17'sinde idam edilen Erdal Eren, TÃ¼rkiye'nin her yerinde anÄ±ldÄ±

12 Eylül faşist cuntası tarafından “Asmayalım da besleyelim mi” denilerek ve yaşı büyütülerek idam edilen genç komünist Erdal Eren, idamının 38. yılında mezarı başında anıldı. Her yıl olduğu gibi yüzlerce genç, Ankara Karşıya Mezarlığı 2 No'lu nda kapısında toplanarak mezalığa yürüyüş yaptı. Emek Gençliği tarafından düzenlenen anmada sık sık “Denizlerden Erdal'a gençlik emeğin saflarında”, “Faşizme ölüm, halka hürriyet” sloganları atıldı.

'ERDAL YÜKSELEN İŞÇİ VE GENÇLİK HAREKETİNİ BASTIRMAK İÇİN KATLEDİLDİ'

Erdal Eren'in mezarı başında konuşan Emek Gençliğinden Balaban Boran, Erdal Eren'in 12 Eylül faşist cuntası tarafından yükselen işçi ve gençlik hareketini bastırmak için katledildiğini söyledi. O günden bugüne pek bir şeyin değişmediğini belirten Boran, Türkiye'deki egemen sınıfların bugün gençliği işsizliğe ve geleceksizliğe mahkum etmek istediğini dile getirdi. Boran, "Bugün liselerde eğitim gittikçe parasallaştırılarak liseler egemen sınıfların ticaret merkezi haline getiriliyor. Verilen eğitim göz göre göre niteliksizleştiriliyor. Üniversitelilerin demokratik haklarına yönelik saldırılar bitmek bilmiyor. Ve üniversiteler bilimselliğin dışına savruluyor. Ancak şu da bir gerçek ki; Erdal Eren'den bugüne biz de mücadele etmeye devam ediyoruz. Onun mücadele mirasini devraldık ve bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm için, eşit ve özgür bir gelecek için, sınıfsız sömürüsüz bir dünya için mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Fotoğraf: Evrensel

'AKP, 12 EYLÜL'ÜN YARIM BIRAKTIĞINI TAMAMLAMAYA ÇALIŞIYOR'

Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan, “O gün Erdalları idam eden zihniyet bugün aynı şekilde gençliği geleceksizleştimeye mahkum etmek istiyor. Gençlik kitleleri, işçi sınıfı üzerine aynı baskı politikalarını devam ettirmek istiyor. Bugün tekellerin AKP iktidarı, 12 Eylül'den devraldığı yarım kalan görevlerini emperyaslitlerle işbirliği içerisinde tamamlamaya çalışıyorlar” dedi. Ancak işçi sınıfının bu baskı politikalarına boyun eğmeyeceğini belirten Gürkan, gençliğin demokrasi mücadelesine, emperyalizme karşı halkların eşit, özgür birliği için bağımsızlık mücadelesine devam edeceğini söyledi. Gürkan, “Gençler, emperyalistlerin paylaşım ve pazar kavgalarının karşısında inadına barış için, demokrasi için, halkların kardeşliği için mücadele etmeye devam edecekler. Sosyalizm kazanacak, işçi sınıfı kazanacak, demokrasi ve özgürlük mücadelesi kazanacak. Gençlik öncelerinden aldığı mirasla bu mücadeleye devam edecek” diye konuştu.

Fotoğraf: Evrensel

Devrimci 78'liler Federasyonu Başkanı Hüseyin Esentürk, 12 Eylül'ün AKP eliyle devam ettiğini söyledi. Erdal Eren'in yaşam için çok kısa ancak devrim için çok uzun bir soluk olduğunu dile getiren Esentürk, “Darbecilerle hesaplaşamamış bir toplum olan bizlere Erdal Eren sesleniyor, 'mücadeleyi asla bırakmayın' diye sesleniyor. Biz de diyoruz ki ey darbeciler, hırsızlar, katiller, devrimcilerin kapatmadığı hiçbir hesap kapanmış sayılmaz. Siz halkın vicdanında asla aklanmayacaksınız. İçinde yaşadığımız bu kriz dönemi yeni bir baharın müjdecisidir” dedi.

Yapılan konuşmaların yanı sıra şiirler de okundu. Erdal Eren'in ardından Sinan Suner ve Ercan Koca'nın mezarları başında da mücadele mücadele sözü verildi.

Fotoğraf: Evrensel

BATIKENT’TE SEVDİĞİ TÜRKÜLERLE ANILDI

Ankara Batıkent'te de Erdal Eren için ölümünün 38. yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi. Anmada Emek Gençliği MYK Üyesi Sinancem Alikoç ve Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şükran Doğan konuşma yaptı. Erdal Eren’in cezaevi arkadaşı Serap Turgut ise 'Altın Hızma' türküsünü seslendirdi. Etkinlikte Erdal Eren’in hayatı ve idam sürecini anlatan bir sinevizyon gösterimi de yapıldı. Pir Sultan Korosu ise Erdal'a yazılan eserleri söyledi. Katılımın yoğun olduğu etkinlik sloganlarla son buldu. (Ankara/EVRENSEL)

Fotoğraf: Evrensel

ERDAL EREN DERSİM'DE ANILDI

Fotoğraf: Evrensel

Erdal Eren Dersim’de de Emek Gençliği tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı. Anma Emek Partisi il binasında gerçekleştirildi.

Anmada konuşan Emek Partisi Bölge Örgütü yöneticisi Ergin Tekin 68 kuşağının Türkiye'de farklı yanları olduğuna değinerek “Diğer ülkelerden en önemli farkı antiemperyalist oluşudur. Bu yönü ile hem ABD hem de NATO karşıtlığı üzerinden gelişen ve gençliğin en ön safta yer aldığı mücadeleyi işçi sınıfı ve köylülükle yürüten özgün yanları vardı. 68 kuşağı gençliğinden öğreneceğimiz en önemli şey halka bağlılıkları ve bu uğurda ölüm dahil bir çok şeyi göze alan kararlılıklarıdır. Erdal’ı anmak Sinan Sümer’i ve Ercan Koca’yı da anmaktır” diye konuştu.

'ERDALIN YOLUNDAN İLERLEMELİYİZ'

Emek Gençliği adına konuşan Sercan İncesu gençliğin geleceğe yönelik güvencesizliğinin giderek artığına dikkat çekerek “Üniversiteler ihraçlarla birlikte bilimden uzaklaştığı, krizin gençliğe yüklenmek istendiği kaotik bir ortamın içindeyiz. Türkiye'de her 5 gençten 2'si işsizken bu oran bölge illerinde her 5 gençten 3'ünün işsiz olduğu bir hal almaktadır. Tüm bunlara karşı yapılması gereken Erdal’ın yolundan ilerlemektir. Erdal’ı anmak sadece bir gün değil her gün anmak ve onun bıraktığı yerden mücadeleyi sürdürmektir” dedi. Etkinlik müzik ve şiir dinletisiyle sona erdi. (Dersim/EVRENSEL)

ÇANAKKALE'DE İSKELE MEYDANI'NDA ANMA DÜZENLENDİ

Fotoğraf: Evrensel

Erdal Eren katledilişinin 38. Yıl dönümünde Çanakkale’de anıldı. Emek Partisi ve Emek Gençliği’nin çağrısıyla düzenlenen anma İskele Meydanı'nda gerçekleşti. Ankara Katliami'nda yaşamını yitiren Emek Partisi Çanakkale il Başkanı Ercan Adsız ile Erdal Eren'in resmi ve ‘Bitmedi Bu Kavga Sürüyor Sürecek' yazılı pankart taşındı. “Faşizme karşı omuz omuza", “Erdal Eren Ölümsüzdür “, “Denizlerden Erdala Gençlik Emeğin Saflarında” sloganları atıldı.

Emek Gençliği adına konuşan Deniz Çelebi, Erdal Eren’in mücadelesini yükseltmek için bir kez daha alanlara çıktıklarını ifade etti.

“Yoğunlaşan siyasi gericiliğe ve tek adam rejiminin tüm baskı ve zor kullanmasına, adaletin kırıntısını dahi bırakmamasına karşı, bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelemizi yüksek perdeden yinelemek için buradayız” diye konuşan Çelebi Erdal'ın kendi döneminde yükselen halk muhalefetinin bir parçası olduğunu hatırlattı.

Erdal Eren'in kendisi gibi mücadeleye katılan gençlere göz dağı vermek için 17 yaşında idam edildiğini belirten Çelebi, “Erdal sosyalistti. Adalet, demokrasi ve özgürlükler için mücadele ediyordu. İşte bu sebepledir ki Erdal Eren, kendisi gibi mücadeleye katılan gençlere gözdağı vermek için öldürüldü” diye belirtti.

Erdal'ın son sözlerini hatırlatan Çelebi, aradan 38 yıl geçmesine rağmen, Erdal Eren’in her 13 Aralık’ta inanç ve bağlılıkla anılmaya devam edildiğini söyledi.

“Erdal’ın mücadeleye atıldığı dönemlerde ülkeyi sıkıyönetimle yönetenler bugün tek adam tek parti rejimi ile ülkeyi yönetmektedir” diye konuşan Çelebi,gençliğe geleceksizliği, savaşları ve sömürüyü dayatıldığını vurguladı.

"Bugün saraylarda yaşayanlar, emekçilerden fedakarlık bekleyerek ekonominin düzelmesini umuyor. Konkordato ile büyük şirketlerin borçları bir gecede silinirken, üniversite gençliği öğrenim kredisine mahkum edilerek borçla mezun oluyor. Ekonomik kriz var demenin bile yasak olduğu şu günlerde, iğneden ipliğe her şeye gelen zam işçilerin, emekçilerin, gençlerin hayatlarını idame etmelerini imkansız hale getirirken bir tarafta saraylarda ejder meyveli smoothieler içiliyor, halkın kırmızı ete doyduğu yalanları söyleniyor” diye konuşan Çelebi ekonomik krizin en büyük kapitalist üretim ilişkileri olduğunu ifade etti.

Çelebi, “Ülkeyi emperyalist odakların savaş üssüne çevirdikçe, göstermelik meydan okuyuşlarla halkın gözünü boyamaya çalıştıkça bizler gerçek anitemperyalistlerin kim olduğunu unutmadık” diye konuştu. (Çanakkale/EVRENSEL)

İZMİR'DE SOSYALİZM İÇİN MÜCADELE SÖZÜ VERİLDİ

Fotoğraf: Evrensel

Erdal Eren İzmir'de Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde anıldı. Sevinç Pastanesi önünden başlanan yürüyüşte "Denizlerden Erdal'a gençlik emeğin saflarında", "Faşizme ölüm halka hürriyet", "Yusuf, Hüseyin, Deniz sürüyor sürecek mücadelemiz", "Kahrolsun faşist diktatörlük", "TARİŞ işçisi yalnız değildir", "İZBAN işçileri yalnız değildir'' sloganları atıldı.

Açıklamayı, Emek Gençliği'nden Emre Gökmen okudu. Gökmen, "Bizler Erdal’ın kardeşleri, Erdal’ın yoldaşları olarak Erdal’ın şahsında mücadeleyi yükseltmek, Erdal’ın hala burada olduğunu hatırlatmak için bugün bu alandayız! Yoğunlaşan siyasi gericiliğe ve tek adam rejiminin tüm baskı ve zor kullanmasına, adaletin kırıntısını dahi bırakmamasına karşın; Bağımsızlık, Demokrasi ve Sosyalizm mücadelemizi yüksek perdeden yinelemek için buradayız" diye konuştu.

"Erdal, ülkesindeki sorunlara yüzünü dönmüş, liseli bir genç komünistti. Kendi dönemi içerisinde yükselmiş olan halk muhalefetinin bir parçasıydı. Erdal sosyalistti. Adalet, demokrasi ve özgürlükler için mücadele ediyordu. İşte bu sebepledir ki Erdal Eren, kendisi gibi mücadeleye katılan gençlere gözdağı vermek için öldürüldü" diyen Gökmen, Erdal'ın son sözlerini aktardı:

“Bir gün mutlaka sizin yerinizde halkımız olacak, sizi ve koruduğunuz düzeni yargılayacak ve doğru kararı verecektir!”

'TARAFIMIZ İŞÇİ SINIFINDAN YANA'

Tariş Zeytin ve Zeytinyağ Fabrikası'nda Gıda-İş Sendikasına üye oldukları için işten atılan ve direnen işçilerine değinen Gökmen, "İşçiler sendikaya üye olma haklarını kullandıkları için işten atılıyor. Bu da yetmezmiş gibi aynı gece 65 işçi ve sendika temsilcisi gözaltına alınıyor. 3. Havalimanı inşaatında ağır çalışma koşullarına karşı isyan eden işçiler tutuklanıyor ve zorla çalıştırılmaları sağlanıyor. Kapitalistler ve onların temsilcisi tek adam/tek parti rejimi, işçileri, gençleri zor ve baskı yoluyla susturabileceğini zannediyor. Ama yanılıyorlar. Bugün gençler yurtlardaki yaşam koşullarına karşı birlikte mücadele ediyorlar. Üniversitelerde toplulukların etkinliklerinin engellenmesine birlikte ses çıkarıyorlar. Liselerde taciz edilen arkadaşlarının yanlarında duruyorlar. TARİŞ işçileri 37 gündür fabrika önünde direniyorlar. Süperpak işçileri, sıfır zam dayatmasına 200 gündür grevle yanıt veriyorlar. İZBAN işçileri, şirketin tüm aldatma çabalarına karşı hakları için grevdeler. İzmir’de Genel-İş üyesi işçiler ‘Krizin faturasını biz ödemeyeceğiz’ Diyerek sokağa çıkıyorlar" dedi.

Gökmen son olarak, "Tüm bunlar olurken bizler de Erdal gibi ‘Asıl meşru olmayan sizlersiniz’ diyoruz. Tarafımızı işçi sınıfından yana seçiyoruz ve tekrar söz veriyoruz: Liselerimizde, üniversitelerimizde, atölyelerimizde ve gençliğin bulunduğu her alanda bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm için mücadele edeceğiz. Sizi ve koruduğunuz düzeni yargılayacağız. Yaşasın devrim ve sosyalizm! Faşizme Ölüm Halka Hürriyet!" diye konuştu.(İzmir/EVRENSEL)

KOCAELİ

Fotoğraf: Evrensel

Kocaeli’de de Emek Gençliği Eğitim Sen şube binasında düzenlediği etkinlikle idam edilen Erdal Eren’i andı. ‘Oğlunuz Erdal’ belgeselinin izlendiği etkinlikte, Kocaeli Emek Gençliği adına konuşan Cemre Kavala, “Erdal 70'li yıllarda yeşeren işçi grevleri, halkın ve gençliğin gelecek mücadelesinde yer almıştır” dedi.

Erdal’ın baskı ve sömürüye karşı dünyayı değiştirmek için mücadele ettiğine değinen Kavala, “Erdal'ı asanlar bu mücadeleyi durdurmak ve direnen halklara gözdağı vermek amacı ile idam ettiler. Ancak unuttukları bir şey vardı. Erdal darağacına giderken bile mücadelesinden taviz vermedi” dedi. Gençliğin sınıfsız sömürüsüz bir dünya için Erdal’ın taşıdığı bayrağı devralması gerektiğini kaydeden Kavala, konuşmasının devamında son dönemde ülke ekonomisindeki kötü gidişata da değindi. Kavala, “Bugün ekonomik kriz, savaş politikaları, her geçen gün artan iş cinayetleri, kadın cinayetleri geleceğe dair umutlarımızı kırıyor ama mücadele azmimiz bizi diri tutuyor” dedi.

‘AÇLIĞI, SEFALETİ GÖRMEZDEN Mİ GELECEĞİZ?’

Kavala’nın konuşmasının ardından sözü Erdal Eren’in mücadele arkadaşı, Emek Partisi (EMEP) MYK üyesi Tarık Erkan’a devretti. Dönemin gençlik hareketine dair konuşan Erkan, şimdinin gençliği için ‘Bunlardan bir şey olmaz’ yaklaşımına katılmadığını belirtti. Gençlik hareketlerinin o dönem işçi, emekçi hareketleri ile birleşerek daha güçlü bir hal aldığını belirten Erkan, “Erdal Eren ve onlarca devrimci, diğer gençlere ibret olsun diye idam sehpasına çıkarıldı. Mamak Cezaevinde sayısız işkencelere maruz kalmasına rağmen haklı şiarını dilinden düşürmeyen Erdal Eren'in mücadelesi yaşatılması gerekiyor ve gençliğin ortak talepler üzerinde mücadele etmesi gerekiyor” dedi. Gençliğe sunulan geleceğin parlak olmadığını, geleceksizlik kaygısının arttığını dile getiren Erkan, “Diyelim ki az çok kendinizin ve ailenizin geçimini rahatlıkla sağlayabileceğiniz bir hayatınız olsun, bu hayat ülke atmosferinden tecrit edilmiş bir hayat mı olacak, pembe panjurlu evinizden dışarı çıktığınızda dışarıdaki açlığı, sefaleti, yalın ayaklı cam silen bebeleri görmezden gelebilecek miyiz?” dedi. Erkan’ın konuşmasının ardından etkinlik öğrencilerin yaptığı müzik dinletisi ile sonlandı. (Kocaeli/EVRENSEL)

ESKİŞEHİR

Fotoğraf: Evrensel

Eskişehir'de yurttaşlar, "Erdal Eren'den bugüne bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesi sürüyor" şiarıyla bir araya geldi. (Eskişehir/EVRENSEL)

SAMSUN

Fotoğraf: Evrensel

Samsun'da Devrimci 78'liler tarafından anma etkinliği düzenlendi. (Samsun/EVRENSEL)

KADIKÖY

Fotoğraf: Evrensel

Kadıköy Emek Gençliği, 15 Aralık'ta "Erdal Eren bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelemizde yaşıyor" şiarıyla Erdal Eren Kültür Merkezi'nde düzenleyeceleri etkinliğe çağrı yaptı. (İstanbul/EVRENSEL)

MALATYA

Fotoğraf: Evrensel

Malatya Emek Gençliği, idamının 38. yılında Erdal Eren’i anma etkinliği düzenledi. Anmada söz alan Malatya İl Gençlik Yöneticisi Nurgül Deniz Erdal Eren’in 12 Eylül faşizminin vahşetini bütün açıklığıyla gözler önüne seren ve faşizme karşı mücadelenin simgelerinden biri olduğunu dile getirdi ve "Bugün de her aykırı ses şiddetle bastırılmakta, her hakkını arayan terörist olmakla suçlanmamakta mıdır? Apoletleri ve postalları olmasa da bir tek adam ülkeyi yönetmekte ve kendisi gibi düşünmeyen herkesi ülkenin güzelim hapishanelerinde misafir etmektedir. Bu durumda bize bu ülkenin gençliğine düşen, bugünün Erdalları, Sinanları, Ercanları olmaktır” dedi. (Malatya/EVRENSEL)

ERZİNCAN

Fotoğraf: Evrensel

12 Eylül faşist cuntası tarafından idam edilen Erdal Eren, idam edilişinin 38. yılında Erzincan'da Emek Gençliği tarafından anıldı. Eğitim-Sen Erzincan şubesinde gerçekleştirilen anmada; Erdal'ın hayatı, mücadelesi, gençliğin sorunları ve çözüm önerileri tartışıldı. İşçi, işsiz ve öğrenci gençliğin işsizlik, atanamama, ağır çalışma koşulları ve ağırlaşan yaşam koşulları gibi sorunları ve bu sorunlar yönelik çözümler konuşuldu. (Erzincan/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Aralık 2018 07:16

