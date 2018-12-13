Asgari Ã¼cret eylemleri: 2 bin 800 TL olmalÄ±, vergi dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lmalÄ±

Türkiye Devrimci Ä°ÅŸçi SendikalarÄ± Konfederasyonu (DÄ°SK) Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantÄ±sÄ±nÄ± düzenlerken eylemler yaparak taleplerini ifade etti. Ä°stanbul, Ä°zmir, Adana ve diÄŸer pek çok ilde düzenlenen eylemlerde asgari ücretin en az net 2 bin 800 lira olarak belirlenmesi talep edildi.

DÄ°SK’in Ä°stanbul ÇalÄ±ÅŸma ve Ä°ÅŸ Kurumu önünde gerçekleÅŸtirdiÄŸi basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda, “Asgari ücret ulusal ölçekli bir toplu pazarlÄ±kla belirlenmelidir. UyuÅŸmazlÄ±k durumunda grev dahil toplu eylem hakkÄ± tanÄ±nmalÄ±dÄ±r” denilirken, eyleme CHP Ä°zmir Milletvekili Kani Beko da katÄ±larak destek verdi.

‘Asgari deÄŸil insanca yaÅŸam’, ‘KurtuluÅŸ yok ya hep beraber ya hiç birimiz’ sloganlarÄ±nÄ±n atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eylemde konuÅŸan DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Arzu ÇerkezoÄŸlu, “Asgari ücret iÅŸçisinden iÅŸsizine, emeklisinden, kamu çalÄ±ÅŸanÄ±na kadar herkesin çalÄ±ÅŸma ve yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ± belirleyen en temel unsurdur. Herhangi bir pazarlÄ±k deÄŸil, en önemli bölüÅŸüm mücadelesidir” dedi.

FotoÄŸraf: Evrensel

ANTÄ°DEMOKRATÄ°K YAPIYA SON VERÄ°LMELÄ°

Asgari ücretin antidemokratik biçimde belirlendiÄŸini dile getiren ÇerkezoÄŸlu, “DÄ°SK olarak her ÅŸeyden önce bu antidemokratik yapÄ±ya son verilmesini, bütün konfederasyonlarÄ±n söz ve karar sahibi olmasÄ± gerektiÄŸini söylüyoruz. UyuÅŸmazlÄ±k durumunda genel grev dahil olmak üzere toplu pazarlÄ±k istiyoruz. Asgari ücret toplumsal mesele olarak görülürse yaÅŸanabilir bir gelir daÄŸÄ±lÄ±mÄ± eÅŸitliÄŸini kurabiliriz diyoruz” diye konuÅŸtu.

TEK Ä°ÅžÇÄ° DEÄžÄ°L, AÄ°LE BAZ ALINMALI

“AÄŸustos ayÄ± ortasÄ±ndan itibaren girilen ve derinleÅŸen krizle beraber 2019 asgari ücreti her zamankinden fazla önem taÅŸÄ±maktadÄ±r” diyen ÇerkezoÄŸlu ÅŸöyle konuÅŸtu:

“Hepimizin geliri yarÄ± yarÄ±ya azaldÄ±. Hükümetin yÄ±l sonu enflasyon hedefi yüzde 20.8 iken ÅŸimdiden yüzde 25’leri gördü. Asgari ücret dolar karÅŸÄ±sÄ±nda da deÄŸer kaybetti. Ä°ÄŸneden ipliÄŸe dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ± hale getirilen bu ülkede 2019 asgari ücreti açÄ±sÄ±ndan iÅŸçilerin gözü kulaÄŸÄ± asgari ücret tespit komisyonu masasÄ±nda. Asgari ücretin belirlenmesi sürecinde uluslararasÄ± standartlara uyulmuyor. Türkiye’de hala asgari ücret tek bir iÅŸçi baz alÄ±narak hesaplanÄ±yor. TÜÄ°K’in dahi asgari ücret tespit komisyonuna verdiÄŸi rakamÄ±n altÄ±nda rakam belirliyorlar. TÜÄ°K’in geçen sene hesapladÄ±ÄŸÄ± rakamÄ±n 300 liranÄ±n altÄ±nda asgari ücret belirlendi.”

‘FATURA EMEKÇÄ°LERE ÇIKMASIN, ASGARÄ° ÜCRET NET 2800 TL OLSUN’

Tuzla’da da asgari ücret için eylem düzenlendi. ‘Krize KarÅŸÄ± Omuz Omuza’ deklarasyonu ile bir araya gelenler Ä°çmeler Köprüsünde açÄ±klama yaptÄ±. AçÄ±klamayÄ± DÄ°SK BaÅŸkanlar Kurulu üyesi Kanber SaygÄ±lÄ± yaptÄ±. Asgari ücretin sÄ±radan bir pazarlÄ±k olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen SaygÄ±lÄ±, burada saÄŸlanacak bir kazanÄ±mÄ±n tüm iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n kazanÄ±mÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Eylemde sÄ±k sÄ±k “BirleÅŸe birleÅŸe kazanacaÄŸÄ±z”, “Asgari deÄŸil insanca yaÅŸam”, “Ä°ÅŸçiler birleÅŸin, sömürüye son” sloganlarÄ± atÄ±ldÄ±. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

FotoÄŸraf: Evrensel

Ä°ZMÄ°R’DE Ä°ÅžÇÄ°LER Ä°NSANCA YAÅžANACAK ÜCRET Ä°STEDÄ°

DÄ°SK Ege Bölge TemsilciliÄŸi de asgari ücretle ilgili Konak KemeraltÄ± giriÅŸinde basÄ±n açÄ±klamasÄ± gerçekleÅŸtirdi. AçÄ±klamaya DÄ°SK’e baÄŸlÄ± sendikalar ve emek demokrasi güçleri ile TARÄ°Åž iÅŸçileri de katÄ±ldÄ±. DÄ°SK Ege Bölge temsilcisi MemiÅŸ SarÄ±’nÄ±n okuduÄŸu açÄ±klamada, “2019 yÄ±lÄ± asgari ücreti ülkemizin içinde bulunduÄŸu aÄŸÄ±r ekonomik kriz nedeniyle her zamankinden daha büyük önem taÅŸÄ±maktadÄ±r. Asgari Ücret Tespit Komisyonunda iÅŸveren ve hükümet temsilcileri ittifak yaparak çoÄŸunluÄŸu saÄŸlamakta ve iÅŸçileri dikkate almamaktadÄ±r” dedi. (Ä°zmir/EVRENSEL)

FotoÄŸraf: Evrensel

‘AÇLIÄžA MAHKUM OLMAMAK Ä°ÇÄ°N Ä°NSANCA BÄ°R ASGARÄ° ÜCRET’

DÄ°SK Çukurova Bölge TemsilciliÄŸi yükselen enflasyon karÅŸÄ±sÄ±nda yaÅŸanabilir bir asgari ücret için basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. TaÅŸerondan belediye ÅŸirketlerine geçirilen iÅŸçilerin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada iÅŸçiler artÄ±k geçinemediklerini söyledi. Son iki yÄ±lda iÅŸveren, hükümet ittifakÄ±yla iÅŸçileri yok sayarak belirlenen asgari ücretin bugün enflasyon karÅŸÄ±sÄ±nda eridiÄŸi ifade edilen açÄ±klamada asgari ücretin korunmasÄ±, iÅŸçilerin korunmasÄ±, asgari ücretin geçim ücreti olmasÄ± için 2 bin 800 lira olmasÄ± gerektiÄŸi vurgulandÄ±.

DÄ°SK Çukurova Bölge Temsilcisi Hüseyin YaÅŸar GündoÄŸdu, “Asgari ücret belirlenirken iÅŸçinin ailesi, geçim koÅŸullarÄ± ve milli gelir artÄ±ÅŸÄ± da dikkate alÄ±nmalÄ±dÄ±r. Ä°ÅŸçi ve memur için tek asgari ücret belirlenmelidir. Asgari ücret vergi dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lmalÄ±” dedi. Asgari ücret tespit komisyonunu demokratik olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen GündoÄŸdu, “Asgari ücretin tespitine bütün iÅŸçi konfederasyonlarÄ±na katÄ±lÄ±m hakkÄ± tanÄ±nmalÄ±, ulusal ölçekli bir toplu pazarlÄ±k saÄŸlanmalÄ±, uyuÅŸmazlÄ±k durumunda grev de dahil toplu eylem hakkÄ± tanÄ±nmalÄ±dÄ±r” dedi. (Adana/EVRENSEL)

FotoÄŸraf: Evrensel

LÜLEBURGUZ DÄ°SK’Ä°N ASGARÄ° ÜCRET AÇIKLAMASI

DÄ°SK üyeleri Lüleburgaz’da da asgari ücret taleplerini dile getiren basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. Ä°mza standÄ± açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n da yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± basÄ±n açÄ±klamasÄ± Üçgen Park’ta yapÄ±ldÄ±. AçÄ±klamaya, DÄ°SK’e baÄŸlÄ± sendikalar, KESK, meslek örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±.

DÄ°SK’Ä°N TALEPLERÄ°

Yurdun pek çok bölgesinde düzenlenen eylemlerde iÅŸçi ve emekçilerin asgari ücret talepleri ÅŸu ÅŸekilde sÄ±ralandÄ±:

â– Türkiye’de asgari ücret tek bir iÅŸçi için hesaplanmaktadÄ±r ve bu durum uluslar arasÄ± standartlara aykÄ±rÄ±dÄ±r. Asgari ücret belirlenirken iÅŸçinin ailesi de dikkate alÄ±nmalÄ±dÄ±r.

â– Ä°ÅŸçi ve memurlar için tek asgari ücret saptanmalÄ±dÄ±r.

â– Asgari ücret tespitinde geçim koÅŸullarÄ± ve milli gelir artÄ±ÅŸÄ± dikkate alÄ±nmalÄ±dÄ±r.

â– Asgari ücret yÄ±llÄ±k olarak hesaplanmalÄ±, tümüyle vergi dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lmalÄ±dÄ±r.

â– Asgari ücretin tespitinde bütün iÅŸçi konfederasyonlarÄ±na katÄ±lÄ±m hakkÄ± saÄŸlanmalÄ±, asgari ücret ulusal ölçekli bir toplu pazarlÄ±kla belirlenmelidir. UyuÅŸmazlÄ±k durumunda grev dahil toplu eylem hakkÄ± tanÄ±nmalÄ±dÄ±r.

â– Asgari ücret net 2800 TL olmalÄ±dÄ±r. (HABER MERKEZÄ°)

Asgari Ãœcret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 AralÄ±k 2018 16:04

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