Antalya Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Ali Karaaslan yaÅŸamÄ±na son verdi

FotoÄŸraf: DHA

Antalya Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Ali Karaaslan yaÅŸamÄ±na son verdi

    • 13 AralÄ±k 2018 10:39

    Antalya Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Ali Karaaslan, otomobilinde Ã¶lÃ¼ bulundu. Karaaslan'Ä±n beylik tabancasÄ±yla yaÅŸamÄ±na son verdiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

    Antalya Ä°l Emniyet Müdür YardÄ±mcÄ±sÄ± Ali Karaaslan'Ä±n, otomobilinin içinde beylik tabancasÄ±yla yaÅŸamÄ±na son verdiÄŸi açÄ±klandÄ±.

    Kepez ilçesi seyir terasÄ±nda saat 10.00 sÄ±ralarÄ±nda cansÄ±z bedeni bulunan Karaaslan, bir süre önce eÅŸini kanserden kaybetmiÅŸti. (Antalya/DHA)

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    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 AralÄ±k 2018 11:32
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