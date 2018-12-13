Hak-Ä°ÅŸ'e baÄŸlÄ± sendikadan TÃ¼rk-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± hakkÄ±nda suÃ§ duyurusu

HÃ¼kÃ¼mete yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen Hak-Ä°ÅŸ'e baÄŸlÄ± Enerji-Ä°ÅŸ SendikasÄ±, TÃ¼rk-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± ErgÃ¼n Atalay hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulundu.

Hak-Ä°ÅŸ'e baÄŸlÄ± Enerji-Ä°ÅŸ BaÅŸkanÄ± Mahmud Altunsoy, Türk-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Ergün Atalay'Ä±n asgari ücret görüÅŸmeleri sonrasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± “Böyle ne kadar gider? Önümüzdeki günlerde göreceÄŸiz. Ä°ÅŸte gördük Fransa'da gitmediÄŸini. Üç gün sonra bizim burada görür müyüz, görmez miyiz? Bize baÄŸlÄ±” ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulunduklarÄ± ifade etti.

AA'nÄ±n haberine göre Altunsoy, “Gösteri, yürüyüÅŸ, eylem, protesto ve grev sendikalarÄ±n en doÄŸal haklarÄ±dÄ±r. Bizler de sendikacÄ±yÄ±z. Yeri geldiÄŸi zaman sendikalar barÄ±ÅŸçÄ±l eylemler yapar ve bu sendikal kapsamÄ±nda yer alÄ±r. Ancak sendikalar terör olaylarÄ±nÄ± örnek almaz, vandalizmi emsal göstermezler. OlayÄ±n takipçisi olacaÄŸÄ±z” diye konuÅŸtu.

‘Suç iÅŸlemeye tahrik’, ‘suçu ve suçluyu övme’, ‘halkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik veya aÅŸaÄŸÄ±lama’ ve ‘kanunlara uymamaya tahrik’ iddialarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± dilekçede kamu davasÄ± açÄ±lmasÄ± ve Atalay'Ä±n cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± istendi.

NE OLMUÅžTU?

Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantÄ±sÄ±nda, Fransa’yla ilgili gelen soru üzerine, “Üç gün sonra bizim ülkemizde de bunla ilgili ne göreceÄŸimizi ne kadar gideceÄŸini görürüz görmez miyiz bize baÄŸlÄ±” demiÅŸti. Bu açÄ±klama üzerine hükümete yakÄ±n medya kuruluÅŸlarÄ± Ergün Atalay’Ä± hedef alan haberlere imza atmÄ±ÅŸtÄ±.

Hedef gösterilen Ergün Atalay ise geri adÄ±m atarak Türk-Ä°ÅŸ’in Bolu’da düzenlediÄŸi Mali Sekreterler ve Muhasebe Müdürleri EÄŸitim Semineri'nde “SeçilmiÅŸ meÅŸru hükümetlerden yanayÄ±z, kim haklÄ±ysa ondan yanayÄ±z. Milletin ve milli iradenin yanÄ±ndayÄ±z. Bizim sÄ±rtÄ±mÄ±zda ne sarÄ±, ne de kÄ±rmÄ±zÄ± yelekler olur” açÄ±klamasÄ±nda bulunmuÅŸtu.

Bu açÄ±kÄ±lamanÄ±n ardÄ±ndan TBMM BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve TOBB BaÅŸkanÄ± Rifat HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu, Atalay’Ä± ayrÄ± ayrÄ± ziyaret etmiÅŸ ve destek vermiÅŸti. Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, ziyaret sÄ±rasÄ±nda “Biz, Ergün Bey ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ± 30 yÄ±ldÄ±r tanÄ±rÄ±z. Her zaman saÄŸduyunun yanÄ±nda olmuÅŸ, mesele memleket olunca, mesele millet olunca 'gerisi teferruat' diyerek en önce adÄ±m atmÄ±ÅŸ, yola çÄ±kmÄ±ÅŸ bir kardeÅŸimizdir” demiÅŸti. (Ä°ÅžÇÄ° SENDÄ°KA SERVÄ°SÄ°)

Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan Atalay'a ziyaret: TÃ¼rk-Ä°ÅŸ aynÄ± Ã§izgide durmaktadÄ±r

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 AralÄ±k 2018 13:43

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