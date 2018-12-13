ÅžiÅŸli Belediyesi KÃ¼ltÃ¼r Merkezine silahlÄ± saldÄ±rÄ±

ÅžiÅŸli Belediyesi DerviÅŸ EroÄŸlu KÃ¼ltÃ¼r Merkezine kimliÄŸi belirsiz kiÅŸi ya da kiÅŸiler tarafÄ±ndan ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±, binaya toplam 9 mermi isabet etti.

ÅžiÅŸli Belediyesi DerviÅŸ EroÄŸlu Kültür Merkezine kimliÄŸi belirsiz kiÅŸi ya da kiÅŸiler tarafÄ±ndan ateÅŸ açÄ±ldÄ±. BinanÄ±n camlarÄ±na kurÅŸun isabet ederken polis ÅŸüphelilerin yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

Feriköy Mahallesi ÇobanoÄŸlu Sokak'ta bulunan ÅžiÅŸli Belediyesi DerviÅŸ EroÄŸlu Kültür Merkezi ve Nikah Dairesi'ne saat 03:30 sÄ±ralarÄ±nda kimliÄŸi belirsiz kiÅŸi ya da kiÅŸiler tarafÄ±ndan silahla ateÅŸ açÄ±ldÄ±. Güvenlik görevlisinin bina içerisinde bulunduÄŸu sÄ±rada gerçekleÅŸen olayda ölen ya da yaralanan olmadÄ±. Güvenlik görevlisinin polisi aramasÄ±nÄ±n üzerine olay yerine çok sayÄ±da polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, bölgede arama yaptÄ±. Polis ekiplerinin olay yerinin yakÄ±nÄ±nda bulunan bir bahçede yaptÄ±ÄŸÄ± aramada turuncu renkli bir yelek bulundu. Yelek incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Olay yerinde ilk yapÄ±lan incelemede, kültür merkezi binasÄ±nÄ±n otopark giriÅŸinde 3, ana giriÅŸ kapÄ±sÄ±nda ise 6 olmak üzere toplam 9 mermi izi bulundu. Polis olay yerinde bulunan boÅŸ mermi kovanlarÄ±nÄ± da incelenmek üzere emniyete götürdü. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan, bölgede bulunan güvenlik kameralarÄ± tespit edildi. Polis, olay yerini gören kameralara ait görüntüleri alarak saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtiren kiÅŸi ya da kiÅŸilerin yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. (DHA)

FotoÄŸraf: Ertan KÄ±lÄ±ç/DHA

FotoÄŸraf: Ertan KÄ±lÄ±ç/DHA

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