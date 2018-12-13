CHP BalÄ±kesir il Ã¶rgÃ¼tÃ¼, Ä°YÄ° Parti ittifakÄ±na tepki gÃ¶sterdi

CHP BalÄ±kesir il Ã¶rgÃ¼tÃ¼, genel merkezin Ä°YÄ° Parti ittifakÄ± gereÄŸi BÅžB baÅŸkan adayÄ± Ahmet AkÄ±n'Ä± geri Ã§ektiÄŸi iddiasÄ± Ã¼zerine tepki gÃ¶sterdi.

C. Saffer YILMAZ

BalÄ±kesir

CHP BalÄ±kesir il örgütü, CHP ile Ä°YÄ° Parti arasÄ±nda varÄ±lan yerel seçim ittifakÄ± gereÄŸi kentte CHP’nin aday göstermeyeceÄŸi iddiasÄ±na tepki gösterdi.

Genel merkezin daha önce büyükÅŸehir belediye baÅŸkan adayÄ± olarak açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± Ahmet AkÄ±n’Ä± geri çekeceÄŸi iddiasÄ± sonrasÄ± akÅŸam saatlerinde il binasÄ±nda toplantÄ± yapÄ±ldÄ±. Partililere konuÅŸan Ä°l BaÅŸkanÄ± Serkan SarÄ±, bu kararÄ± asla kabul etmeyeceklerini ve sonuna dek direneceklerini, alÄ±nan kararÄ±n iptal edilmemesi halinde ise tüm parti örgütleri ile istifa edeceklerini sözlerine ekledi.

ToplantÄ±da konuÅŸan KadÄ±n KollarÄ± BaÅŸkanÄ± Fatma Åžener de Ahmet AkÄ±n’a sahip çÄ±ktÄ±klarÄ±nÄ± ve kararÄ± geri aldÄ±rmak için partililerle birlikte yarÄ±n Ankara’da olacaklarÄ±nÄ± ifade etti.

Ä°l ve ilçe örgütleri ile çok sayÄ±da partili 13 AralÄ±k gecesi saat 02:00'de genel merkeze tepkilerini iletmek üzere Ankara'ya hareket etti.

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 AralÄ±k 2018 13:38

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