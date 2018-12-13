UluslararasÄ± Af Ã–rgÃ¼tÃ¼â€™nÃ¼n â€˜BÃ¼yÃ¼k Resimâ€™ sergisi aÃ§Ä±ldÄ±

UluslararasÄ± Af Ã–rgÃ¼tÃ¼ TÃ¼rkiye Åžubesi, Ä°nsan HaklarÄ± Evrensel Beyannamesiâ€™nin 70. yÄ±lÄ±nÄ± kutlamak ve onurlandÄ±rmak iÃ§in â€˜BÃ¼yÃ¼k Resimâ€™ sergisi aÃ§tÄ±.

UluslararasÄ± Af Örgütü (UAÖ) Türkiye Åžubesi’nin, Ä°nsan HaklarÄ± Evrensel Beyannamesi’nin 70. yÄ±lÄ±nÄ± kutlamak ve onurlandÄ±rmak için düzenlediÄŸi ‘Büyük Resim’ sergisinin açÄ±lÄ±ÅŸ resepsiyonu, Ä°stanbul Depo gerçekleÅŸti.

UluslararasÄ± Af Örgütü’nün, eylül ayÄ±nda baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± “HaklarÄ±mÄ±z 70 YaÅŸÄ±nda” kampanyasÄ± çerçevesinde düzenlediÄŸi ‘Büyük Resim’ isimli sergide 26 sanatçÄ±nÄ±n eseri yer alÄ±yor. Resim, video art, illüstrasyon, heykel ve kolaj tarzÄ± eserlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± sergide; sanatçÄ±larÄ±n, Ä°nsan HaklarÄ± Evrensel Beyannamesi’nin insan hayatÄ±na ne kadar dokunduÄŸu, günlük hayata ne kadar iÅŸlediÄŸi ve haklarÄ± elinden alÄ±nanlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± travmalar gibi konular üzerinden ürettiÄŸi pek çok eser sergilendi.

FotoÄŸraf: Cansu PiÅŸkin/EVRENSEL

UAÖ Türkiye Strateji ve AraÅŸtÄ±rma Yöneticisi Andrew Gardner, Ä°nsan HaklarÄ± Evrensel Beyannamesi’nin 70. yÄ±lÄ± kapsamÄ±nda birçok etkinlik düzenlediklerini söyledi. ‘Büyük Resim’ sergisinin sanat ve insan hakkÄ± iliÅŸkisini anlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Gardner, “Sergi, bu kara günlerde güzel bir dayanÄ±ÅŸma etkinliÄŸi oldu” dedi.

FotoÄŸraf: Cansu PiÅŸkin/EVRENSEL

‘DÜNYA GENELÄ°NDE KARA GÜNLER YAÅžIYORUZ’

Ä°nsan haklarÄ± açÄ±sÄ±ndan dünyada ve Türkiye’de çok kötü günler yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Gardner, “Hak ihlalleri konusunda Türkiye’deki geriye gidiÅŸ OHAL’den dolayÄ± son 2 sene olarak düÅŸünülüyor. Fakat aslÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 5 senedir kötü muamele, iÅŸkence, sivil toplumun durumu, ifade özgürlüÄŸüne çeÅŸitli saldÄ±rÄ±lar açÄ±sÄ±ndan maalesef geriye gidiÅŸ vardÄ±. Tabii ki umutlu olmak lazÄ±m ama umutlu olmak zor. Ä°nsan haklarÄ± konusundaki geriye gidiÅŸ sadece Türkiye’ye özel bir durum deÄŸil tabii ki. Avrupa’ya baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman da ciddi bir geriye gidiÅŸ var. Dünya çapÄ±ndan insan haklarÄ± prensiplerini destekleyen hükümetler artÄ±k sessiz kalÄ±yorlar ya da evrensel insan haklarÄ± ilkelerine direkt saldÄ±rÄ±yorlar. Sadece Türkiye’de deÄŸil dünya genelinde kara günler yaÅŸÄ±yoruz. Böyle günlerde bu tür etkinlikler daha da önem kazanÄ±yor.” diye konuÅŸtu.

FotoÄŸraf: Cansu PiÅŸkin/EVRENSEL

Gardner, UAÖ’nün 70. yÄ±l kapsamÄ±nda cumartesi günü bir panel etkinliÄŸi düzenleyeceÄŸini söyledi.

‘SANATÇILAR BEYANNAMENÄ°N HÄ°SSETTÄ°RDÄ°KLERÄ°NÄ° ÇÄ°ZDÄ°’

Ruhat Sena AkÅŸener. FotoÄŸraf: Cansu PiÅŸkin/EVRENSEL

UluslararasÄ± Af Örgütü Türkiye Kampanyalar ve Savunuculuk Direktörü Ruhat Sena AkÅŸener de ‘Büyük Resim’ sergisi ile Ä°nsan HaklarÄ± Evrensel Beyannamesi’nin 70. yÄ±lÄ±nÄ± onurlandÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti. Af Örgütü için beyannamenin özel bir yeri olduÄŸunu belirten AkÅŸener, “Çünkü Evrensel Beyanname UluslararasÄ± Af Örgütü’nün tamamen dayanak aldÄ±ÄŸÄ± belge” dedi.

Sergide tutuklu gazeteci Zehra DoÄŸan’Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 26 sanatçÄ±nÄ±n eserinin bulunduÄŸunu belirten AkÅŸener, “SanatçÄ±lar Ä°nsan HaklarÄ± Evrensel Beyannamesi’nin onlara hissettirdiklerini eserlerine yansÄ±ttÄ±” diye konuÅŸtu.

SERGÄ°DE ESERLERÄ°YLE YER ALAN SANATÇILAR

FotoÄŸraf: Cansu PiÅŸkin/EVRENSEL

Sergide eserleriyle yer alan sanatçÄ±larÄ±n isimleri ÅŸöyle: AslÄ± Alpar, Arzu YayÄ±ntaÅŸ, BaÅŸak Bugay, Berrin SimavlÄ±oÄŸlu, Bengü Karaduman, CandaÅŸ ÅžiÅŸman, Cansu Gürsu, ÇaÄŸrÄ± Saray, Ethem Onur Bilgiç, FatoÅŸ Ä°rwen, GümüÅŸ ÖzdeÅŸ, Hakan Gürsoytrak, Halil Yavuz Ertürk, Kemal Gökhan Gürses, Lamia Karaali, Memet Güreli, Murat BaÅŸol, Nalan YÄ±rtmaç, Nermin Er, Neriman Polat, NazÄ±m DikbaÅŸ, Sevil Tunaboylu, OÄŸuz Demir, Tan Cemal Genç, Zehra DoÄŸan, ZULAL.

Sergi, 30 AralÄ±k’a kadar Ä°stanbul Depo’da pazartesi hariç her gün 11:00 ile 19:00 saatleri arasÄ±nda ziyaretçilere açÄ±k olacak. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Ä°HD ve TÄ°HV'den Ä°nsan HaklarÄ± HaftasÄ± kokteyli

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 AralÄ±k 2018 00:54

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