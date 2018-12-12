TÃ¼rkiye, 2018'de Google'da en Ã§ok 'Dolar'Ä± aradÄ±

TÃ¼rkiyeli internet kullanÄ±cÄ±larÄ±, 2018'de Google'da en Ã§ok 'Dolar'Ä± ve 'Soy AÄŸacÄ±'nÄ± aradÄ±.

Google, Türkiye’de 2018’in en çok aranan kelimelerini açÄ±kladÄ±. Türkiye’de 2018’de arama ÅŸampiyonu “Dolar” kelimesi oldu. Ä°kinci ise e-devletin soy aÄŸacÄ± uygulamasÄ± yer aldÄ±.

GENEL ARAMA SONUÇLARI

SÄ±ralama ÅŸöyle:

1) Dolar 2) Soy AÄŸacÄ± – e-devlet 3) Dünya KupasÄ± 4) e-müfredat 5) Seçim SonuçlarÄ± 6) Bedelli Askerlik 7) YeÅŸil UzaylÄ±.

EN ÇOK ARANAN Ä°SÄ°MLER

Türkiye’de 2018’de en çok aranÄ±lan kiÅŸi ise Mina BaÅŸaran olarak açÄ±klandÄ±.

En çok aranan isimler listesi ÅŸöyle:

1) Mina BaÅŸaran 2) Arda Öziri 3) Ali Koç 4) Münir Özkul 5) Cenk Tosun 6) Timuçin Esen 7) Muhterem Nur

KÜRESEL ÇAPTA EN ÇOK 'DÜNYA KUPASI' ARANDI

Dünya çapÄ±nda en çok aranan kelime ise 2018’de Rusya’da oynanan “Dünya KupasÄ±” oldu.

Dünya çapÄ±nda en çok aranan kelimeler listesi ise ÅŸöyle:

1) World Cup (Dünya KupasÄ±) 2) Avicii 3) Mac Miller 4) Stan Lee 5) Black Panther

EN ÇOK ARANAN AKTÖRLER

En çok aranan aktörler ÅŸöyle:

1) Sylvester Stallone 2) Logan Paul 3) Pete Davidson 4) Bill Cosby 5) Noah Centineo

EN ÇOK ARANAN FÄ°LMLER

En çok aranan filmler listesi ÅŸöyle:

1) Black Panther 2) Deadpool 2 3) Venom 4) Avengers: Infinity War 5) Bohemian Rhapsody

EN ÇOK ARANAN HABER KONULARI

En çok aranan haber konularÄ± ise ÅŸöyle:

1) World Cup (Dünya Kupas) 2) Hurricane Florence (Florence KasÄ±rgasÄ±) 3) Mega Millions Result (Loto sonuçlarÄ±) 4) Royal Wedding (Kraliyet DüÄŸünü) 5) Election Results (Seçim sonuçlarÄ±)

EN ÇOK ARANAN ÜNLÜLER

Ünlülerde ise baÅŸÄ± Eski Hollywood yÄ±ldÄ±zÄ±, yeni Sussex DüÅŸesi Meghan Markle çekiyor.

SÄ±ralama ÅŸöyle:

1) Meghan Markle 2) Demi lovato 3) Sylvester Stallone 4) Logan Paul 5) Khloe Kardashian

AyrÄ±ca hayatÄ±nÄ± kaybedenler listesinde Stephen Hawking de bulunuyor. (DHA)

Adil kullanÄ±msÄ±z dÃ¶neme girerken servis saÄŸlayÄ±cÄ±lar ne vaat ediyor?

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 AralÄ±k 2018 22:25

www.evrensel.net