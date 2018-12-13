Ankara'da YÃ¼ksek HÄ±zlÄ± Tren kaza yaptÄ±: 9 Ã¶lÃ¼ 86 yaralÄ±

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek HÄ±zlÄ± Tren (YHT) Yenimahalle ilçesinde kaza yaptÄ±. Kazada 9 kiÅŸi ölürken 86 kiÅŸi de yaralandÄ±. HayatÄ±nÄ± kaybedenlerden 3'ünün makinist olduÄŸu belirtildi.

KazanÄ±n yüksek hÄ±zlÄ± trenin aynÄ± güzergahta yol kontrolü yapan kÄ±lavuz trene çarpmasÄ± sonucu meydana geldiÄŸi açÄ±klandÄ±. BTS eski Genel Sekreteri Ä°shak KocabÄ±yÄ±k, BaÅŸkentray'Ä±n sinyalizasyon sistemi bitmeden seferlere baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek "Sinyalizasyon olsa trenlerin nerede olduÄŸu takip edilebilir" dedi.

UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kazaya dair açÄ±klamasÄ±nda "Kontrol lokomotifinin o rayda olmamasÄ± gerekiyordu" ifadesi kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Kazaya iliÅŸkin 3 TCDD personelinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± açÄ±klandÄ±.

KAZA NASIL YAÅžANDI?

Kaza, saat 06.36'da marÅŸandiz istasyonunda meydana geldi. Ankara'dan Konya'ya gitmek üzere 06.30'da Yüksek HÄ±zlÄ± Tren GarÄ±'ndan hareket eden yüksek hÄ±zlÄ± tren, yol kontrolünden dönen lokomotifle kafa kafaya çarpÄ±ÅŸtÄ±. Kaza sonrasÄ± yüksek hÄ±zlÄ± trenin iki vagonu, 4 dakika sonra raydan çÄ±kÄ±p üst geçidin ayaÄŸÄ±na çarptÄ±. ÇarpmanÄ±n etkisiyle üst geçidin bir bölümü çöktü.

DHA'nÄ±n haberine göre kaza yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada trenin hÄ±zÄ± 80-90 km civarÄ±ndaydÄ±.

FotoÄŸraf: DoÄŸukan KeskinkÄ±lÄ±ç/AA

KAZA SONRASI AÇIKLAMALAR

Ankara ValiliÄŸinden yapÄ±lan ilk açÄ±klamada Konya'ya giden yüksek hÄ±zlÄ± trenin banliyö trenine çarpmasÄ± sonucu, trenin üst geçide çarptÄ±ÄŸÄ± ve üst geçidin çöktüÄŸü açÄ±klandÄ±.

FotoÄŸraf: Ali BalÄ±kçÄ±/AA

ULAÅžTIRMA BAKANLIÄžI: KONTROL LOKOMOTÄ°FÄ°NÄ°N O RAYDA OLMAMASI GEREKÄ°YORDU

Daha sonra UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan açÄ±klamada ise "Yüksek hÄ±zlÄ± tren, yol kontrolü yapan lokomotife çarptÄ±. Kontrol lokomotifinin o rayda olmamasÄ± gerekiyordu. ÇarpÄ±ÅŸma sonrasÄ± tren raydan çÄ±karak üst geçide çarptÄ±. ÇarpmanÄ±n etkisiyle üst geçit trenin üstüne çöktü" denildi.

FotoÄŸraf: DHA

Bu açÄ±klamadan sonra Ankara Valisi Åžahin, tren kazasÄ±nÄ±n Yüksek HÄ±zlÄ± Tren'in aynÄ± güzergahta yol kontrolü yapan kÄ±lavuz trene çarpmasÄ± sonucu meydana geldiÄŸini duyurdu.

ULAÅžTIRMA BAKANI: ENKAZ ALTINDA KÄ°MSE YOK

UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Mehmet Cahit Turhan, 3'ü makinist 9 kiÅŸinin öldüÄŸünü açÄ±kladÄ±.

Turhan, tren kazasÄ±nÄ±n olduÄŸu yerde yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Saat: 06:30'da Ankara GarÄ±'ndan Konya'ya hareket eden trenimiz saat: 06:36 sularÄ±nda Yenimahalle ilçemiz Motor Ä°stasyonu civarÄ±nda yol kontrolünden dönen lokomotifimiz ile kafa kafa çarpÄ±ÅŸarak elim bir kaza meydana gelmiÅŸtir. Kaza yerinde saat 10:00 itibariyle yapÄ±lan tespitlerde 3 makinist arkadaÅŸÄ±mÄ±z, 5 yolcumuz hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸtir. Hastaneye 48 yolcu sevk edilmiÅŸ bunlardan biri de hastanede maalesef hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸtir. Toplam 9 vatandaÅŸmÄ±z ÅŸu anda bu kaza sonucunda hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸtir. OlayÄ±n nedeni ile ilgili gerekli araÅŸtÄ±rma ve inceleme çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Ölen vatandaÅŸlarÄ±mza Allah'tan rahmet diliyorum. Hastanelerde tedavi görenlere de acil ÅŸifalar diliyorum" diye konuÅŸtu. Bakan Turhan, enkaz altÄ±nda yaralÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, kazada yaralananlardan 34'ünün tedavisine hastanede devam edildiÄŸini, yaralÄ±lardan 2'sinin durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

ERDOÄžAN'DAN 'TÜM BÄ°RÄ°MLERÄ°N SEFERBER EDÄ°LMESÄ°' TALÄ°MATI

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Cahit Turhan ve Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu'dan bilgi aldÄ±ÄŸÄ±, olayla ilgili "tüm birimlerin seferber edilmesini istediÄŸi" belirtildi.

BAÅžSAVCILIK: 3 KÄ°ÅžÄ° GÖZALTINDA

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, yüksek hÄ±zlÄ± trenin seyir halindeyken aynÄ± istikametten gelmekte olan kÄ±lavuz lokomotifi ile çarpÄ±ÅŸmasÄ± sonucunda 9 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, 86 açÄ±klama kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. OlayÄ±n incelenmesi için 3 cumhuriyet savcÄ±sÄ±nÄ±n görevlendirildiÄŸi belirtilen açÄ±klamada, hayatÄ±nÄ± kaybedenlerden ikisinin yüksek hÄ±zlÄ± tren, birinin de kÄ±lavuz treni makinisti, 6 kiÅŸinin ise yolcu olduÄŸu açÄ±klandÄ±. HayatÄ±nÄ± kaybedenlerin muayene ve otopsi iÅŸlemlerinin tamamlandÄ±ÄŸÄ± ifade edilen açÄ±klamada, “SoruÅŸturma kapsamÄ±nda ilk belirlemelere göre olayÄ±n meydana geliÅŸinde kusurlu bulunduÄŸu tespit edilen kontrolör E.E.E., tren teÅŸkil memuru (makasçÄ±) O.Y. ve tren hareket memuru S.Y. haklarÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verilmiÅŸ olup bu ÅŸüpheliler bakÄ±mÄ±ndan ve tüm yönleriyle soruÅŸturma devam olunmaktadÄ±r” denildi

ADALET BAKANI GÜL: KASIT VARSA TAKÄ°P EDÄ°LECEK

Adalet BakanÄ± Abdulhamit Gül, Ankara'daki tren kazasÄ±yla ilgili "Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gerekli adli soruÅŸturmayÄ± titizlikle takip edecek, görevlendirdiÄŸi savcÄ±lar marifetiyle bütün delilleri, bilgileri, bulgularÄ± dikkate alarak, bu konuda ihmal, kusur, kasÄ±t, bir eksiklik olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sonuna kadar takip edecektir." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

'SÄ°NYALÄ°ZASYON OLMADAN HÄ°ZMETE AÇILDI'

BirleÅŸik TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±k ÇalÄ±ÅŸanlarÄ± SendikasÄ± (BTS) eski Genel Sekreteri Ä°shak KocabÄ±yÄ±k, KayaÅŸ-Sincan arasÄ±nda hizmet veren BaÅŸkentray'Ä±n 12 Nisan 2018'de açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±. BaÅŸkentray'Ä±n sinyalizasyon sistemi bitmeden seferlerine baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten KocabÄ±yÄ±k, trenlerin trafiÄŸinin elektrikli sinyallerle merkezden idaresi sisteminin (TSÄ°) deÄŸil, trenlerin trafiÄŸinin merkezden telefonla idaresi (TMÄ°) sisteminin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Sinyalizasyon olsa trenlerin nerede olduÄŸunun Ä±ÅŸÄ±klÄ± panelden takip edilebileceÄŸini belirten KocabÄ±yÄ±k, “Ancak TMÄ°'de telefonla ulaÅŸabilirsiniz. Ankara-Sincan arasÄ±nda olduÄŸunu öÄŸrenirsiniz ama tam olarak nerede olduÄŸu belli deÄŸildir” dedi.

'POPÜLÄ°ST POLÄ°TÄ°KALAR SONUCU HAT TESLÄ°MÄ° ERKEN ÅžEKÄ°LDE YAPILDI'

BirleÅŸik TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±k ÇalÄ±ÅŸanlarÄ± SendikasÄ± Ankara Åžube BaÅŸkanÄ± Ä°smail Özdemir ise soL'a yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada hattÄ±n sinyalizasyon sistemi bitmeden açÄ±lmasÄ±nÄ± 24 Haziran seçimleri nedeniyle iktidarÄ±n propaganda yapma hevesine baÄŸladÄ±.

Özdemir'in açÄ±klamasÄ± ÅŸöyle: "Hat sayÄ±sÄ± eksik geliyordu, 3 hat vardÄ±, '5'e çÄ±karalÄ±m' dediler. 2016'nÄ±n Temmuz ayÄ±nda tren iÅŸletmeciliÄŸine kapatÄ±ldÄ± hat, 2018'in Nisan ayÄ±nda, iki yÄ±llÄ±k sürenin bitmesi beklenmeden erken açÄ±ldÄ±. Bunun nedeni de Haziran seçimlerinin gelmesiydi, yani popülist ÅŸekilde açÄ±lÄ±ÅŸ yaptÄ±. RaylarÄ±n döÅŸenmesiyle hat bitti denildi. Sinyalizasyon bitmemiÅŸti. Bu kadar yoÄŸun iÅŸletmeciliÄŸin olduÄŸu yerde sinyalizasyon sisteminin bitmesi gerekiyordu. Popülist politikalar sonucu hat teslimi erken ÅŸekilde ve geçici olarak yapÄ±ldÄ±" ifadelerini kullandÄ±.

MISRA ÖZ SEL: Ä°STÄ°FA EDÄ°N

Temmuz ayÄ±nda Çorlu'da 25 kiÅŸinin öldüÄŸü tren kazasÄ±nda oÄŸlunu kaybeden MÄ±sra Öz Sel, kazaya dair yaptÄ±ÄŸÄ± Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada yetkililere istifa çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±: "ArtÄ±k ölen vatandaÅŸlarÄ±nÄ±za Allah’tan rahmet dilemeyin! 5 aydÄ±r 'baÅŸka can yanmasÄ±n' diye kendimizi paraladÄ±k! KapatÄ±n yönetemediÄŸiniz kurumlarÄ±! Ä°stifa edin! Binmeyin ÅŸu trenlere! Yönetemiyorlar!!!! Åžimdi suçlu kim!?!?" dedi.

MÄ±sra Öz Sel, TCDD Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ä°sa ApaydÄ±n'a da Ä°n o koltuktan" diye seslendi.

TCDD BAÅžKANI'NIN TWITTER HESABI KÄ°LÄ°TLÄ°

Ä°sa ApaydÄ±n'Ä±n ise Twitter hesabÄ±nÄ± kilitlediÄŸi görüldü. ApaydÄ±n daha önce de MÄ±sra Öz Sel'i engellemiÅŸti.

TCDD BaÅŸkanÄ± ve dÃ¶nemin bakanÄ±, oÄŸlunu kaybeden anneyi engelledi

Gazeteci Mustafa HoÅŸ, Ä°sa ApaydÄ±n'Ä±n geçen hafta TBMM'deki KÄ°T Komisyonu'nda "HÄ±zlÄ± tren hatlarÄ±mÄ±zÄ±n tamamÄ± 24 saat kameralarla kontrol ediliyor.buralar kamera kontrolü, merkezden kontrol edildiÄŸi gibi hat boyu da görevli pereonellerimiz var” dediÄŸini hatÄ±rlattÄ±.

geçen hafta tcdd genel müdürü isa apaydÄ±n kit komisyonu’da konuÅŸtu. bakÄ±n orada ne diyor. “hÄ±zlÄ± tren hatlarÄ±mÄ±zÄ±n tamamÄ± 24 saat kameralarla kontrol ediliyor.buralar kamera kontrolü, merkezden kontrol edildiÄŸi gibi hat boyu da görevli pereonellerimiz var” pic.twitter.com/UUQ0IzhRcz — mustafahos (@mustafahos) 13 AralÄ±k 2018

ESKÄ° REKTÖR YARDIMCISI ALBAYRAK YAÅžAMINI YÄ°TÄ°RDÄ°

Ankara Üniversitesi eski rektör yardÄ±mcÄ±larÄ±ndan Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü ÖÄŸretim Üyesi Prof. Dr. Berahitdin Albayrak, kazada yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenler arasÄ±nda yer alÄ±yor.

Ankara Üniversitesinin internet sitesinde tren kazasÄ±na iliÅŸkin baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.

Mesajda, "Üniversitemiz önceki rektör yardÄ±mcÄ±larÄ±ndan Fen Fakültesi ÖÄŸretim Üyesi Prof. Dr. Berahitdin Albayrak'Ä± (53) gerçekleÅŸen elim tren kazasÄ±nda kaybetmiÅŸ olmanÄ±n derin üzüntüsünü yaÅŸÄ±yoruz. Tren kazasÄ±nda vefat eden diÄŸer vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z ile birlikte hocamÄ±za Allah'tan rahmet, ailesine, yakÄ±nlarÄ±na ve tüm Ankara Üniversitesi camiasÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±, yaralÄ±lara acil ÅŸifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

HDP ADAY ADAYI HAYATINI KAYBETTÄ°

FotoÄŸraf: DHA

Kazada yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin arasÄ±nda Urfa’nÄ±n Bozova ilçesinde HDP Belediye BaÅŸkan aday adayÄ± olan Yusuf Yetim’in (53) de bulunduÄŸu öÄŸrenildi.

BaÅŸbakanlÄ±k ÖzelleÅŸtirme Ä°daresinde uzman olarak görev yapan Yetim'in cenazesinin otopsi iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan Ankara'ya giden yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan teslim alÄ±narak memleketi Urfa’ya getirileceÄŸi kaydedildi.

KONYA-ANKARA SEFERÄ° Ä°PTAL EDÄ°LDÄ°

Ankara'da Konya seferini yapan yüksek hÄ±zlÄ± trenin kaza yapmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 09.15'te Konya'dan Ankara'ya yapÄ±lacak yüksek hÄ±zlÄ± tren seferi iptal edildi.

Ankara'daki kazaya karÄ±ÅŸan trenin Konya'dan karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olan saat 06.30'daki yüksek hÄ±zlÄ± trenin ise PolatlÄ±'ya kadar gidebildiÄŸi öÄŸrenildi. Gün içerisindeki diÄŸer seferlerin de kaza bölgesindeki duruma göre deÄŸerlendirileceÄŸi belirtildi. (HABER MERKEZÄ°)

Ã‡orlu'da yolcu treni devrildi: 25 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

TÃ¼rkiye'de gerÃ§ekleÅŸen Ã¶lÃ¼mlÃ¼ tren kazalarÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 AralÄ±k 2018 15:41

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