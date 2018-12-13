UyuÅŸturucu operasyonunda 'Youtuber' kardeÅŸler gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Sosyal medya Ã¼zerinden uyuÅŸturucu madde kullanÄ±mÄ±nÄ± teÅŸvik ettiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼lenlere dÃ¶nÃ¼k operasyonda 11 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Sosyal medya üzerinden gençleri uyuÅŸturucu madde kullanmaya teÅŸvik ettikleri ileri sürülen kiÅŸilere yönelik 26 ilde eÅŸ zamanlÄ± düzenlendi. Youtube'da 840 bin takipçisi bulunan Emre ve Erdi K. kardeÅŸler de gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 26 ilde operasyon yapÄ±ldÄ±. Ä°stanbul'da yapÄ±lan operasyonda baÅŸta Fatih ve BeÅŸiktaÅŸ olmak üzere birçok ilçede 16 adrese eÅŸ zamanlÄ± baskÄ±n yapÄ±ldÄ±. YapÄ±lan baskÄ±nlarda 11 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. GözaltÄ±na alÄ±nan ÅŸüpheliler, sosyal medya üzerinden, uyuÅŸturucu veya uyarÄ±cÄ± madde kullanÄ±mÄ±nÄ± alenen özendirme veya bu nitelikte yayÄ±n yapmakla suçlanÄ±yor.

BeÅŸiktaÅŸ Ulus Mahallesi'nde bir adrese yapÄ±lan baskÄ±nda popüler youtuber kardeÅŸler Emre ve Erdi K. gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°ki kardeÅŸin youtube kanalÄ±nda 840 bin takipçisinin olduÄŸu ve gençleri uyuÅŸturucu madde kullanÄ±mÄ±na özendiren video paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulunduklarÄ± iddia edildi. Polis ekiplerinin evde yaptÄ±ÄŸÄ± aramalarÄ±n ardÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±nan Emre ve Erdi K. kardeÅŸler ifadeleri alÄ±nmak üzere emniyete götürüldüler.

Operasyon düzenlenen adreslerden birisi de Fatih oldu. 4 katlÄ± bir binanÄ±n ikinci katÄ±na giren ekipler balkonda ve içeride arama yaptÄ±. (Ä°stanbul/DHA)

'Ezhel' adÄ±yla tanÄ±nan rapÃ§i Sercan Ä°pekÃ§ioÄŸlu tutuklandÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 AralÄ±k 2018 09:43

www.evrensel.net