Åžampiyonlar Ligi'nde 2. tura kalan 16 takÄ±m belirlendi

2018/19 Åžampiyonlar Ligi sezonunda grup maÃ§larÄ± sona erdi ve son 16'ya kalan takÄ±mlar belirlendi.

Åžampiyonlar Ligi'nde grup maçlarÄ± tamamlandÄ±. 2. tura kalan 16 takÄ±m ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek 8 takÄ±m belirlendi.

2. tura kalan takÄ±mlar ÅŸöyle:

Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Barcelona, Tottenham, Paris Saint-Germain, Liverpool, Porto, Schalke 04, Bayern Münih, Ajax, Manchester City, Olympique Lyon, Real Madrid, Roma, Juventus, Manchester United.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek takÄ±mlar ÅŸöyle:

Club Brugge, Inter, Napoli, Galatasaray, Benfica, Shakhtar Donetsk, Viktoria Plzen, Valencia.

EN BAÅžARILI PORTO, EN BAÅžARISIZ AEK

Galatasaray'Ä±n grubunda yer alan Porto, 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlikle 16 puan topladÄ± ve grup aÅŸamasÄ±nÄ±n en baÅŸarÄ±lÄ± takÄ±mÄ± oldu. AEK ise oynadÄ±ÄŸÄ± 6 maçÄ±n tamamÄ±nÄ± kaybederek en baÅŸarÄ±sÄ±z takÄ±m oldu.

EN GOLCÜ PSG, EN AZ GOL YÄ°YEN BORUSSIA DORTMUND

Paris Saint-Germain, attÄ±ÄŸÄ± 17 golle en çok gol atan takÄ±m unvanÄ±nÄ± alÄ±rken, Borussia Dortmund ise 2 gol yedi ve en az gol yiyen takÄ±m oldu.

Bayern Münih'ten Robert Lewandowski attÄ±ÄŸÄ± 8 golle gol krallÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸÄ±nda zirvede yer alÄ±yor. Onu, 5 golle Lionel Messi (Barcelona) takip ediyor.

GALATASARAY 4 PUANDA KALDI

Åžampiyonlar Ligi'nde D grubunda mücadele eden Galatasaray, 1 galibiyet 1 beraberlik 4 yenilgiyle 4 puan topladÄ± ve grubunu 3. tamamladÄ±. Galatasaray, tek galibiyetini Lokomotiv Moskova'ya karÅŸÄ± 3-0'lÄ±k sonuçla aldÄ±.

5 gol atÄ±p 8 gol yiyen sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larda goller Eren Derdiyok 2, Selçuk Ä°nan, Sofiane Feghouli ve Garry Rodrigues'ten geldi. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Åžampiyonlar Ligi rehberi (Gruplar, takÄ±mlar ve maÃ§ takvimi)

Åžampiyonlar Ligiâ€™nin kendi kalesine gol tarihi

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