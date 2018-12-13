SÃ¼per Lig'de 16. haftanÄ±n programÄ±

SÃ¼per Lig'de 16. haftanÄ±n Ã¶ne Ã§Ä±kan karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± BaÅŸakÅŸehir-Galatasaray, BeÅŸiktaÅŸ-Trabzonspor.

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta, yarÄ±n yapÄ±lacak tek maçla baÅŸlayacak. Saat 20.30'da baÅŸlayacak müsabakada Göztepe ile Bursaspor karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

HaftanÄ±n önemli karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nda ise Medipol BaÅŸakÅŸehir ile Galatasaray 15 AralÄ±k Cumartesi günü, BeÅŸiktaÅŸ ile Trabzonspor da 16 AralÄ±k Pazar günü karÅŸÄ±laÅŸacak.

Süper Lig'in 16. haftasÄ±nda yapÄ±lacak maçlarÄ±n programÄ± ÅŸöyle:

14 AralÄ±k Cuma:

20.30 Göztepe-Bursaspor (Bornova)

15 AralÄ±k Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)

13.30 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Yeni 4 Eylül)

16.00 Atiker Konyaspor-KasÄ±mpaÅŸa (Konya BüyükÅŸehir Belediye)

19.00 Medipol BaÅŸakÅŸehir-Galatasaray (3. Ä°stanbul BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim)

16 AralÄ±k Pazar:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor (Yeni Malatya)

16.00 Kayserispor-Akhisarspor (BüyükÅŸehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 BeÅŸiktaÅŸ-Trabzonspor (Vodafone Park)

17 AralÄ±k Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-BüyükÅŸehir Belediye Erzurumspor (Ülker) (SPOR SERVÄ°SÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 AralÄ±k 2018 10:20

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