Hollywood yÄ±ldÄ±zÄ± Natalie Portman'dan Ä°srail'e Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k suÃ§lamasÄ±

Yahudi asÄ±llÄ± ABD'li oyuncu Natalie Portman, Ä°srail meclisinin Yahudi Ulus Devlet YasasÄ±nÄ± "Ä±rkÃ§Ä±" olarak niteledi.

Londra merkezli Arapça yayÄ±n yapan Al-Kuds Al-Arabiya gazetesine röportaj veren Natalie Portman, Ä°srail'de bu yÄ±l onaylanan Yahudi Ulus Devlet YasasÄ±nÄ± eleÅŸtirdi.

TartÄ±ÅŸmalÄ± yasayÄ± "Ä±rkçÄ±" olarak niteleyen Yahudi asÄ±llÄ± Hollywood yÄ±ldÄ±zÄ±, "O (Yahudi Ulus Devlet YasasÄ±) bir hataydÄ± ve bu yasaya katÄ±lmÄ±yorum. KomÅŸularÄ±mÄ±zÄ± gerçekten sevebileceÄŸimizi ve onlarla birlikte çalÄ±ÅŸabileceÄŸimizi umuyorum." dedi.

2 MÄ°LYON DOLARLIK GENESIS ÖDÜLÜNÜ REDDETMÄ°ÅžTÄ°

"Yahudi Nobeli" olarak anÄ±lan ve gelecek nesil Yahudilere ilham kaynaÄŸÄ± olacak, dünyaca etkili bireylere verilen "Genesis Ödülü"ne bu yÄ±l Natalie Portman layÄ±k görülmüÅŸ, ancak OscarlÄ± oyuncu 2 milyon dolar deÄŸerindeki ödülü almayÄ± reddetmiÅŸti.

Ödül törenine Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu'yu boykot ettiÄŸi için katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klayan Portman, "KatÄ±lmamayÄ± seçtim çünkü törende bir konuÅŸma yapacak olan Binyamin Netanyahu'yu onaylamak istemedim." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Portman'Ä±n katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamasÄ± üzerine bu yÄ±l ki Genesis Ödül Töreni iptal edilmiÅŸti. (AA)

Ä°srail â€˜Yahudilere Ã¶zel devletâ€™ oluyor

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