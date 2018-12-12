TÃ¼rkiye, 2018'de Google'da en Ã§ok 'Dolar'Ä± aradÄ±

FotoÄŸraf: Pixabay

TÃ¼rkiye, 2018'de Google'da en Ã§ok 'Dolar'Ä± aradÄ±

    • 12 AralÄ±k 2018 22:06

    TÃ¼rkiyeli internet kullanÄ±cÄ±larÄ±, 2018'de Google'da en Ã§ok 'Dolar'Ä± ve 'Soy AÄŸacÄ±'nÄ± aradÄ±.

    Google, Türkiye’de 2018’in en çok aranan kelimelerini açÄ±kladÄ±. Türkiye’de 2018’de arama ÅŸampiyonu “Dolar” kelimesi oldu. Ä°kinci ise e-devletin soy aÄŸacÄ± uygulamasÄ± yer aldÄ±.

    GENEL ARAMA SONUÇLARI

    SÄ±ralama ÅŸöyle:

    1. 1) Dolar
    2. 2) Soy AÄŸacÄ± – e-devlet
    3. 3) Dünya KupasÄ±
    4. 4) e-müfredat
    5. 5) Seçim SonuçlarÄ±
    6. 6) Bedelli Askerlik
    7. 7) YeÅŸil UzaylÄ±.  

    EN ÇOK ARANAN Ä°SÄ°MLER

    Türkiye’de 2018’de en çok aranÄ±lan kiÅŸi ise Mina BaÅŸaran olarak açÄ±klandÄ±.

    En çok aranan isimler listesi ÅŸöyle:

    1. 1) Mina BaÅŸaran
    2. 2) Arda Öziri
    3. 3) Ali Koç
    4. 4) Münir Özkul
    5. 5) Cenk Tosun
    6. 6) Timuçin Esen
    7. 7) Muhterem Nur

    KÜRESEL ÇAPTA EN ÇOK 'DÜNYA KUPASI' ARANDI

    Dünya çapÄ±nda en çok aranan kelime ise 2018’de Rusya’da oynanan “Dünya KupasÄ±” oldu. 

    Dünya çapÄ±nda en çok aranan kelimeler listesi ise ÅŸöyle:

    1. 1) World Cup (Dünya KupasÄ±)
    2. 2) Avicii
    3. 3) Mac Miller
    4. 4) Stan Lee
    5. 5) Black Panther

    EN ÇOK ARANAN AKTÖRLER

    En çok aranan aktörler ÅŸöyle:

    1. 1) Sylvester Stallone
    2. 2) Logan Paul
    3. 3) Pete Davidson
    4. 4) Bill Cosby
    5. 5) Noah Centineo

    EN ÇOK ARANAN FÄ°LMLER

    En çok aranan filmler listesi ÅŸöyle:

    1. 1) Black Panther
    2. 2) Deadpool 2
    3. 3) Venom
    4. 4) Avengers: Infinity War
    5. 5) Bohemian Rhapsody

    EN ÇOK ARANAN HABER KONULARI

    En çok aranan haber konularÄ± ise ÅŸöyle:

    1. 1) World Cup (Dünya Kupas)
    2. 2) Hurricane Florence (Florence KasÄ±rgasÄ±)
    3. 3) Mega Millions Result (Loto sonuçlarÄ±)
    4. 4) Royal Wedding (Kraliyet DüÄŸünü)
    5. 5) Election Results (Seçim sonuçlarÄ±)

    EN ÇOK ARANAN ÜNLÜLER

    Ünlülerde ise baÅŸÄ± Eski Hollywood yÄ±ldÄ±zÄ±, yeni Sussex DüÅŸesi Meghan Markle çekiyor.

    SÄ±ralama ÅŸöyle:

    1. 1) Meghan Markle
    2. 2) Demi lovato
    3. 3) Sylvester Stallone
    4. 4) Logan Paul
    5. 5) Khloe Kardashian

    AyrÄ±ca hayatÄ±nÄ± kaybedenler listesinde Stephen Hawking de bulunuyor. (DHA)

    Adil kullanÄ±msÄ±z dÃ¶neme girerken servis saÄŸlayÄ±cÄ±lar ne vaat ediyor?

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 AralÄ±k 2018 22:25
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