pir Sultan Korosu ise Erdal'a yazÄ±lan eserleri söyledi. KatÄ±lÄ±mÄ±n yoÄŸun olduÄŸu etkinlik sloganlarla son buldu. (Ankara/EVRENSEL)

FotoÄŸraf: Evrensel

ERDAL EREN DERSÄ°M'DE ANILDI

FotoÄŸraf: Evrensel

Erdal Eren Dersim’de de Emek GençliÄŸi tarafÄ±ndan düzenlenen etkinlikle anÄ±ldÄ±. Anma Emek Partisi il binasÄ±nda gerçekleÅŸtirildi.

Anmada konuÅŸan Emek Partisi Bölge Örgütü yöneticisi Ergin Tekin 68 kuÅŸaÄŸÄ±nÄ±n Türkiye'de farklÄ± yanlarÄ± olduÄŸuna deÄŸinerek “DiÄŸer ülkelerden en önemli farkÄ± antiemperyalist oluÅŸudur. Bu yönü ile hem ABD hem de NATO karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± üzerinden geliÅŸen ve gençliÄŸin en ön safta yer aldÄ±ÄŸÄ± mücadeleyi iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± ve köylülükle yürüten özgün yanlarÄ± vardÄ±. 68 kuÅŸaÄŸÄ± gençliÄŸinden öÄŸreneceÄŸimiz en önemli ÅŸey halka baÄŸlÄ±lÄ±klarÄ± ve bu uÄŸurda ölüm dahil bir çok ÅŸeyi göze alan kararlÄ±lÄ±klarÄ±dÄ±r. Erdal’Ä± anmak Sinan Sümer’i ve Ercan Koca’yÄ± da anmaktÄ±r” diye konuÅŸtu.

'ERDALIN YOLUNDAN Ä°LERLEMELÄ°YÄ°Z'

Emek GençliÄŸi adÄ±na konuÅŸan Sercan Ä°ncesu gençliÄŸin geleceÄŸe yönelik güvencesizliÄŸinin giderek artÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekerek “Üniversiteler ihraçlarla birlikte bilimden uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, krizin gençliÄŸe yüklenmek istendiÄŸi kaotik bir ortamÄ±n içindeyiz. Türkiye'de her 5 gençten 2'si iÅŸsizken bu oran bölge illerinde her 5 gençten 3'ünün iÅŸsiz olduÄŸu bir hal almaktadÄ±r. Tüm bunlara karÅŸÄ± yapÄ±lmasÄ± gereken Erdal’Ä±n yolundan ilerlemektir. Erdal’Ä± anmak sadece bir gün deÄŸil her gün anmak ve onun bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± yerden mücadeleyi sürdürmektir” dedi. Etkinlik müzik ve ÅŸiir dinletisiyle sona erdi. (Dersim/EVRENSEL)

ÇANAKKALE'DE Ä°SKELE MEYDANI'NDA ANMA DÜZENLENDÄ°

FotoÄŸraf: Evrensel

Erdal Eren katlediliÅŸinin 38. YÄ±l dönümünde Çanakkale’de anÄ±ldÄ±. Emek Partisi ve Emek GençliÄŸi’nin çaÄŸrÄ±sÄ±yla düzenlenen anma Ä°skele MeydanÄ±'nda gerçekleÅŸti. Ankara Katliami'nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Emek Partisi Çanakkale il BaÅŸkanÄ± Ercan AdsÄ±z ile Erdal Eren'in resmi ve ‘Bitmedi Bu Kavga Sürüyor Sürecek' yazÄ±lÄ± pankart taÅŸÄ±ndÄ±. “FaÅŸizme karÅŸÄ± omuz omuza", “Erdal Eren Ölümsüzdür “, “Denizlerden Erdala Gençlik EmeÄŸin SaflarÄ±nda” sloganlarÄ± atÄ±ldÄ±.

Emek GençliÄŸi adÄ±na konuÅŸan Deniz Çelebi, Erdal Eren’in mücadelesini yükseltmek için bir kez daha alanlara çÄ±ktÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.

“YoÄŸunlaÅŸan siyasi gericiliÄŸe ve tek adam rejiminin tüm baskÄ± ve zor kullanmasÄ±na, adaletin kÄ±rÄ±ntÄ±sÄ±nÄ± dahi bÄ±rakmamasÄ±na karÅŸÄ±, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k, demokrasi ve sosyalizm mücadelemizi yüksek perdeden yinelemek için buradayÄ±z” diye konuÅŸan Çelebi Erdal'Ä±n kendi döneminde yükselen halk muhalefetinin bir parçasÄ± olduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±.

Erdal Eren'in kendisi gibi mücadeleye katÄ±lan gençlere göz daÄŸÄ± vermek için 17 yaÅŸÄ±nda idam edildiÄŸini belirten Çelebi, “Erdal sosyalistti. Adalet, demokrasi ve özgürlükler için mücadele ediyordu. Ä°ÅŸte bu sebepledir ki Erdal Eren, kendisi gibi mücadeleye katÄ±lan gençlere gözdaÄŸÄ± vermek için öldürüldü” diye belirtti.

Erdal'Ä±n son sözlerini hatÄ±rlatan Çelebi, aradan 38 yÄ±l geçmesine raÄŸmen, Erdal Eren’in her 13 AralÄ±k’ta inanç ve baÄŸlÄ±lÄ±kla anÄ±lmaya devam edildiÄŸini söyledi.

“Erdal’Ä±n mücadeleye atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dönemlerde ülkeyi sÄ±kÄ±yönetimle yönetenler bugün tek adam tek parti rejimi ile ülkeyi yönetmektedir” diye konuÅŸan Çelebi,gençliÄŸe geleceksizliÄŸi, savaÅŸlarÄ± ve sömürüyü dayatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

"Bugün saraylarda yaÅŸayanlar, emekçilerden fedakarlÄ±k bekleyerek ekonominin düzelmesini umuyor. Konkordato ile büyük ÅŸirketlerin borçlarÄ± bir gecede silinirken, üniversite gençliÄŸi öÄŸrenim kredisine mahkum edilerek borçla mezun oluyor. Ekonomik kriz var demenin bile yasak olduÄŸu ÅŸu günlerde, iÄŸneden ipliÄŸe her ÅŸeye gelen zam iÅŸçilerin, emekçilerin, gençlerin hayatlarÄ±nÄ± idame etmelerini imkansÄ±z hale getirirken bir tarafta saraylarda ejder meyveli smoothieler içiliyor, halkÄ±n kÄ±rmÄ±zÄ± ete doyduÄŸu yalanlarÄ± söyleniyor” diye konuÅŸan Çelebi ekonomik krizin en büyük kapitalist üretim iliÅŸkileri olduÄŸunu ifade etti.

Çelebi, “Ülkeyi emperyalist odaklarÄ±n savaÅŸ üssüne çevirdikçe, göstermelik meydan okuyuÅŸlarla halkÄ±n gözünü boyamaya çalÄ±ÅŸtÄ±kça bizler gerçek anitemperyalistlerin kim olduÄŸunu unutmadÄ±k” diye konuÅŸtu. (Çanakkale/EVRENSEL)

Ä°ZMÄ°R'DE SOSYALÄ°ZM Ä°ÇÄ°N MÜCADELE SÖZÜ VERÄ°LDÄ°

FotoÄŸraf: Evrensel

Erdal Eren Ä°zmir'de Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde anÄ±ldÄ±. Sevinç Pastanesi önünden baÅŸlanan yürüyüÅŸte "Denizlerden Erdal'a gençlik emeÄŸin saflarÄ±nda", "FaÅŸizme ölüm halka hürriyet", "Yusuf, Hüseyin, Deniz sürüyor sürecek mücadelemiz", "Kahrolsun faÅŸist diktatörlük", "TARÄ°Åž iÅŸçisi yalnÄ±z deÄŸildir", "Ä°ZBAN iÅŸçileri yalnÄ±z deÄŸildir'' sloganlarÄ± atÄ±ldÄ±.

AçÄ±klamayÄ±, Emek GençliÄŸi'nden Emre Gökmen okudu. Gökmen, "Bizler Erdal’Ä±n kardeÅŸleri, Erdal’Ä±n yoldaÅŸlarÄ± olarak Erdal’Ä±n ÅŸahsÄ±nda mücadeleyi yükseltmek, Erdal’Ä±n hala burada olduÄŸunu hatÄ±rlatmak için bugün bu alandayÄ±z! YoÄŸunlaÅŸan siyasi gericiliÄŸe ve tek adam rejiminin tüm baskÄ± ve zor kullanmasÄ±na, adaletin kÄ±rÄ±ntÄ±sÄ±nÄ± dahi bÄ±rakmamasÄ±na karÅŸÄ±n; BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k, Demokrasi ve Sosyalizm mücadelemizi yüksek perdeden yinelemek için buradayÄ±z" diye konuÅŸtu.

"Erdal, ülkesindeki sorunlara yüzünü dönmüÅŸ, liseli bir genç komünistti. Kendi dönemi içerisinde yükselmiÅŸ olan halk muhalefetinin bir parçasÄ±ydÄ±. Erdal sosyalistti. Adalet, demokrasi ve özgürlükler için mücadele ediyordu. Ä°ÅŸte bu sebepledir ki Erdal Eren, kendisi gibi mücadeleye katÄ±lan gençlere gözdaÄŸÄ± vermek için öldürüldü" diyen Gökmen, Erdal'Ä±n son sözlerini aktardÄ±:

“Bir gün mutlaka sizin yerinizde halkÄ±mÄ±z olacak, sizi ve koruduÄŸunuz düzeni yargÄ±layacak ve doÄŸru kararÄ± verecektir!”

'TARAFIMIZ Ä°ÅžÇÄ° SINIFINDAN YANA'

TariÅŸ Zeytin ve ZeytinyaÄŸ FabrikasÄ±'nda GÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ±na üye olduklarÄ± için iÅŸten atÄ±lan ve direnen iÅŸçilerine deÄŸinen Gökmen, "Ä°ÅŸçiler sendikaya üye olma haklarÄ±nÄ± kullandÄ±klarÄ± için iÅŸten atÄ±lÄ±yor. Bu da yetmezmiÅŸ gibi aynÄ± gece 65 iÅŸçi ve sendika temsilcisi gözaltÄ±na alÄ±nÄ±yor. 3. HavalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda aÄŸÄ±r çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na karÅŸÄ± isyan eden iÅŸçiler tutuklanÄ±yor ve zorla çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmalarÄ± saÄŸlanÄ±yor. Kapitalistler ve onlarÄ±n temsilcisi tek adam/tek parti rejimi, iÅŸçileri, gençleri zor ve baskÄ± yoluyla susturabileceÄŸini zannediyor. Ama yanÄ±lÄ±yorlar. Bugün gençler yurtlardaki yaÅŸam koÅŸullarÄ±na karÅŸÄ± birlikte mücadele ediyorlar. Üniversitelerde topluluklarÄ±n etkinliklerinin engellenmesine birlikte ses çÄ±karÄ±yorlar. Liselerde taciz edilen arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n yanlarÄ±nda duruyorlar. TARÄ°Åž iÅŸçileri 37 gündür fabrika önünde direniyorlar. Süperpak iÅŸçileri, sÄ±fÄ±r zam dayatmasÄ±na 200 gündür grevle yanÄ±t veriyorlar. Ä°ZBAN iÅŸçileri, ÅŸirketin tüm aldatma çabalarÄ±na karÅŸÄ± haklarÄ± için grevdeler. Ä°zmir’de Genel-Ä°ÅŸ üyesi iÅŸçiler ‘Krizin faturasÄ±nÄ± biz ödemeyeceÄŸiz’ Diyerek sokaÄŸa çÄ±kÄ±yorlar" dedi.

Gökmen son olarak, "Tüm bunlar olurken bizler de Erdal gibi ‘AsÄ±l meÅŸru olmayan sizlersiniz’ diyoruz. TarafÄ±mÄ±zÄ± iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±ndan yana seçiyoruz ve tekrar söz veriyoruz: Liselerimizde, üniversitelerimizde, atölyelerimizde ve gençliÄŸin bulunduÄŸu her alanda baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k, demokrasi ve sosyalizm için mücadele edeceÄŸiz. Sizi ve koruduÄŸunuz düzeni yargÄ±layacaÄŸÄ±z. YaÅŸasÄ±n devrim ve sosyalizm! FaÅŸizme Ölüm Halka Hürriyet!" diye konuÅŸtu.(Ä°zmir/EVRENSEL)

KOCAELÄ°

FotoÄŸraf: Evrensel

Kocaeli’de de Emek GençliÄŸi EÄŸitim Sen ÅŸube binasÄ±nda düzenlediÄŸi etkinlikle idam edilen Erdal Eren’i andÄ±. ‘OÄŸlunuz Erdal’ belgeselinin izlendiÄŸi etkinlikte, Kocaeli Emek GençliÄŸi adÄ±na konuÅŸan Cemre Kavala, “Erdal 70'li yÄ±llarda yeÅŸeren iÅŸçi grevleri, halkÄ±n ve gençliÄŸin gelecek mücadelesinde yer almÄ±ÅŸtÄ±r” dedi.

Erdal’Ä±n baskÄ± ve sömürüye karÅŸÄ± dünyayÄ± deÄŸiÅŸtirmek için mücadele ettiÄŸine deÄŸinen Kavala, “Erdal'Ä± asanlar bu mücadeleyi durdurmak ve direnen halklara gözdaÄŸÄ± vermek amacÄ± ile idam ettiler. Ancak unuttuklarÄ± bir ÅŸey vardÄ±. Erdal daraÄŸacÄ±na giderken bile mücadelesinden taviz vermedi” dedi. GençliÄŸin sÄ±nÄ±fsÄ±z sömürüsüz bir dünya için Erdal’Ä±n taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± bayraÄŸÄ± devralmasÄ± gerektiÄŸini kaydeden Kavala, konuÅŸmasÄ±nÄ±n devamÄ±nda son dönemde ülke ekonomisindeki kötü gidiÅŸata da deÄŸindi. Kavala, “Bugün ekonomik kriz, savaÅŸ politikalarÄ±, her geçen gün artan iÅŸ cinayetleri, kadÄ±n cinayetleri geleceÄŸe dair umutlarÄ±mÄ±zÄ± kÄ±rÄ±yor ama mücadele azmimiz bizi diri tutuyor” dedi.

‘AÇLIÄžI, SEFALETÄ° GÖRMEZDEN MÄ° GELECEÄžÄ°Z?’

Kavala’nÄ±n konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sözü Erdal Eren’in mücadele arkadaÅŸÄ±, Emek Partisi (EMEP) MYK üyesi TarÄ±k Erkan’a devretti. Dönemin gençlik hareketine dair konuÅŸan Erkan, ÅŸimdinin gençliÄŸi için ‘Bunlardan bir ÅŸey olmaz’ yaklaÅŸÄ±mÄ±na katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Gençlik hareketlerinin o dönem iÅŸçi, emekçi hareketleri ile birleÅŸerek daha güçlü bir hal aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Erkan, “Erdal Eren ve onlarca devrimci, diÄŸer gençlere ibret olsun diye idam sehpasÄ±na çÄ±karÄ±ldÄ±. Mamak Cezaevinde sayÄ±sÄ±z iÅŸkencelere maruz kalmasÄ±na raÄŸmen haklÄ± ÅŸiarÄ±nÄ± dilinden düÅŸürmeyen Erdal Eren'in mücadelesi yaÅŸatÄ±lmasÄ± gerekiyor ve gençliÄŸin ortak talepler üzerinde mücadele etmesi gerekiyor” dedi. GençliÄŸe sunulan geleceÄŸin parlak olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, geleceksizlik kaygÄ±sÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Erkan, “Diyelim ki az çok kendinizin ve ailenizin geçimini rahatlÄ±kla saÄŸlayabileceÄŸiniz bir hayatÄ±nÄ±z olsun, bu hayat ülke atmosferinden tecrit edilmiÅŸ bir hayat mÄ± olacak, pembe panjurlu evinizden dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda dÄ±ÅŸarÄ±daki açlÄ±ÄŸÄ±, sefaleti, yalÄ±n ayaklÄ± cam silen bebeleri görmezden gelebilecek miyiz?” dedi. Erkan’Ä±n konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan etkinlik öÄŸrencilerin yaptÄ±ÄŸÄ± müzik dinletisi ile sonlandÄ±. (Kocaeli/EVRENSEL)

ESKÄ°ÅžEHÄ°R

FotoÄŸraf: Evrensel

EskiÅŸehir'de yurttaÅŸlar, "Erdal Eren'den bugüne baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k, demokrasi ve sosyalizm mücadelesi sürüyor" ÅŸiarÄ±yla bir araya geldi. (EskiÅŸehir/EVRENSEL)

SAMSUN

FotoÄŸraf: Evrensel

Samsun'da Devrimci 78'liler tarafÄ±ndan anma etkinliÄŸi düzenlendi. (Samsun/EVRENSEL)

KADIKÖY

FotoÄŸraf: Evrensel

KadÄ±köy Emek GençliÄŸi, 15 AralÄ±k'ta "Erdal Eren baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k, demokrasi ve sosyalizm mücadelemizde yaÅŸÄ±yor" ÅŸiarÄ±yla Erdal Eren Kültür Merkezi'nde düzenleyeceleri etkinliÄŸe çaÄŸrÄ± yaptÄ±. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

MALATYA

FotoÄŸraf: Evrensel

Malatya Emek GençliÄŸi, idamÄ±nÄ±n 38. yÄ±lÄ±nda Erdal Eren’i anma etkinliÄŸi düzenledi. Anmada söz alan Malatya Ä°l Gençlik Yöneticisi Nurgül Deniz Erdal Eren’in 12 Eylül faÅŸizminin vahÅŸetini bütün açÄ±klÄ±ÄŸÄ±yla gözler önüne seren ve faÅŸizme karÅŸÄ± mücadelenin simgelerinden biri olduÄŸunu dile getirdi ve "Bugün de her aykÄ±rÄ± ses ÅŸiddetle bastÄ±rÄ±lmakta, her hakkÄ±nÄ± arayan terörist olmakla suçlanmamakta mÄ±dÄ±r? Apoletleri ve postallarÄ± olmasa da bir tek adam ülkeyi yönetmekte ve kendisi gibi düÅŸünmeyen herkesi ülkenin güzelim hapishanelerinde misafir etmektedir. Bu durumda bize bu ülkenin gençliÄŸine düÅŸen, bugünün ErdallarÄ±, SinanlarÄ±, ErcanlarÄ± olmaktÄ±r” dedi. (Malatya/EVRENSEL)

ERZÄ°NCAN

FotoÄŸraf: Evrensel

12 Eylül faÅŸist cuntasÄ± tarafÄ±ndan idam edilen Erdal Eren, idam ediliÅŸinin 38. yÄ±lÄ±nda Erzincan'da Emek GençliÄŸi tarafÄ±ndan anÄ±ldÄ±. EÄŸitim-Sen Erzincan ÅŸubesinde gerçekleÅŸtirilen anmada; Erdal'Ä±n hayatÄ±, mücadelesi, gençliÄŸin sorunlarÄ± ve çözüm önerileri tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸçi, iÅŸsiz ve öÄŸrenci gençliÄŸin iÅŸsizlik, atanamama, aÄŸÄ±r çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± ve aÄŸÄ±rlaÅŸan yaÅŸam koÅŸullarÄ± gibi sorunlarÄ± ve bu sorunlar yönelik çözümler konuÅŸuldu. (Erzincan/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 AralÄ±k 2018 07:16

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