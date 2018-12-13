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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 AralÄ±k 2018 11:32
FotoÄŸraf: DHA
Antalya Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Ali Karaaslan yaÅŸamÄ±na son verdi
13 AralÄ±k 2018 10:39
Antalya Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Ali Karaaslan, otomobilinde Ã¶lÃ¼ bulundu. Karaaslan'Ä±n beylik tabancasÄ±yla yaÅŸamÄ±na son verdiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.
Antalya Ä°l Emniyet Müdür YardÄ±mcÄ±sÄ± Ali Karaaslan'Ä±n, otomobilinin içinde beylik tabancasÄ±yla yaÅŸamÄ±na son verdiÄŸi açÄ±klandÄ±.
Kepez ilçesi seyir terasÄ±nda saat 10.00 sÄ±ralarÄ±nda cansÄ±z bedeni bulunan Karaaslan, bir süre önce eÅŸini kanserden kaybetmiÅŸti. (Antalya/DHA)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 AralÄ±k 2018 11:32
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