â€˜Fatura bu kez emekÃ§ilere Ã§Ä±kmasÄ±n, asgari Ã¼cret net 2800 TL olsunâ€™

‘Krize KarÅŸÄ± Omuz Omuza’ deklarasyonu ile bir araya gelenler Ä°stanbul Tuzla’da asgari ücretin net 2 bin 800 lira olmasÄ± talebiyle basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. AçÄ±klamayla birlikte emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlar için imza standÄ± da açÄ±ldÄ±. Ä°mza kampanyasÄ± cumartesi gününe kadar devam edecek.

Ä°çmeler Köprüsünde bir araya gelenler adÄ±na açÄ±klamayÄ± DÄ°SK BaÅŸkanlar Kurulu üyesi Kanber SaygÄ±lÄ± yaptÄ±. Asgari ücretin 16 milyon iÅŸçiyle birlikte ailelerini ilgilendirdiÄŸi ifade eden SaygÄ±lÄ±, iÅŸsizlik ödeneÄŸinden emekli aylÄ±klarÄ±na kadar pek çok ödemenin de asgari ücretten etkilendiÄŸini ifade etti.

Asgari ücretin insanca yaÅŸamaya yetecek bir düzeye yükseltilmesinin ülkenin yararÄ±na olacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen SaygÄ±lÄ±, daha önceki krizlerde faturanÄ±n iÅŸçi ve emekçilere çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüÅŸmelerinde tek bir iÅŸçi konfederasyonunun yer almasÄ±nÄ± da eleÅŸtiren SaygÄ±lÄ±, asgari ücretin geçtiÄŸimiz dönemde açÄ±klanan enflasyon ve büyüme rakamlarÄ±nÄ±n gerisinde kaldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti.

Asgari ücretin sÄ±radan bir pazarlÄ±k olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen SaygÄ±lÄ±, burada saÄŸlanacak bir kazanÄ±mÄ±n tüm iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n kazanÄ±mÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Eylemde sÄ±k sÄ±k “BirleÅŸe birleÅŸe kazanacaÄŸÄ±z”, “Asgari deÄŸil insanca yaÅŸam”, “Ä°ÅŸçiler birleÅŸin, sömürüye son” sloganlarÄ± attÄ±. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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