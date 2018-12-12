FotoÄŸraf: Pixabay
TÃ¼rkiye, 2018'de Google'da en Ã§ok 'Dolar'Ä± aradÄ±
TÃ¼rkiyeli internet kullanÄ±cÄ±larÄ±, 2018'de Google'da en Ã§ok 'Dolar'Ä± ve 'Soy AÄŸacÄ±'nÄ± aradÄ±.
Google, Türkiye’de 2018’in en çok aranan kelimelerini açÄ±kladÄ±. Türkiye’de 2018’de arama ÅŸampiyonu “Dolar” kelimesi oldu. Ä°kinci ise e-devletin soy aÄŸacÄ± uygulamasÄ± yer aldÄ±.
GENEL ARAMA SONUÇLARI
SÄ±ralama ÅŸöyle:
- 1) Dolar
- 2) Soy AÄŸacÄ± – e-devlet
- 3) Dünya KupasÄ±
- 4) e-müfredat
- 5) Seçim SonuçlarÄ±
- 6) Bedelli Askerlik
- 7) YeÅŸil UzaylÄ±.
EN ÇOK ARANAN Ä°SÄ°MLER
Türkiye’de 2018’de en çok aranÄ±lan kiÅŸi ise Mina BaÅŸaran olarak açÄ±klandÄ±.
En çok aranan isimler listesi ÅŸöyle:
- 1) Mina BaÅŸaran
- 2) Arda Öziri
- 3) Ali Koç
- 4) Münir Özkul
- 5) Cenk Tosun
- 6) Timuçin Esen
- 7) Muhterem Nur
KÜRESEL ÇAPTA EN ÇOK 'DÜNYA KUPASI' ARANDI
Dünya çapÄ±nda en çok aranan kelime ise 2018’de Rusya’da oynanan “Dünya KupasÄ±” oldu.
Dünya çapÄ±nda en çok aranan kelimeler listesi ise ÅŸöyle:
- 1) World Cup (Dünya KupasÄ±)
- 2) Avicii
- 3) Mac Miller
- 4) Stan Lee
- 5) Black Panther
EN ÇOK ARANAN AKTÖRLER
En çok aranan aktörler ÅŸöyle:
- 1) Sylvester Stallone
- 2) Logan Paul
- 3) Pete Davidson
- 4) Bill Cosby
- 5) Noah Centineo
EN ÇOK ARANAN FÄ°LMLER
En çok aranan filmler listesi ÅŸöyle:
- 1) Black Panther
- 2) Deadpool 2
- 3) Venom
- 4) Avengers: Infinity War
- 5) Bohemian Rhapsody
EN ÇOK ARANAN HABER KONULARI
En çok aranan haber konularÄ± ise ÅŸöyle:
- 1) World Cup (Dünya Kupas)
- 2) Hurricane Florence (Florence KasÄ±rgasÄ±)
- 3) Mega Millions Result (Loto sonuçlarÄ±)
- 4) Royal Wedding (Kraliyet DüÄŸünü)
- 5) Election Results (Seçim sonuçlarÄ±)
EN ÇOK ARANAN ÜNLÜLER
Ünlülerde ise baÅŸÄ± Eski Hollywood yÄ±ldÄ±zÄ±, yeni Sussex DüÅŸesi Meghan Markle çekiyor.
SÄ±ralama ÅŸöyle:
- 1) Meghan Markle
- 2) Demi lovato
- 3) Sylvester Stallone
- 4) Logan Paul
- 5) Khloe Kardashian
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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 AralÄ±k 2018 22:25
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