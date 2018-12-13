17'sinde idam edilen Erdal Eren Ankara'da mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±

12 EylÃ¼l faÅŸist cuntasÄ± tarafÄ±ndan idam edilen genÃ§ komÃ¼nist Erdal Eren, idamÄ±nÄ±n 38. yÄ±lÄ±nda mezarÄ± baÅŸÄ±nda yapÄ±lan anmada mÃ¼cadele sÃ¶zÃ¼ verildi.

12 Eylül faÅŸist cuntasÄ± tarafÄ±ndan “AsmayalÄ±m da besleyelim mi” denilerek ve yaÅŸÄ± büyütülerek idam edilen genç komünist Erdal Eren, idamÄ±nÄ±n 38. yÄ±lÄ±nda mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±. Her yÄ±l olduÄŸu gibi yüzlerce genç, Ankara KarÅŸÄ±ya MezarlÄ±ÄŸÄ± 2 No'lu nda kapÄ±sÄ±nda toplanarak mezalÄ±ÄŸa yürüyüÅŸ yaptÄ±. Emek GençliÄŸi tarafÄ±ndan düzenlenen anmada sÄ±k sÄ±k “Denizlerden Erdal'a gençlik emeÄŸin saflarÄ±nda”, “FaÅŸizme ölüm, halka hürriyet” sloganlarÄ± atÄ±ldÄ±.

'ERDAL YÜKSELEN Ä°ÅžÇÄ° VE GENÇLÄ°K HAREKETÄ°NÄ° BASTIRMAK Ä°ÇÄ°N KATLEDÄ°LDÄ°'

Erdal Eren'in mezarÄ± baÅŸÄ±nda konuÅŸan Emek GençliÄŸinden Balaban Boran, Erdal Eren'in 12 Eylül faÅŸist cuntasÄ± tarafÄ±ndan yükselen iÅŸçi ve gençlik hareketini bastÄ±rmak için katledildiÄŸini söyledi. O günden bugüne pek bir ÅŸeyin deÄŸiÅŸmediÄŸini belirten Boran, Türkiye'deki egemen sÄ±nÄ±flarÄ±n bugün gençliÄŸi iÅŸsizliÄŸe ve geleceksizliÄŸe mahkum etmek istediÄŸini dile getirdi. Boran, "Bugün liselerde eÄŸitim gittikçe parasallaÅŸtÄ±rÄ±larak liseler egemen sÄ±nÄ±flarÄ±n ticaret merkezi haline getiriliyor. Verilen eÄŸitim göz göre göre niteliksizleÅŸtiriliyor. Üniversitelilerin demokratik haklarÄ±na yönelik saldÄ±rÄ±lar bitmek bilmiyor. Ve üniversiteler bilimselliÄŸin dÄ±ÅŸÄ±na savruluyor. Ancak ÅŸu da bir gerçek ki; Erdal Eren'den bugüne biz de mücadele etmeye devam ediyoruz. Onun mücadele mirasini devraldÄ±k ve baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k, demokrasi ve sosyalizm için, eÅŸit ve özgür bir gelecek için, sÄ±nÄ±fsÄ±z sömürüsüz bir dünya için mücadele etmeye devam edeceÄŸiz" diye konuÅŸtu.

FotoÄŸraf: Evrensel

'AKP, 12 EYLÜL'ÜN YARIM BIRAKTIÄžINI TAMAMLAMAYA ÇALIÅžIYOR'

Emek Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Selma Gürkan, “O gün ErdallarÄ± idam eden zihniyet bugün aynÄ± ÅŸekilde gençliÄŸi geleceksizleÅŸtimeye mahkum etmek istiyor. Gençlik kitleleri, iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± üzerine aynÄ± baskÄ± politikalarÄ±nÄ± devam ettirmek istiyor. Bugün tekellerin AKP iktidarÄ±, 12 Eylül'den devraldÄ±ÄŸÄ± yarÄ±m kalan görevlerini emperyaslitlerle iÅŸbirliÄŸi içerisinde tamamlamaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar” dedi. Ancak iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n bu baskÄ± politikalarÄ±na boyun eÄŸmeyeceÄŸini belirten Gürkan, gençliÄŸin demokrasi mücadelesine, emperyalizme karÅŸÄ± halklarÄ±n eÅŸit, özgür birliÄŸi için baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k mücadelesine devam edeceÄŸini söyledi. Gürkan, “Gençler, emperyalistlerin paylaÅŸÄ±m ve pazar kavgalarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda inadÄ±na barÄ±ÅŸ için, demokrasi için, halklarÄ±n kardeÅŸliÄŸi için mücadele etmeye devam edecekler. Sosyalizm kazanacak, iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± kazanacak, demokrasi ve özgürlük mücadelesi kazanacak. Gençlik öncelerinden aldÄ±ÄŸÄ± mirasla bu mücadeleye devam edecek” diye konuÅŸtu.

FotoÄŸraf: Evrensel

Devrimci 78'liler Federasyonu BaÅŸkanÄ± Hüseyin Esentürk, 12 Eylül'ün AKP eliyle devam ettiÄŸini söyledi. Erdal Eren'in yaÅŸam için çok kÄ±sa ancak devrim için çok uzun bir soluk olduÄŸunu dile getiren Esentürk, “Darbecilerle hesaplaÅŸamamÄ±ÅŸ bir toplum olan bizlere Erdal Eren sesleniyor, 'mücadeleyi asla bÄ±rakmayÄ±n' diye sesleniyor. Biz de diyoruz ki ey darbeciler, hÄ±rsÄ±zlar, katiller, devrimcilerin kapatmadÄ±ÄŸÄ± hiçbir hesap kapanmÄ±ÅŸ sayÄ±lmaz. Siz halkÄ±n vicdanÄ±nda asla aklanmayacaksÄ±nÄ±z. Ä°çinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu kriz dönemi yeni bir baharÄ±n müjdecisidir” dedi.

YapÄ±lan konuÅŸmalarÄ±n yanÄ± sÄ±ra ÅŸiirler de okundu. Erdal Eren'in ardÄ±ndan Sinan Suner ve Ercan Koca'nÄ±n mezarlarÄ± baÅŸÄ±nda da mücadele mücadele sözü verildi.

FotoÄŸraf: Evrensel

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 AralÄ±k 2018 13:58

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