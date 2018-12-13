Ankara'da YÃ¼ksek HÄ±zlÄ± Tren kaza yaptÄ±: 4 Ã¶lÃ¼ 43 yaralÄ±

Ankara-Konya seferini yapan YÃ¼ksek HÄ±zlÄ± Tren kaza yaptÄ±, 4 kiÅŸi Ã¶lÃ¼rken 43 kiÅŸi de yaralandÄ±.

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek HÄ±zlÄ± Tren (YHT) Yenimahalle ilçesinde kaza yaptÄ±. Kazada 4 kiÅŸi ölürken 43 kiÅŸi de yaralandÄ±.

KazanÄ±n nasÄ±l gerçekleÅŸtiÄŸine iliÅŸkin resmi kurumlardan farklÄ± açÄ±klamalar yapÄ±ldÄ±.

Ankara ValiliÄŸinden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre Konya'ya giden yüksek hÄ±zlÄ± trenin banliyö trenine çarpmasÄ± sonucu, tren üst geçide çarptÄ± ve üst geçit çöktü.

Daha sonra UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan açÄ±klamada ise "Yüksek hÄ±zlÄ± tren, yol kontrolü yapan lokomotife çarptÄ±. Kontrol lokomotifinin o rayda olmamasÄ± gerekiyordu" denildi.

Kaza sonrasÄ± üst geçidin bir kÄ±smÄ± iki vagonun üstüne göçerken bazÄ± vagonlar da devrildi.

Olay sonrasÄ± yaralanan çok sayÄ±da yolcuya 112 Acil Servis, itfaiye ve UMKE ekiplerince müdahalede bulunuldu.

YaralÄ±lar ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edilirken olay yerinde kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor. (Ankara/AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 AralÄ±k 2018 08:31

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