FotoÄŸraf: DHA
Cengiz Holding binasÄ±nÄ±n bahÃ§e duvarÄ±nda el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± bulundu
Ä°stanbul ÃœskÃ¼dar'daki Cengiz Holding binasÄ±nÄ±n bahÃ§e duvarÄ±ndaki demir korkuluklarda el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± bulundu.
Ä°stanbul Üsküdar’Ä±n KÄ±sÄ±klÄ± Mahallesi'nde bulunan Cengiz Holding binasÄ± çevresinde, ihbar üzerine bomba arama çalÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±. Bina etrafÄ±ndaki sokaÄŸÄ± yaya ve araç trafiÄŸine kapatan polis, holdingin bahçe duvarÄ±nÄ±n demir korkuluklarÄ±nda el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± (EYP) bulundu.
AlÄ±nan bilgiye göre, Altunizade Mahallesi Ä°nci ÇÄ±kmazÄ± Sokak üzerinde bulunan Cengiz Holding'in bahçe duvarÄ±nda ÅŸüpheli paket görüldü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Bomba imha uzmanÄ± ekiplerin yaptÄ±ÄŸÄ± incelemede, ÅŸüpheli paketin düÅŸük etkili EYP olduÄŸu belirlendi.
Fitil ateÅŸlemeli parça tesirli el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n üzerinde herhangi bir not bulunmadÄ±ÄŸÄ±, ÅŸüphelilerin tespiti için çevredeki güvenlik kamera görüntülerinin incelendiÄŸi bildirildi. (HABER MERKEZÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 AralÄ±k 2018 23:45