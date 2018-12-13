Ã‡orum, Kars SarÄ±kamÄ±ÅŸ, Van BaÅŸkale ve BahÃ§esaray'da eÄŸitime kar engeli

Ã‡orum ve Van'Ä±n BaÅŸkale ilÃ§esinde kar nedeniyle eÄŸitime bir gÃ¼n ara verildi. BazÄ± bÃ¶lgelerde ise taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim durdu.

Çorum Ä°l Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü yetkililerinden alÄ±nan bilgiye göre, yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle kent merkezindeki tüm okullarda eÄŸitime bir gün süreyle ara verilmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

Merkezde görev yapan engelli ve hamile kamu personellerinin de bir gün süreyle idari izinli sayÄ±lacaklarÄ± öÄŸrenildi.

Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n durumuna göre diÄŸer ilçelerde de okullarÄ±n tatil edilebileceÄŸi belirtildi.

KARS SARIKAMIÅž'TA KÖY OKULLARI VE TAÅžIMALI EÄžÄ°TÄ°ME BÄ°R GÜN ARA VERÄ°LDÄ°

Kars'Ä±n SarÄ±kamÄ±ÅŸ ilçesinde, etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve soÄŸuk hava nedeniyle köy okullarÄ± ile taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim veren okullar bir gün tatil edildi.

Ä°lçe genelinde akÅŸam saatlerinde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle bazÄ± köy yollarÄ± kapandÄ±. Olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle köy okullarÄ± ile taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim veren okullarda eÄŸitime bir gün ara verildi.

Kars Valisi Türker Öksüz, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle SarÄ±kamÄ±ÅŸ ilçesinde köy okullarÄ± ile taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim veren okullarÄ±n tatil edildiÄŸini bildirdi.

VAN BAÅžKALE'DE OKULLAR BÄ°R GÜN TATÄ°L

Van ve çevresinde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle 169 yerleÅŸim yerinin yolu ulaÅŸÄ±ma kapanÄ±rken, BaÅŸkale'de yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle eÄŸitime bugün ara verildi, Bahçesaray'da ise taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim veren bazÄ± okullarÄ±n tatil edildiÄŸi açÄ±klandÄ±.

Van ve çevresinde dün etkili olan soÄŸuk hava, akÅŸam saatlerinden itibaren yerini kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±na bÄ±raktÄ±. KÄ±rsal ve yüksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle 94 mahalle ve 75 mezranÄ±n yolu ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±. Van kent merkezine 110 kilometre uzaklÄ±kta bulunan BaÅŸkale ile yaklaÅŸÄ±k 90 kilometre uzaklÄ±kta bulunan Bahçesaray ilçesinde ise kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± eÄŸitimin aksamasÄ±na neden oldu. Kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 20 santimetreyi bulmasÄ± üzerine BaÅŸkale ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda, Bahçesaray'da da taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim verilen bazÄ± mahallelerde okullar tatil edildi.

Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n, bugün ve yarÄ±n etkisini sürdüreceÄŸi belirtilirken, kapalÄ± olan yollarÄ±n açÄ±lmasÄ± için Van BüyükÅŸehir Belediyesi Yol YapÄ±m BakÄ±m ve OnarÄ±m Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ile karayollarÄ± ekipleri yoÄŸun bir çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

www.evrensel.net