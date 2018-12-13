DemirtaÅŸ'tan mahkemeye tepki: ÃœÃ§ AKPâ€™li, bir HDPâ€™liyi yargÄ±lÄ±yor

Selahattin DemirtaÅŸ: BaÅŸÄ±ndan beri adil yargÄ±lama koÅŸullarÄ± yok. Åžu anda Ã¼Ã§ AKPâ€™li, bir HDPâ€™liyi yargÄ±lÄ±yor. Savunma yapma isteÄŸim yok.

142 yÄ±l hapis istenen Selahattin DemirtaÅŸ duruÅŸmasÄ±nÄ±n ikinci gününde mahkeme heyetine tepki gösterdi: Åžu anda üç AKP'li, bir HDP'liyi yargÄ±lÄ±yor. HissiyatÄ±m budur. Samimiyetle söylüyorum. Bu da aÄŸrÄ±ma gidiyor. Savunma yapma isteÄŸim yok. Delillerim var, sunma isteÄŸim yok.

HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) önceki dönem EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n tutuklu yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ± 2'nci gününde Sincan Cezaevi Kampüsü'nde bulunan duruÅŸma salonunda devam etti. Ankara 19'uncu AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, hakkÄ±nda hazÄ±rlanan ve dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için TBMM’ye gönderilen 31 fezlekenin toplamÄ±ndan oluÅŸuyor.

DemirtaÅŸ’Ä±n duruÅŸmasÄ±nÄ± izlemeye gelen 11 kiÅŸilik yabancÄ± heyetten 5 kiÅŸi duruÅŸmaya alÄ±nÄ±rken, 6 kiÅŸi akreditesi olmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle içeri alÄ±nmadÄ±. Gazetecilerin içeri alÄ±nmasÄ±na ikinci günde de izin verilmedi.

‘AKLIMLA ALAY EDÄ°YORSUNUZ’

MA’nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre; DemirtaÅŸ öncelikle dün hem kendisinin hem de avukatlarÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± “reddi hakim” talebinin reddedilmesine dair konuÅŸtu. DemirtaÅŸ, “Bir mahkeme bu ÅŸekilde davranamaz bize. AÄ°HM kararÄ±nÄ± tanÄ±mÄ±yorsanÄ±z bunu açÄ±kça yazÄ±n ‘AÄ°HM kararÄ± bizi baÄŸlamaz’ deyin. Hiç deÄŸilse siz taraf mÄ±sÄ±nÄ±z deÄŸil misiniz, buna siz karar vermeseydiniz, 20'nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ne gönderseydiniz. ‘Biz taraflÄ± deÄŸiliz’ kararÄ±nÄ± bile siz verdiniz, bir üst mahkemeye göndermediniz. Aleni bir ÅŸekilde suç iÅŸliyorsunuz” dedi.

“Görevinizi ve yetkinizi kötüye kullanÄ±yorsunuz. Bizim aklÄ±mÄ±zla alay edemezsiniz. Ben bunu kabul etmem” diyen DemirtaÅŸ ÅŸöyle devam etti: “Size verilmiÅŸ yargÄ±çlÄ±k görevini; beni, seçmenlerimi ve siyasi kimliÄŸimi tasfiye etmek ve iktidar lehine güç oluÅŸturmak için kullanÄ±yorsunuz. Ä°tirazlarÄ±mÄ±zÄ± yok sayÄ±yorsunuz. Ä°lk duruÅŸmadan beri ses kaydÄ±nÄ± istiyoruz, ara karar veriyorsunuz, ‘ses kaydÄ±nÄ±n çözümü dosyada olduÄŸundan talebin reddine...’ Ses benim deÄŸil diyorum. Sese itirazÄ±m var diyorum, getirmiyorsunuz. AklÄ±mÄ±zla alay ediyorsunuz.”

'ERDOÄžAN'A BOYUN EÄžSEYDÄ°M HAPÄ°STE DEÄžÄ°L SARAY'DA OLURDUM'

DemirtaÅŸ, “AÄ°HM kararÄ± baÄŸlamayacak idiyse Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± neden iki senedir orada savunma yapÄ±yordu? Benden daha siyasetçi olduÄŸunuz bu kararla ortaya çÄ±ktÄ±. Bu duruÅŸma salonunda siyaset yapanÄ±n siz olduÄŸu, reddi hakim talebini reddetmenizle ortaya çÄ±ktÄ±. Bu salonda en hukukçu bizmiÅŸiz. AÄ°HM kararÄ± buz gibi sizi baÄŸlar. Bu karar için hukuk mücadelesi yürüttük, yok sayÄ±lmasÄ±nÄ± kabul etmiyoruz. Ben, temsil ettiÄŸim iradenin onurunu korumakla yükümlüyüm. ErdoÄŸan'a boyun eÄŸseydim hapiste deÄŸil Saray'da olurdum” ifadesinde bulundu.

'141 YIL VERSENÄ°Z HATIRIM KALIR'

DemirtaÅŸ ÅŸöyle devam etti: "ErdoÄŸan’a boyun eÄŸmediÄŸim için buradayÄ±m, bu hukuksuzluÄŸa asla boyun eÄŸmem. Siz de bana boyun eÄŸdiremezsiniz. VerdiÄŸiniz kanun dÄ±ÅŸÄ± ara kararlarla, bu yargÄ±lamayÄ± ErdoÄŸan’Ä±n arzu ettiÄŸi ÅŸekilde sürdüremezsiniz. YargÄ±lamayÄ± bitirin, bitirmeyin demiyorum bakÄ±n. 142 yÄ±l mÄ± isteniyor? 141 yÄ±l verseniz hatÄ±rÄ±m kalÄ±r. Åžakam yok, Allah’tan baÅŸka da kimseden korkum yok. Ama onurumu ezdirmem burada size."

Gazete Duvar'Ä±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre de DemirtaÅŸ beyanlarÄ±nÄ±n devamÄ±nda ÅŸunlarÄ± söyledi:

BÄ°ZÄ° AKP MÄ° YARGILIYOR, YARGIÇLAR MI?

“AKP mi yargÄ±lÄ±yor bizi, yargÄ±çlar mÄ±? AÄ°HM kararÄ±nÄ± yok saymak, AKP yaklaÅŸÄ±mÄ±dÄ±r. Size fÄ±sÄ±ldanan neyse, buna göre davranamazsÄ±nÄ±z. NasÄ±l olur da 5 saat yapÄ±lan savunmaya 1 cümleyle ret kararÄ± verirsiniz? Gerekçesiz karar nasÄ±l yazÄ±yorsunuz? Gerekçeli yazmanÄ±z lazÄ±m. AÄ°HM kararÄ± da geçerli bir neden deÄŸilse sizi AKP teÅŸkilatÄ±nda, toplantÄ±da mÄ± yakalamamÄ±z lazÄ±m? Bir hakimin siyasi davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± baÅŸka nasÄ±l ispat edeceÄŸiz? Bundan daha net ispatÄ± nereden getirelim size? Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin kararÄ±nÄ± bozabiliyor, deÄŸil mi? Yani AYM’den üst bir mahkeme. BaÅŸka mahkeme yok ki. Siz, bu karar yokmuÅŸ gibi davranÄ±yorsunuz. AÄ°HM kararÄ±nÄ± ciddiye aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±za dair bir ÅŸeyler yazsaydÄ±nÄ±z. Çok üzücü. Ben onurum kÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ hissediyorum. Sadece, öyle usul falan deÄŸil. Mümkünse bugün bitirip gitmek, bir daha gelmemek isterdim."

'ÅžU ANDA 3 AKP’LÄ° BÄ°R HDP’LÄ°YÄ° YARGILIYOR'

"BaÅŸÄ±ndan beri adil yargÄ±lama koÅŸullarÄ± yok. Bunu biliyorum da, ÅŸu anda üç AKP’li, bir HDP’liyi yargÄ±lÄ±yor. HissiyatÄ±m budur. Samimiyetle söylüyorum. Bu da aÄŸrÄ±ma gidiyor. Savunma yapma isteÄŸim yok. Delillerim var, sunma isteÄŸim yok. Ne anlatayÄ±m size? ArtÄ±k neyi ortaya koyalÄ±m ki, biz suçsuzuz diye? RahatsÄ±z edici. Gerçekten de çok üzücü. Ä°ki yÄ±ldÄ±r yargÄ±lanÄ±yorum, bir sürü ara karar verdiniz, dünkü ara kararÄ±nÄ±zÄ± okudum, rahatsÄ±z oldum. Dünkü ara kararÄ±nÄ±z büyük bir hakaret. Giderim yatarÄ±m ömür boyu, ama böyle bir hakareti kabul etmem. Bunun bugün düzeltilmesi lazÄ±m. AÄ°HM 18. madde ihlalini tanÄ±yÄ±p tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± tartÄ±ÅŸmanÄ±z lazÄ±m. AÄ°HM’e meydan okuyorsunuz. Kanunlara meydan okuyorsunuz. ‘Kanunlar bizi baÄŸlamaz’ diyorsunuz. Aliya Ä°zzetbegoviç, ‘Delilin olmadÄ±ÄŸÄ± yerde aÄŸÄ±r ceza istemenin kendisi delil haline gelir’ demiÅŸti. DemirtaÅŸ’Ä± bÄ±rakacak haliniz yok. Millet diyecek ‘E o zaman neden tuttunuz, neden yargÄ±ladÄ±nÄ±z?’ Bunu bilecek kadar hukukçu ve siyasetçiyim." (HABER MERKEZÄ°)

Selahattin DemirtaÅŸ: Ben tutuklu deÄŸil, siyasi rehineyim

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 AralÄ±k 2018 13:50

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