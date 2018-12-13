FotoÄŸraf: DHA
Eski vali HÃ¼seyin Avni Mutlu, cezaevinden tahliye oldu
'FETÃ–' soruÅŸturmasÄ±nda 3 yÄ±l 1 ay 15 gÃ¼nlÃ¼k hapis cezasÄ± alan Ä°stanbul eski Valisi HÃ¼seyin Avni Mutlu, 36 gÃ¼n cezaevinde kaldÄ±, tahliye edildi.
'FETÖ/PDY' davasÄ±nda hakkÄ±nda verilen 3 yÄ±l 1 ay 15 günlük hapis cezasÄ±nÄ±n onanmasÄ±nÄ±n Edirne'de teslim olarak F Tipi Cezaevi'ne konulan Ä°stanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 36 gün tutuklu kaldÄ±ktan sonra tahliye edildi.
'FETÖ/PDY'nin mülkiye yapÄ±lanmasÄ±na yönelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ä°stanbul 30'uncu AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde yargÄ±lanan Ä°stanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 3 yÄ±l 1 ay 15 gün hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±. Ä°stanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3'üncü Ceza Dairesi, Mutlu hakkÄ±nda, "Örgüt içindeki hiyerarÅŸik yapÄ±ya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardÄ±m etme" suçundan verilen hapis cezasÄ±nÄ± 3 Ekim'de onadÄ±. Geçen 7 KasÄ±m günü avukatlarÄ±yla Edirne'ye gelerek teslim olan Hüseyin Avni Mutlu, tutuklanarak Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'ne konuldu.
Cezaevinde 36 gün kalan Mutlu, dün akÅŸam saat 17.00 sÄ±ralarÄ±nda tahliye edildi. (DHA)
Eski Ä°stanbul Valisi HÃ¼seyin Avni Mutlu cezaevine konuldu
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 AralÄ±k 2018 13:34
Avni Mutlu ve HÃ¼seyin Ã‡apkÄ±n'Ä±n cezalarÄ± onandÄ±