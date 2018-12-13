Netanyahu, Suudi Arabistan'Ä± savundu: YaÅŸananlar korkunÃ§ amaâ€¦

Netanyahu, KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetinde Suudi Arabistan'Ä± savundu: YaÅŸananlar korkunÃ§â€¦ Ama Suudi Arabistan'da istikrar bozulursa tÃ¼m dÃ¼nyada istikrar bozulur.

Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu, Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetine iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Ä°stanbul'da yaÅŸananlar korkunç. Her ülke bu konuyla ilgili ne yapacaÄŸÄ±na karar vermeli ama Suudi Arabistan'da istikrar bozulursa sadece OrtadoÄŸu'da deÄŸil tüm dünyada istikrar bozulur" diyerek Suudi Arabistan'a desteÄŸini yineledi.

Ä°srail BasÄ±n Ofisinin yabancÄ± basÄ±n mensuplarÄ± için düzenlediÄŸi yeni yÄ±l buluÅŸmasÄ±nda konuÅŸan Netanyahu, gündeme iliÅŸkin konularda açÄ±klamalarda bulundu.

Netanyahu, Ä°ran'Ä± Suriye'ye Ä°srail'in tamamÄ±nÄ± vurabilecek kapasiteye sahip füzeleri getirmeye çalÄ±ÅŸmakla suçlarken, Tahran yönetiminin Ä°srail'i yok etmek istediÄŸini iddia etti.

Ä°srail ordusunun ÅŸu anda dünyada Ä°ran güçlerine karÅŸÄ± koyan tek ordu olduÄŸunu savunan Netanyahu, "Bizim politikamÄ±z kötü ÅŸeyleri ufakken durdurmak üzerine kurulu. Ä°ran ile Suriye'de doÄŸrudan mücadele edeceÄŸiz. Kendimizi korumak için ne gerekiyorsa yapacaÄŸÄ±z" ifadelerini kullandÄ±.

Bir gazetecinin, 2 Ekim'de ülkesinin Ä°stanbul konsolosluÄŸunda öldürülen Suudi gazeteci KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetine yönelik sorusuna cevap veren Netanyahu, "Ä°stanbul'da yaÅŸananlar korkunç. Her ülke bu konuyla ilgili ne yapacaÄŸÄ±na karar vermeli ama Suudi Arabistan'da istikrar bozulursa sadece OrtadoÄŸu'da deÄŸil tüm dünyada istikrar bozulur" diyerek Suudi Arabistan'Ä± savundu.

Netanyahu, 2 KasÄ±m'da "Balkan Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi" için geldiÄŸi Bulgaristan'Ä±n Varna kentinde KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetiyle ilgili ilk kez konuÅŸmuÅŸ ve benzer ifadelerle Suudi Arabistan'Ä± savunmuÅŸtu. Ä°srail BaÅŸbakanÄ±, "Ä°stanbul'daki konsoloslukta yaÅŸananlar korkunç ama Suudi Arabistan'Ä±n da istikrarÄ± devam etmeli" demiÅŸti. (Kudüs/AA)

Time dergisinin 'yÄ±lÄ±n kiÅŸisi' unvanÄ± KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n oldu

KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayeti: 'Suudi Arabistan BaÅŸkonsolosu da suÃ§un ortaÄŸÄ±'

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 AralÄ±k 2018 01:16

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