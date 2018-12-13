MÃ¼ltecilerin medyadaki temsil biÃ§imi hayatlarÄ±nÄ± etkiliyor

Ä°zmirâ€™de dÃ¼zenlenen bir toplantÄ±da mÃ¼ltecileri hedef gÃ¶steren haberlerin onlarÄ±n hayatlarÄ±nÄ± olumsuz etkilediÄŸine dikkat Ã§ekildi.

Ä°zmir'de mültecilerin medyadaki temsili üzerine düzenlenen etkinlikte basÄ±nda çÄ±kan olumsuz haberlerin mültecilerin hayatlarÄ±nÄ± etkilediÄŸi belirtildi. Hak odaklÄ± haberciliÄŸin ise çözüm üretmeye ve toplumsal entegrasyona katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ± dile getirildi.

Ä°ltica ve Göç AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Merkezi (Ä°GAM) ile Gazeteciler Cemiyeti’nin ortaklaÅŸa düzenlediÄŸi ‘Mülteci HaklarÄ± için Medya ve Sivil Toplum Ä°ÅŸ BirliÄŸi' beÅŸinci ve son atölyesini Ä°zmir'de düzenledi. 2 gün süren ve çok sayÄ±da oturum ile atölyenin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± etkinliÄŸe mülteci alanÄ±nda çalÄ±ÅŸma yürüten derneklerin temsilcileri ile ulusal ve yerel gazetelerin muhabirleri ve köÅŸe yazarlarÄ± katÄ±ldÄ±.

Program süresince; mülteci tanÄ±mÄ±, Suriye krizi ve Türkiye’deki güncel durum, medyada nefret söylemi gibi konular çeÅŸitli üniversitelerden gelen akademisyenlerin ve dernek temsilcilerinin sunumlarÄ±yla katÄ±lÄ±mcÄ±lara aktarÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. Proje, mültecilerin Türkiye medyasÄ±nda temsil edilme yöntemleri ile ilgili farkÄ±ndalÄ±k yaratmak ve yapÄ±cÄ± mesajlarÄ± yaymak suretiyle mülteciler hakkÄ±nda eksik bilgilendirme ve yanlÄ±ÅŸ sunumlarÄ± azaltmak gibi amaçlarÄ± taÅŸÄ±yor. Daha öncesinde Hatay-Adana-Gaziantep ve Bolu illerinde etkinlikler düzenledi.

'MEDYA TOPLUMSAL ENTEGRASYONU HIZLANDIRACAKTIR'

Proje Koordinatörü Esra Yurt, 4 milyonu geçen sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± sayÄ±sÄ±yla Türkiye’nin en çok mülteciye ev sahipliÄŸi yapan ülke konumunda olmasÄ±ndan dolayÄ± konunun medya ayaÄŸÄ±nÄ±n da önemini artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Yurt “Medya, konuyla ilgili kamuoyu oluÅŸturan baÅŸlÄ±ca aktörlerdendir ve bu aktörün mülteci haberlerine yaklaÅŸÄ±mÄ±, politikacÄ±larÄ±n konuyla ilgili tutumlarÄ±nÄ± ve ülke halklarÄ±nÄ±n konuyla ilgili fikirlerini doÄŸrudan etkiliyor. Mültecilerin yanlÄ±ÅŸ temsili ve haklarÄ±nda yanlÄ±ÅŸ veya eksik beyanda bulunulmasÄ±, bütünleÅŸme sürecine zarar veriyor. Daha iyi bilgilendirilmiÅŸ ve hassas medya mensuplarÄ± iki toplumun entegrasyonunu hÄ±zlandÄ±racaktÄ±r” dedi.

'TEK ÇÖZÜM ENTEGRASYON'

Ä°GAM BaÅŸkanÄ± Metin ÇorabatÄ±r, mültecilerin yaÅŸadÄ±klarÄ± sorunlarÄ±n tek çözümünün entegrasyon olduÄŸunu belirterek “Yani Statü elde ettirmek. Bu da ÅŸu demek, ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yapÄ±lmayacak çalÄ±ÅŸma ve eÄŸitim hakkÄ± ile yeni bir hayata baÅŸlamalarÄ±nÄ± saÄŸlamak. Mülteci haklarÄ±na iliÅŸkin haklara sahip olmalarÄ±nÄ±n yolunu açmak. Böylece ülkeye faydalÄ± olunacak aslÄ±nda. OnlarÄ± ekonomiye de katarak bir entegrasyon oluÅŸturulacak. Mülteci haklarÄ±na bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ise normal bir vatandaÅŸ kadar haklarÄ± olduÄŸunu görüyoruz. ÖrneÄŸin, bir mültecinin, kendi ülkesindeki haklarÄ± elinden almayacaksÄ±nÄ±z. Mülkiyet hakkÄ±, fikri sanatsal mülkiyet hakkÄ±nÄ± tanÄ±nmalÄ±. Dernek kurma hakkÄ±, mahkemelere ulaÅŸÄ±m ve mahkemelerde eÅŸit olanaklar, ücretli çalÄ±ÅŸanlara izin hakkÄ±, çalÄ±ÅŸma ve iÅŸ kurma hakkÄ±, meslekleri olan avukat, mühendis, doktor gibi profesyonel meslek sahibi kiÅŸilere meslek icra etme hakkÄ±, eÄŸitim hakkÄ±... vb haklara sahip olmalÄ±lar. Bu haklar ile beraber toplumsallaÅŸma zemini düzenlenmiÅŸ ve mültecilerin de üretime bir taraftan katkÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸ olduklarÄ±nÄ± görebiliriz. Çözüm entegrasyon saÄŸlamakta” dedi.

‘MÜLTECÄ°LER Ä°ÇÄ°N SUÇLAYICI Ä°FADELER KULLANILIYOR’

Projede baÄŸÄ±msÄ±z araÅŸtÄ±rmacÄ± olan Prof. Dr. Ülkü DoÄŸanay, mültecilerin anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± haberlerin suçlayÄ±cÄ± olduklarÄ±nÄ± ifade ederek ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Televizyonlarda, gazetelerde hep mültecilerin suç olaylarÄ±nÄ±, mülteci kadÄ±nlara edilen tecavüzleri, maÄŸdur kaldÄ±klarÄ± ÅŸiddetleri görüyoruz. BaÅŸarÄ± hikayeleri olan mültecileri haberlerde göremiyoruz. Mültecileri hep dilenen, hep parklarda, caddelerde yatan kiÅŸiler olarak gösteriyorlar. Halbuki onlarda memleketlerinde bizler gibi berberdi, memurdu, iÅŸçiydi.”

Mülteciler için kötü yorumlarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen DoÄŸanay, “Bu insanlar için ‘SÄ±rtÄ±mÄ±zdan geçiniyorlar. ÇalÄ±ÅŸmÄ±yorlar. Sürekli çocuk doÄŸuruyorlar’ gibi yorumlar yapÄ±lÄ±yor. AynÄ± denize girmekten bile rahatsÄ±z olunuyor. Sanki bu söylediklerimiz sadece Türklere özgü bir hakmÄ±ÅŸ gibi davranÄ±lÄ±yor” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

'NEFRET SÖYLEMÄ° ÇATIÅžMALARA NEDEN OLABÄ°LMEKTE'

Medyada mülteciler hakkÄ±nda çÄ±kan nefret söylemi içeren haberlerin toplumsal entegrasyonu zorlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Mülteci Der BaÅŸkanÄ± Av. Ä°rem Geçmez de ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Olumsuz söylemlerin içselleÅŸtirmesine sebep olarak toplumsal çatÄ±ÅŸmalara ve kitlesel düÅŸmanlÄ±klara neden olabilmektedir. Bu içerikler sebebiyle mülteci kavramÄ± halk tarafÄ±ndan ‘katil, hÄ±rsÄ±z, dilenci’ gibi kavramlarla özdeÅŸleÅŸtirilmekte ve ötekileÅŸtirilmektedir. Böylece toplumda, mültecilerle günlük hayatta sürekli karÅŸÄ±laÅŸmaktan rahatsÄ±zlÄ±k hisseden ve mültecilerin toplum içerisindeki varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± bir tehdit olarak gören bir kitle ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r.”

‘DUYGULARI TETÄ°KLEYEN DEÄžÄ°L ÇÖZÜM ÜRETEN MEDYA’

MedyanÄ±n mültecilerin insan haklarÄ±nÄ±n korunmasÄ±nÄ± saÄŸlamaya ve birlikte yaÅŸamanÄ±n önünün açÄ±lmasÄ±nda rol oynayabileceÄŸini dile getiren Geçmez “Bu sorumlulukla hareket edilmelidir. Hak odaklÄ±, mültecilerin seslerini duyurmayÄ± amaçlayan, onlarÄ±n yaÅŸam mücadelelerine odaklanan ve toplumlar arasÄ± diyalogu kolaylaÅŸtÄ±ran, çatÄ±ÅŸma dilinden uzak, haberin bilgi aktarma boyutuna öncelik veren ve duygularÄ± tetiklemeye deÄŸil; bilgi vermeye, çözüm üretmeye ve toplumsal entegrasyona katkÄ± saÄŸlamaya yönelik bir gazeteciliÄŸi savunmak büyük önem taÅŸÄ±maktadÄ±r” dedi. (Ä°zmir/EVRENSEL)

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