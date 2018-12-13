Tunusâ€™ta Ã¶ÄŸretmenlerden maaÅŸ protestosu

YÃ¼zlerce ortaokul ve lise Ã¶ÄŸretmeni, baÅŸkentte dÃ¼zenledikleri gÃ¶steride maaÅŸ artÄ±ÅŸÄ± ve erken emeklilik taleplerini dile getirdi.

Tunus’ta ortaokul ve lise öÄŸretmenleri, maaÅŸ artÄ±ÅŸÄ±, erken emeklilik ve eÄŸitim reformu talebiyle gösteri düzenledi.

Ülkenin en büyük sendikasÄ± Tunus Genel Ä°ÅŸçi SendikasÄ±’nÄ±n (UGTT) baÅŸkentteki binasÄ± önünde toplanan yüzlerce eÄŸitimci, ‘HalkÄ±n okulu, demokratik eÄŸitim, milli kültür’, ‘Devlet okullarÄ±nÄ± kurtarÄ±n’, ‘Devlet okulunun, demokratik, ilerlemeci ve birleÅŸtirici yapÄ±n’ yazÄ±lÄ± pankartlar taÅŸÄ±dÄ±.

UGTT’ye baÄŸlÄ± Ortaokul ve Lise ÖÄŸretmenleri SendikasÄ±’nÄ±n çaÄŸrÄ±sÄ±yla düzenlenen gösteriye katÄ±lan eÄŸitimciler, sendika binasÄ±ndan baÅŸkentin merkezindeki Habib Burgiba Caddesi’ne yürüdü.

ÖÄžRETMENLER GERÄ° ADIM ATMAYACAK

Ortaokul ve Lise ÖÄŸretmenleri SendikasÄ± Genel Sekreteri Esad Yakubi, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, tüm vatandaÅŸlarÄ± ve sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ± eÄŸitimcileri ve okullarÄ± huzura kavuÅŸturacak anlaÅŸmanÄ±n saÄŸlanmasÄ± için baskÄ± yapmaya çaÄŸÄ±rdÄ±.

EÄŸitim BakanÄ± Hatem bin Salim’in ve hükümetin gerilimi artÄ±rmasÄ±ndan ÅŸikayet eden Yakubi, öÄŸretmenlerin de bu durumda geri adÄ±m atmayacaÄŸÄ± ve eÄŸitim durumunun daha kötüye gideceÄŸi uyarÄ±sÄ± yaptÄ±.

ÖÄžRETMENLERÄ°N TALEPLERÄ° NELER?

Sendika yetkilileri taleplerini, maaÅŸlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi, emeklilik yaÅŸÄ±nÄ±n 60’tan 55’e düÅŸürülmesi ve eÄŸitim sisteminin iyileÅŸtirilmesi ÅŸeklinde sÄ±raladÄ±.

Tunus’ta ortaokul ve lise öÄŸretmenleri ay baÅŸÄ±ndan bu yana sÄ±navlara girmeyerek hükümete taleplerini kabul ettirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. ÖÄŸretmenler hafta sonunda da ülke genelinde oturma eylemleri ve çeÅŸitli protesto gösterileri düzenlemiÅŸti.

EÄŸitim BakanÄ± Bin Salim, bakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n eÄŸitimcilerin hayat koÅŸullarÄ±nÄ± iyileÅŸtirmeyi amaç edindiÄŸini ancak öÄŸrencilerin eÄŸitim dÄ±ÅŸÄ± amaçlarÄ± için kullanÄ±lmasÄ±nÄ± kÄ±rmÄ±zÄ± çizgi kabul ettiklerini belirtmiÅŸti.

TOPLUMSAL HAREKETLÄ°LÄ°K SÜRÜYOR

Resmi verilere göre, Tunus’ta ortaokul ve lise seviyesinde 77 bin 260 öÄŸretmen görev yapÄ±yor. Tunus’ta bir öÄŸretmenin maaÅŸÄ± 1200 Tunus DinarÄ±’ndan (408 dolar) baÅŸlayarak kÄ±demine göre yükseliyor.

Tunus, 2011 yÄ±lÄ±ndaki devriminin ekonomik beklentileri karÅŸÄ±layamamasÄ± nedeniyle çok sayÄ±da, eylem, protesto ve greve sahne oluyor. (AA)

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