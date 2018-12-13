THY'nin Ankara-Ä°stanbul seferini yapan uÃ§aÄŸÄ±na yÄ±ldÄ±rÄ±m isabet etti

THY Ankara-Ä°stanbul seferini yapan uÃ§aÄŸa iniÅŸ sÄ±rasÄ±nda yÄ±ldÄ±rÄ±m isabet etti. UÃ§akta AKP Ordu BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Hilmi GÃ¼ler de vardÄ±.

Türk Hava YollarÄ±'nÄ±n (THY) Ankara-Ä°stanbul seferini yapan "Karabük" adlÄ± Airbus 321 tipi uçaÄŸÄ±na iniÅŸ için alçalma sÄ±rasÄ±nda yÄ±ldÄ±rÄ±m isabet etti

AKP Ordu BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Hilmi Güler'in de içinde olduÄŸu Ankara EsenboÄŸa HavalimanÄ±'ndan saat 00:54'de havalanan Türk Hava YollarÄ±'nÄ±n TK2183 sefer sayÄ±lÄ± Airbus 321 tipi uçaÄŸÄ± saat 01:20'de Ä°stanbul'a iniÅŸ için alçalmaya baÅŸladÄ±. Atatürk HavalimanÄ±'nÄ±n Florya-Ataköy yönündeki 05-23 numaralÄ± pistine Ataköy yönünden iniÅŸ yapan TC-JMM kuyruk tescilli Karabük adlÄ± Aidbus 321-231 tipi uçaÄŸa yÄ±ldÄ±rÄ±m isabet etti. THY uçaÄŸÄ± saat 01:43'de sorunsuz bir ÅŸekilde Atatürk HavalimanÄ±'na indi.

YILDIRIMLAR UÇAKTAN NASIL ATILIYOR?

Uçaklar yÄ±ldÄ±rÄ±m isabet etmesi sonrasÄ± hasar almamasÄ± için kanat uçlarÄ±nda bulunan deÅŸarj püskülleriyle korunuyor. YÄ±ldÄ±rÄ±m bu püsküllerden uçaÄŸÄ± terk ediyor. Kanat uçlarÄ±nda bulunan deÅŸarj püskülleri uçakta oluÅŸan negatif etkileri atmosfere atarak yÄ±ldÄ±rÄ±mÄ±n uçaÄŸa vereceÄŸi zararÄ± önlüyor. (Ä°stanbul/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 AralÄ±k 2018 11:24

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