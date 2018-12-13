Ãœreticilerin desteklenmesi teklifine AKP-MHP ittifakÄ±ndan ret

CHP Milletvekili Ayhan Barut'un Ã‡ukobirlik ile ilgili hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± Meclis AraÅŸtÄ±rmasÄ± teklifi AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarÄ±yla reddedildi.

CHP Adana Milletvekili ve TBMM TarÄ±m Orman ve Köy Ä°ÅŸleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut'un Çukobirlik ile ilgili hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± Meclis AraÅŸtÄ±rmasÄ± teklifi, CHP Grubu'nun önerisi olarak parlamentoya sunuldu ama AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarÄ±yla reddedildi.

Meclis BaÅŸkan Vekili Levent Gök'ün yönettiÄŸi genel kurulda teklif sahibi olarak kürsüye çÄ±kan Ayhan Barut, “Çukobirlik'in iÅŸlevini tam anlamÄ±yla yerine getirmesi ve tarÄ±ma daha çok destek verebilmesi için devlet eliyle adÄ±m atÄ±lmasÄ± gerekmektedir. Özerk bir kurum olan Çukobirlik'in ve diÄŸer üretici birliklerinin yasal deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±lÄ±p eskiden olduÄŸu gibi desteklenmesi ÅŸarttÄ±r” dedi.

‘TARIM CAN ÇEKÄ°ÅžÄ°YOR’

Meclis kürsüsünden tarÄ±mÄ±n sorunlarÄ±nÄ± ve çözüm önerilerini paylaÅŸan Barut, “Maalesef yiÄŸidin kuru soÄŸana muhtaç edildiÄŸi günler yaÅŸÄ±yoruz. Büyük bir ekonomik ve siyasi krizle boÄŸuÅŸan ülkemizde tarÄ±m sektörü de can çekiÅŸiyor. Üreticilerimiz artan maliyetler, yükselen faizlerin yanÄ± sÄ±ra ürünlerinin para etmemesi nedeniyle de büyük bir maÄŸduriyet yaÅŸÄ±yor. Bu maÄŸduriyetleri artÄ±ran faktörlerden birisi de Çukobirlik gibi TarÄ±m SatÄ±ÅŸ Kooperatif Birliklerinin iÅŸlevsiz hale getirilmesidir” diye konuÅŸtu.

SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERÄ°LERÄ°NÄ° PAYLAÅžTI

Çukobirlik'in bir zamanlar OrtadoÄŸu ve BalkanlarÄ±n en büyük entegre tesislerine sahip olduÄŸunu ve üreticiye büyük katkÄ± sunduÄŸunu anÄ±msatan Barut, ÅŸöyle devam etti:

“Bizler üreticilerimizin de talepleri doÄŸrultusunda Çukobirlik'in tarÄ±ma daha çok destek vermesi, üretim ve akÄ±lcÄ± yönetim anlayÄ±ÅŸÄ±yla yeniden hayat bulmasÄ± için çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Neden bunu yapÄ±yoruz? Çünkü biz ülkemizin, çiftçilerimizin üretmesini, ürettiÄŸinden kazanmasÄ±nÄ±, dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ktan kurtulunmasÄ±nÄ± istiyoruz. 15 Ekim 1940 tarihinde 275 ortakla kurulan Çukobirlik, Mardin ve DiyarbakÄ±r'dan Mersin'e, AdÄ±yaman ve KahramanmaraÅŸ'tan Hatay ve Osmaniye'ye çok sayÄ±da il ve onlarca ilçede tesisleri ve 34 Kooperatifi ile yaklaÅŸÄ±k 65 bin üretici ortaÄŸÄ±na hizmet verirken son dönemde hizmet verdiÄŸi üretici sayÄ±sÄ± 30 binlere kadar gerilemiÅŸtir.”

‘ÇUKOBÄ°RLÄ°K DEVLET ELÄ°YLE DESTEKLENMELÄ°’

GeliÅŸmiÅŸ ve geliÅŸmekte olan ülkelerin hepsinde tarÄ±msal üretim ve çiftçilerin desteklendiÄŸini vurgulayan Ayhan Barut, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

“Ancak ülkemizde bu durum geçerli deÄŸildir. Çiftçiler yetersiz desteklemelere ve yüksek girdi ve üretim maliyetine hatta yanlÄ±ÅŸ tarÄ±m politikalarÄ±na raÄŸmen üretim yapmaya çalÄ±ÅŸmaktadÄ±rlar. Ülkemizde tarÄ±mÄ±n bitme noktasÄ±na geldiÄŸi ÅŸu dönemde Çukobirlik, kooperatifçilik yapmayÄ± daha iyi koÅŸullarda sürdürmelidir. Nitelikli tohum üretme tesislerini açÄ±p üreticilere gübre tesisleriyle destek olmalÄ±, yaÄŸ fabrikasÄ±nÄ± açmalÄ±, tarÄ±msal sanayi üretimini güçlendirmeli, üreticilere nefes vermeli, ülke ve kent ekonomisine katkÄ± sunmalÄ±dÄ±r.”

KÜRSÜDE DESTEK VERENLER OYLAMADA REDDETTÄ°

CHP'nin Grup önerisi olarak Meclis'e sunulan Çukobirlik Meclis AraÅŸtÄ±rmasÄ± teklifi, yapÄ±lan oylamada AKP ve MHP oylarÄ±yla reddedildi. Bu duruma tepki gösteren CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, “Meclis kürsüsüne çÄ±kÄ±p 'Çukobirlik ve tarÄ±m desteklenmeli' diyenler, teklifimiz oylanÄ±rken ret oyu kullanÄ±yor. Üreticilerimizin yüzlerine nasÄ±l bakacaklar veya bu çeliÅŸkiyi nasÄ±l açÄ±klayacaklarÄ±nÄ± merak ediyoruz” dedi. (Adana/EVRENSEL)

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