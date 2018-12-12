Ä°talyan hÃ¼kÃ¼meti bÃ¼tÃ§e krizinde AB'ye yeni teklif sundu

Avrupa BirliÄŸi Komisyonu BaÅŸkanÄ± Jean Claude Juncker, 'Ä°yi ilerleme kaydedildi. Komisyon ÅŸimdi Ä°talya'dan gelen teklifi deÄŸerlendirecek' dedi.

Ä°talyan hükümeti, Avrupa BirliÄŸi (AB) ile krize yol açan 2019 bütçesiyle ilgili yürütülen müzakerelerde yeni bir teklif sundu.

Ä°talya BaÅŸbakanÄ± Giuseppe Conte, 2019 bütçesinde yaptÄ±klarÄ± düzenlemelerle ilgili Brüksel'e giderek AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Jean Claude Juncker ile görüÅŸtü. Conte, Juncker ile görüÅŸmesinin ardÄ±ndan gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Çok ihtiyatlÄ± davrandÄ±k ve bazÄ± finansman kaynaklarÄ±nÄ± tekrar elde ettik. Ve bu kaynaklarÄ± ÅŸimdi yürüttüÄŸümüz müzakerelerde kullanÄ±yoruz. Bütçe açÄ±ÄŸÄ±nÄ± yüzde 2,4'ten yüzde 2,04'e indirdik" dedi.

AB ile yürüttükleri müzakere masasÄ±na bir teklif koyduklarÄ±nÄ± savunan Conte, "Görevlerini yerine getiren, aynÄ± zamanda aklÄ±selim bir hükümetiz. KararlarÄ±mÄ±z açÄ±kladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tarihlerde yürürlüÄŸe girecek. ÇalÄ±ÅŸmalara devam edeceÄŸiz. Daha geniÅŸ kapsamlÄ± bir uzlaÅŸÄ± elbette ki iyi olur" deÄŸerlendirmesinde bulundu.

AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Juncker de "Ä°yi ilerleme kaydedildi. Bugünkü görüÅŸme 2019 bütçesiyle ilgili diyaloÄŸun bir parçasÄ±. Komisyon ÅŸimdi Ä°talya'dan gelen teklifi deÄŸerlendirecek." dedi.

Komisyon sözcüleri de çalÄ±ÅŸmalarÄ±n birkaç gün alacaÄŸÄ±nÄ± ve sonrasÄ±nda Ä°talya'nÄ±n bilgisine sunulacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Ä°talya'da hükümet, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Lig partisi ve sistem karÅŸÄ±tÄ± olduÄŸunu savunan 5 YÄ±ldÄ±z Hareketi'nden (M5S) oluÅŸuyor. AB, 2019 yÄ±lÄ±nda bütçe açÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸürmeyle ilgili kemer sÄ±kma politikalarÄ± uygulanmasÄ±nda Ä±srar ediyor. (Madrid/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 AralÄ±k 2018 22:52

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