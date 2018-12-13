FenerbahÃ§e, Phillip Cocu'yla yollarÄ±nÄ± resmen ayÄ±rdÄ±

FenerbahÃ§e, HollandalÄ± teknik direktÃ¶r Phillip Cocu ile olan sÃ¶zleÅŸmenin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlaÅŸmaya varÄ±larak sona erdirildiÄŸini bildirdi.

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Phillip Cocu ile olan sözleÅŸmelerini karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak feshettiklerini bildirdi.

SarÄ±-lacivertli kulüpten yapÄ±lan açÄ±klamada, "Teknik direktör Phillip Cocu ile olan sözleÅŸmemiz, taraflarÄ±n anlayÄ±ÅŸ ve hoÅŸgörüsü çerçevesinde karÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlaÅŸmaya varÄ±larak sona erdirilmiÅŸtir. Süreçteki iÅŸ birliÄŸi ve olumlu tutumu sebebiyle kendisine teÅŸekkür eder, bundan sonraki kariyerinde baÅŸarÄ±lar dileriz." ifadeleri yer aldÄ±.

Cocu ise "Kulüp ile bir anlaÅŸmaya vardÄ±k. Taraftarlara, futbolculara ve baÅŸkan Ali Koç'a teÅŸekkür ederim. Ne yazÄ±k ki kulübü mevcut kaynaklarla ait olduÄŸu konuma getiremedik. Fenerbahçe'de kÄ±sa bir zaman geçirmeme raÄŸmen kulübe ve Ä°stanbul'a aÅŸÄ±k oldum. Kulübe ve taraftarlara en iyi dileklerimi sunuyorum" dedi.

Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasÄ±nda MKE Ankaragücü'ne karÅŸÄ± alÄ±nan 3-1'lik yenilginin ardÄ±ndan HollandalÄ± teknik adamÄ±n görevine son verildiÄŸini duyurmuÅŸtu.

SarÄ±-lacivertli ekip, o günden sonra maçlara Cocu'nun yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan Erwin Koeman yönetiminde çÄ±kÄ±yor. Ali Koç'un, Ersun Yanal'Ä± takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±na getirmek üzere görüÅŸmeler yürüttüÄŸü belirtiliyor. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 AralÄ±k 2018 12:07

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