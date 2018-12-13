Ankara'da YÃ¼ksek HÄ±zlÄ± Tren kaza yaptÄ±: 9 Ã¶lÃ¼ 47 yaralÄ±

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek HÄ±zlÄ± Tren (YHT) Yenimahalle ilçesinde kaza yaptÄ±. Kazada 9 kiÅŸi ölürken 47 kiÅŸi de yaralandÄ±. HayatÄ±nÄ± kaybedenlerden 3'ünün makinist olduÄŸu belirtildi. KazanÄ±n yüksek hÄ±zlÄ± trenin aynÄ± güzergahta yol kontrolü yapan kÄ±lavuz trene çarpmasÄ± sonucu meydana geldiÄŸi açÄ±klandÄ±. BTS eski Genel Sekreteri Ä°shak KocabÄ±yÄ±k, BaÅŸkentray'Ä±n sinyalizasyon sistemi bitmeden seferlere baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek "Sinyalizasyon olsa trenlerin nerede olduÄŸu takip edilebilir" dedi. UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kazaya dair açÄ±klamasÄ±nda "Kontrol lokomotifinin o rayda olmamasÄ± gerekiyordu" ifadesi kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

KAZA NASIL OLDU?

Kaza, saat 06.36'da marÅŸandiz istasyonunda meydana geldi. Ankara'dan Konya'ya gitmek üzere 06.30'da Yüksek HÄ±zlÄ± Tren GarÄ±'ndan hareket eden yüksek hÄ±zlÄ± tren, yol kontrolünden dönen lokomotifle kafa kafaya çarpÄ±ÅŸtÄ±. Kaza sonrasÄ± yüksek hÄ±zlÄ± trenin iki vagonu, 4 dakika sonra raydan çÄ±kÄ±p üst geçidin ayaÄŸÄ±na çarptÄ±. ÇarpmanÄ±n etkisiyle üst geçidin bir bölümü çöktü.

DHA'nÄ±n haberine göre kaza yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada trenin hÄ±zÄ± 80-90 km civarÄ±ndaydÄ±.

FotoÄŸraf: DoÄŸukan KeskinkÄ±lÄ±ç/AA

KAZA SONRASI AÇIKLAMALAR

Ankara ValiliÄŸinden yapÄ±lan ilk açÄ±klamada Konya'ya giden yüksek hÄ±zlÄ± trenin banliyö trenine çarpmasÄ± sonucu, trenin üst geçide çarptÄ±ÄŸÄ± ve üst geçidin çöktüÄŸü açÄ±klandÄ±.

FotoÄŸraf: Ali BalÄ±kçÄ±/AA

ULAÅžTIRMA BAKANLIÄžI: KONTROL LOKOMOTÄ°FÄ°NÄ°N O RAYDA OLMAMASI GEREKÄ°YORDU

Daha sonra UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan açÄ±klamada ise "Yüksek hÄ±zlÄ± tren, yol kontrolü yapan lokomotife çarptÄ±. Kontrol lokomotifinin o rayda olmamasÄ± gerekiyordu. ÇarpÄ±ÅŸma sonrasÄ± tren raydan çÄ±karak üst geçide çarptÄ±. ÇarpmanÄ±n etkisiyle üst geçit trenin üstüne çöktü" denildi.

FotoÄŸraf: DHA

Bu açÄ±klamadan sonra Ankara Valisi Åžahin, tren kazasÄ±nÄ±n Yüksek HÄ±zlÄ± Tren'in aynÄ± güzergahta yol kontrolü yapan kÄ±lavuz trene çarpmasÄ± sonucu meydana geldiÄŸini duyurdu.

UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Mehmet Cahit Turhan, 3'ü makinist 9 kiÅŸinin öldüÄŸünü, 47 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Turhan, tren kazasÄ±nÄ±n olduÄŸu yerde yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Saat: 06:30'da Ankara GarÄ±'ndan Konya'ya hareket eden trenimiz saat: 06:36 sularÄ±nda Yenimahalle ilçemiz Motor Ä°stasyonu civarÄ±nda yol kontrolünden dönen lokomotifimiz ile kafa kafa çarpÄ±ÅŸarak elim bir kaza meydana gelmiÅŸtir. Kaza yerinde saat 10:00 itibariyle yapÄ±lan tespitlerde 3 makinist arkadaÅŸÄ±mÄ±z, 5 yolcumuz hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸtir. Hastaneye 48 yolcu sevk edilmiÅŸ bunlardan biri de hastanede maalesef hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸtir. Toplam 9 vatandaÅŸmÄ±z ÅŸu anda bu kaza sonucunda hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸtir. OlayÄ±n nedeni ile ilgili gerekli araÅŸtÄ±rma ve inceleme çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Ölen vatandaÅŸlarÄ±mza Allah'tan rahmet diliyorum. Hastanelerde tedavi görenlere de acil ÅŸifalar diliyorum" diye konuÅŸtu.

Bakan Turhan, enkaz altÄ±nda yaralÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

'SÄ°NYALÄ°ZASYON OLMADAN HÄ°ZMETE AÇILDI'

BirleÅŸik TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±k ÇalÄ±ÅŸanlarÄ± SendikasÄ± (BTS) eski Genel Sekreteri Ä°shak KocabÄ±yÄ±k, KayaÅŸ-Sincan arasÄ±nda hizmet veren BaÅŸkentray'Ä±n 12 Nisan 2018'de açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±. BaÅŸkentray'Ä±n sinyalizasyon sistemi bitmeden seferlerine baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten KocabÄ±yÄ±k, trenlerin trafiÄŸinin elektrikli sinyallerle merkezden idaresi sisteminin (TSÄ°) deÄŸil, trenlerin trafiÄŸinin merkezden telefonla idaresi (TMÄ°) sisteminin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Sinyalizasyon olsa trenlerin nerede olduÄŸunun Ä±ÅŸÄ±klÄ± panelden takip edilebileceÄŸini belirten KocabÄ±yÄ±k, “Ancak TMÄ°'de telefonla ulaÅŸabilirsiniz. Ankara-Sincan arasÄ±nda olduÄŸunu öÄŸrenirsiniz ama tam olarak nerede olduÄŸu belli deÄŸildir” dedi.

KONYA-ANKARA SEFERÄ° Ä°PTAL EDÄ°LDÄ°

Ankara'da Konya seferini yapan yüksek hÄ±zlÄ± trenin kaza yapmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 09.15'te Konya'dan Ankara'ya yapÄ±lacak yüksek hÄ±zlÄ± tren seferi iptal edildi.

Ankara'daki kazaya karÄ±ÅŸan trenin Konya'dan karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olan saat 06.30'daki yüksek hÄ±zlÄ± trenin ise PolatlÄ±'ya kadar gidebildiÄŸi öÄŸrenildi. Gün içerisindeki diÄŸer seferlerin de kaza bölgesindeki duruma göre deÄŸerlendirileceÄŸi belirtildi. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 AralÄ±k 2018 11:33

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